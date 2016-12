Des souhaits tout en chanson d’un député du Restigouche

Plutôt qu’une carte de souhaits conventionnelle, le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a choisi de personnaliser ses vœux de Noël et de fin d’année en offrant en cadeau une chanson à ses électeurs.

N’attendez pas une carte de Noël dans votre boîte aux lettres de la part du député cette année. C’est par voie électronique – et armé de sa guitare – que le politicien a décidé d’exprimer ses meilleurs vœux à ses concitoyens.

«Personnellement, même si notre budget (de député) nous permet d’envoyer des cartes de Noël, je trouve ça presque péché de faire cette dépense pour quelque chose qui va terminer presque aussi vite à la poubelle ou dans le foyer. Je trouve que c’est une pratique un peu dépassée. Alors j’ai tenté quelque chose de nouveau cette année, quelque chose de plus moderne», explique M. Arseneault, qui n’a envoyé que 200 cartes en papier par la poste pour la saison des Fêtes plutôt que les plusieurs milliers habituels.

Et difficile d’avoir plus personnalisé comme carte.

Dans une vidéo envoyée par courriel et mise en ligne sur YouTube, on peut l’entendre interpréter la pièce Noël Blanc / White Christmas (la circonscription étant bilingue).

Car nonobstant sa tâche de député fédéral et sa carrière d’avocat, ce dernier demeure avant tout un grand passionné de musique. En fait, il doit être l’un des rares – voir même le seul – députés de la Colline parlementaire à avoir endisqué un album.

«La musique, c’est ma grande passion en dehors du travail. C’est donc aussi un cadeau que je m’offre en prenant le temps de sortir ma guitare et de chanter, puisque ces moments-là se font plus rares depuis que j’ai été élu», relate-t-il.

La vidéo se veut aussi un clin d’œil à sa circonscription. Tout au long de la pièce, on peut en effet y voir défiler des photos de pratiquement chacune des communautés du Madawaska et du Restigouche.

«Au lieu d’avoir une seule image statique comme sur une carte conventionnelle, on a le portrait de toute une circonscription. Tout le monde peut s’y identifier et il y a là, je trouve, une certaine part de fierté et d’appartenance», souligne-t-il.

Selon le député, l’objectif est également de rejoindre le plus de gens le plus rapidement possible. Mais ce qui l’a beaucoup motivé, c’est surtout l’aspect écologique du virtuel.

«On évite d’envoyer une carte en papier à chaque adresse de ma circonscription. Ce serait un énorme gaspillage de papier. Ça peut paraître anodin, mais l’environnement est un dossier que nous avons vraiment à cœur. Alors j’ai décidé de prêcher par l’exemple. Et qui plus est, l’initiative n’a absolument rien coûté. On s’est simplement retrouvé entre quelques amis dans le studio de mon cousin. Et voilà! J’essaye d’être un député qui ne coûte pas trop cher et c’est une façon de faire des économies», ajoute-t-il.

Ce type de diffusion pourrait bien devenir la norme chez lui en matière de communications.

Et si certains n’apprécient pas la pièce, ils ne pourront blâmer le politicien de manquer d’originalité et d’audace.