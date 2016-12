Boire sans déboires pendant les Fêtes

Les fêtes de Noël et de fin d’année seront à nouveau l’occasion pour plusieurs de célébrer et de s’offrir les meilleurs vœux avec un verre d’alcool à la main.

Fidèle à sa tradition et à celle voulant que l’alcool soit plus que jamais au rendez-vous, l’organisme Éduc’alcool offre une fois de plus des trucs et des outils pour une consommation modérée vers la prochaine année.

D’entrée de jeux, Éduc’alcool suggère d’alterner les boissons alcoolisées et non alcoolisées lors des festivités.

«L’eau étant inodore, incolore, sans saveur et souvent peu attrayante, il pourrait être préférable de servir des cocktails sans alcool. Il existe une multitude de recettes de cocktails qui permettent aux gens de profiter d’une soirée extrêmement agréable et d’éviter les lendemains de veille», explique Hubert Sacy, le directeur général d’Éduc’alcool.

L’organisme de prévention et d’éducation en matière de consommation d’alcool rappelle que les conséquences d’une consommation excessive d’alcool à court terme et à long terme peuvent parfois être lourdes.

«Il y a des risques de conduire avec les facultés affaiblies et d’avoir des relations sexuelles non désirées ou non protégées, ce sont les deux grands fléaux à court terme», estime Hubert Sacy.

«Il y a aussi des inconvénients comme le fait d’être désagréable ou de raconter des choses que l’on regrette d’avoir dites.»

Éduc’alcool suggère aux fêtards de se méfier de certaines boissons alcoolisées dont les effets peuvent parfois être pervers.

«Toutes les boissons qui sont très sucrées et qui camouflent le goût de l’alcool réussissent parfois à faire oublier le fait qu’il y a consommation d’alcool. Ce qu’il y a de plus traître, c’est le mélange d’alcool et de boissons énergisantes», soutient le responsable de la coordination des activités d’Éduc’alcool.

Il est également déconseillé aux fêtards d’éviter de boire l’estomac est vide, puisque l’état d’ivresse est atteint trois fois plus vite dans de telles circonstances.

Il n’existe toujours pas de recettes miracles lorsque la gueule de bois s’avère un fait accompli, rappelle Éduc’alcool.

«La recette est connue, ça s’appelle la modération. Lorsqu’il faut réparer les dégâts, il est bon de boire beaucoup d’eau, de sortir à l’extérieur pour prendre une bonne marche et attendre que le temps arrange les choses», affirme Hubert Sacy.

En plus d’une section dédiée aux mythes sur la consommation d’alcool qui se retrouve sur son site Web, Éduc’alcool a également mis à la disposition du public son guide La trousse pour une réception réussie, qui est destinée à aider les gens à réussir leur soirée et à recevoir dans les règles de l’art.