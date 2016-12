Tracadie: Art Pro rasé par les flammes (Vidéo)

Une cinquantaine de pompiers issus de quatre brigades de la Péninsule acadienne ont été mobilisés, mercredi après-midi, pour venir à bout de l’incendie qui a complètement détruit le magasin Art Pro, à Tracadie. Ils ont bataillé ferme jusqu’en soirée. Le commerçant a tout perdu.

«C’est sûr qu’il n’y a pas de bons moments pour perdre son commerce. Mais avec les fêtes qui s’en viennent, c’est vraiment pas l’idéal.»

Coup dur pour le propriétaire du magasin Art Pro à Tracadie. Un incendie s’est déclaré dans son arrière-boutique, mercredi après-midi. Le magasin a été entièrement ravagé par les flammes.

Il était 14h environ quand un employé est venu alerter Bernard Ferguson.

«J’étais dans les bureaux. J’ai tout de suite appelé les pompiers et on a évacué.»

Le sinistre semble avoir débuté dans les chambres à peinture où sont entreposés de nombreux produits inflammables. Ouvert il y a 30 ans, Art Pro est situé au 2666, rue Principale, à proximité de la zone industrielle.

Jusqu’à mercredi, les clients pouvaient y acheter des meubles, des vases, des lampes et des accessoires de décoration. Un service d’encadrement était également proposé. Le tout condensé dans un bâtiment de 465 m².

«Le devant, c’était la boutique. Derrière, la partie manufacturière. On travaillait pour les photographes et des particuliers des Maritimes et aussi de l’Ouest. On avait pratiquement terminé nos commandes pour le manufacturier. On était dans le nettoyage des chambres à peinture», renseigne le responsable.

Lui et ses six employés étaient sur place quand l’incident est survenu. Il n’y avait aucun client. Personne n’a été blessé ni incommodé par la fumée.

Quand ils sont arrivés, les pompiers se sont immédiatement attaqués au brasier. Les flammes avaient déjà atteint la toiture. Malgré leurs efforts, ils n’ont rien pu faire.

«Ç’a été une question de minutes», raconte Bernard Ferguson, spectateur impuissant du drame qui s’est joué sous ses yeux.

D’importants moyens ont été déployés. En plus des pompiers de Tracadie et de Rivière-du-Portage, ceux de Caraquet et de Saint-Isidore ont été appelés en renfort, soit une cinquantaine de soldats du feu.

«Nous avons établi un périmètre de sécurité et nous nous sommes assurés que les flammes ne se propagent pas au magasin d’antiquités d’à côté. Il n’y avait pas de vent, les conditions étaient bonnes», indique Jimmy Thibodeau, le chef pompier par intérim de Tracadie.

De leur côté, des policiers de la GRC ont dirigé le trafic sur la rue Principale. Celle-ci n’a pas été fermée à la circulation. Les secouristes ont bataillé plusieurs heures; l’incendie a été maîtrisé peu avant 17h Armés de leur lance à eau, des pompiers ont continué à arroser les décombres, afin d’éteindre les points chauds et prévenir tout nouveau départ.

Le bureau du prévôt des incendies a été sollicité. Des agents étaient attendus en soirée ou jeudi matin pour procéder aux premières constatations. Leurs investigations serviront à déterminer les causes exactes du sinistre.