Pas de hausse de taxes à Grand-Sault en 2017

Les contribuables de Grand-Sault peuvent pousser un soupir de soulagement.

À l’instar de plusieurs de leurs concitoyens de la province, ils ne connaîtront pas de hausse de leurs taxes foncières et de service d’eau et égouts en 2017.

Ce cadeau de fin d’année de l’administration municipale fera en sorte de maintenir le taux de taxe à 1,47$ par 100$ d’évaluation (résidence avec services municipaux) et à 1,445$ par 100$ d’évaluation (sans service).

La facture pour le service d’eau et d’égouts demeurera également inchangée à 528$.

À l’issue de la dernière réunion mensuelle du conseil municipal de l’année, le maire de Grand-Sault s’est évidemment réjoui de la situation.

«Il y a eu un bel exercice réalisé par l’ensemble de nos chefs de département, l’administration municipale ainsi que par le conseil municipal», a affirmé Marcel Deschênes.

«Nous sommes fières d’annoncer à la population qu’il n’y aura pas de hausse de taxes et que l’on entend offrir autant sinon plus de service à la population», a résumé le maire de Grand-Sault.

Selon lui, chaque dollar a été dépensé «intelligemment» alors que les différents services municipaux sont plus efficaces que jamais.

Le budget d’exploitation de la Ville de Grand-Sault devrait se chiffrer en 2017 à 10 604 000$.

Le service des travaux publics et de la voirie, de la sécurité publique et des sports et loisirs vont à nouveau constituer les principales dépenses de la municipalité.

La Ville de Grand-Sault entend également consacrer un peu plus de 1,3 million $ au remboursement de sa dette.