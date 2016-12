Caraquet hausse sa taxe foncière pour la première fois depuis 2009

Pour la première fois depuis 2009, la Ville de Caraquet procède avec une augmentation de 2% de sa taxe foncière. Les propriétaires paieront 1,5017$ par 100$ d’évaluation.

Le conseil municipal a adopté son budget d’administration générale de 6 979 720$ pour l’année 2017. Les frais d’eau et d’égout ont augmenté de 20$ et se chiffrent maintenant à 600$ par année. Le taux de location de terrain dans le parc de maisons mobiles passe de 132$ par mois à 135$.

La hausse est nécessaire juge le maire de Caraquet, Kevin Haché.

«L’augmentation du taux de taxes foncières nous permettra de maintenir le niveau de service présentement offert à nos citoyens, une priorité pour notre conseil municipal. De plus, notre réseau d’eau et égout est vieillissant et nécessitera des réparations et des améliorations majeures en 2017 et 2018.»

La municipalité considère qu’elle se porte assez bien financièrement. La valeur de l’assiette fiscale a augmenté d’environ 3% pour s’établir à près de 378 millions$, mais le montant de la subvention de financement et de péréquation communautaire a chuté à 745 454$, soit 28 110$ de moins qu’en 2016.