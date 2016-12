Incendie chez Art Pro: «Tout ça avant les fêtes, c’est dur!» [VIDÉO]

Il ne reste plus rien du magasin Art Pro, à Tracadie, si ce n’est un amoncellement de décombres et de détritus noircis par la suie. Jeudi matin, deux pompiers sont revenus sur les lieux pour inspecter les débris et prévenir tout nouveau départ.

Le commerce du 2666, rue Principale a été ravagé par les flammes mercredi après-midi.

Le feu s’est déclaré vers 14h tandis que le propriétaire et ses employés étaient à l’intérieur.

Tous ont pu évacuer à temps. Les dégâts sont seulement matériels.

Une enquête menée par le bureau du prévôt des incendies est en cours pour déterminer les causes du sinistre qui a débuté à l’arrière du bâtiment où étaient entreposés des produits inflammables.

Quand Gilles Landry a été informé de l’incident, il n’y croyait pas. Il a craint pour son magasin d’antiquités situé à côté. Le commerçant était à Montréal, il ne lui était pas possible de venir se rendre compte de la situation.

Un de ses amis qui était sur place l’a rassuré. Les pompiers ont limité la propagation des flammes. Gilles Landry espère qu’une partie des quantités d’eau déversées ne s’est pas infiltrée dans son local – il rentrait du Québec jeudi soir et avait l’intention d’aller vérifier en soirée.

«J’ai beaucoup de boîtes en bois et en carton. Ça risquerait de les abîmer.»

Savoir que la boutique Art Pro a été réduite en cendres lui fait quelque chose.

«Ça va faire drôle de ne plus voir le bâtiment. J’avais une bonne communication avec le patron et le personnel.»

Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Lui et son désormais ancien voisin n’ont pas la même activité – les antiquités pour l’un, la décoration et l’encadrement pour l’autre –, mais la réputation du second profitait au premier.

«C’était une belle boutique et ça marchait bien. Ça amenait des clients des alentours et de plus loin encore. Certains venaient ensuite chez moi.»

Claudette Girouard aussi regrette déjà la disparition de Art Pro. Cette citoyenne de Tracadie s’y rendait à l’occasion pour magasiner. Elle y était passée récemment dans l’espoir d’y trouver un gros lutin.

«Ils avaient de la belle marchandise qu’on ne trouvait pas ailleurs. Et le service était de qualité. On en a vu des commerces qui ouvraient et qui fermaient à Tracadie, mais lui restait (Art Pro était en activité depuis 30 ans, NDLR). Ça me fait de la peine.»

Mme Girouard s’émeut de la malchance du propriétaire et du sort des employés qui se retrouvent sans travail.

«Tout ça avant les fêtes, c’est dur!»

Gilles Landry aimerait que le magasin renaisse.

«Le propriétaire peut se reprendre et se rebâtir quelque chose. Je lui souhaite. Il était connu. Même ici à Montréal, on m’a parlé de ce feu. Des gens avaient vu ça sur Facebook. C’est dire!»