Noëlla Hébert: le cri du coeur d’une battante

Noëlla Hébert est née avec des difformités et présente tous les symptômes d’une victime de la thalidomide. Le gouvernement fédéral refuse cependant de reconnaître que sa mère a pris le dangereux médicament pendant sa grossesse, la privant d’un soutien financier dont elle a tellement besoin.

Noëlla Hébert décrit sereinement sa condition comme étant une «sentence», et sa vie une «prison».

Pourtant, sa joie de vivre et sa détermination sont les premières choses qui sautent aux yeux.

Cette avocate notaire de Saint-Louis-de-Kent est née en janvier 1968 avec de multiples difformités congénitales. Sa colonne vertébrale et ses quatre membres sont touchés. Son bras droit – son «bon bras» a quatre difformités. L’autre est inexistant, à l’exception d’un petit doigt qui ressort de son épaule. Ses jambes sont gravement affectées. Ses fémurs sont sous-développés, explique-t-elle, ce qui fait en sorte que «tout ce qui me tient debout sont mes muscles».

Mme Hébert affirme que sa condition est causée par la thalidomide, un médicament donné aux femmes enceintes dans les années 1960 pour combattre des symptômes liés à la nausée du matin. On s’est rendu compte trop tard que les molécules de la thalidomide pouvaient traverser le placenta.

Le gouvernement fédéral refuse cependant de reconnaître qu’elle est une victime de ce sédatif.

Sans le soutien d’Ottawa, Mme Hébert n’a d’autre choix que de puiser dans son fonds de pension pour payer les dépenses associées à sa condition. Elle a notamment financé des rénovations majeures dans son bureau d’avocat afin de le rendre accessible aux personnes ayant un handicap, et a acheté un véhicule adapté à ses besoins.

«Je suis en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Ma vie coûte tellement plus cher qu’une vie normale. J’ai besoin d’une rampe pour ma fourgonnette. Mais ça coûte tellement cher. 17 000 piastres pour une rampe!»

L’indépendance est – et a toujours été – l’un des plus grands objectifs de Mme Hébert. À un jeune âge, elle a appris toute seule à attacher ses souliers, à brosser ses dents, à boutonner ses chemises et même à nager en utilisant un seul bras.

En plus des défis liés à son physique, elle a aussi appris à surmonter les obstacles sociaux. Après avoir obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Moncton, elle n’a pas été en mesure de se trouver un emploi, malgré de nombreuses demandes. Elle a donc créé son propre bureau, et mène une carrière d’avocate notaire depuis 22 ans. L’an dernier, elle a été admise au mur de renommée de l’école Mgr-Marcel-François-Richard.

Sa condition commence toutefois à la rattraper. Depuis une quinzaine d’années, son état se dégrade progressivement.

«Ç’a été une claque dans la face. À 25 ans, je pétais le feu et je n’avais pas de mal. Parfois c’était plus malaisé, car il me manquait un bras, mais je le faisais pareil.»

«Par contre, quand la douleur est arrivée, j’ai été obligée d’arrêter de danser. J’ai été obligée d’arrêter d’aller au gym, où j’allais une heure par jour pour déstresser du travail. Il a fallu que j’utilise plus mon fauteuil roulant. Il a fallu que je me couche entre mes rendez-vous. Ç’a été dur. Et c’est encore dur, parce que je ne les ferai plus ces activités-là.»

Mme Hébert redoute l’avenir. Comme son état de santé se détériore, elle craint le jour où elle ne pourra plus subvenir à ses besoins.

«Tout de suite, je devrais être dans ma plus grande période d’accumulation de revenus afin de préparer ma retraite. J’ai 22 ans de pratique. J’ai mes clients. J’ai mon expérience et mes connaissances… mais c’est le temps où je fais le moins d’argent. Je n’ai plus d’énergie. J’ai de la douleur. Je ne peux plus donner ce que je donnais avant.»

Vers la fin de son entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Mme Hébert s’est permis de rêver à ce que sa vie aurait pu être sans la thalidomide.

«Je suis assez énergétique. Je n’aurais pas dû naître dans un corps aussi limité. J’aurais pu déplacer des montagnes!»

Un refus sans appel

Le gouvernement fédéral a reconnu qu’il a eu tort d’approuver la thalidomide en 1961. En 1991, il a dédommagé les victimes de ce sédatif, mais les sommes versées étaient loin de subvenir aux besoins. En 2014, il a annoncé une deuxième ronde de compensations, ce qui a permis à près de 100 personnes d’améliorer leur qualité de vie.

Ottawa a cependant refusé la demande de Noëlla Hébert, malgré les preuves qu’elle leur a présentées.

Elle leur a fourni un rapport de cinq pages d’un généticien qui élimine toute cause possible de sa condition à l’exception de la thalidomide. De plus, sa mère a produit un affidavit confirmant qu’elle a pris la thalidomide pendant sa grossesse.

Cela n’a pas satisfait Santé Canada, qui exige soit des documents médicaux des années 1960, la prescription originale ou une déclaration du médecin qui a prescrit la drogue.

Dans le cas de Mme Hébert, les documents médicaux de la petite clinique à Rexton – où sa mère a obtenu le médicament – n’ont pas été conservés, la prescription originale est perdue ou n’a jamais existé,et le médecin traitant est décédé.

Comme il n’existe pas de mécanisme pour contester la décision du gouvernement fédéral, Mme Hébert se tourne vers les médias dans une ultime tentative pour faire avancer son dossier.

Le mois dernier, l’Acadie Nouvelle a raconté l’histoire de Viola Lebreton, une femme de Shediac qui vit une expérience semblable à celle de Mme Hébert.

«J’ai de la misère à accepter que notre gouvernement nous laisse aller aussi loin dans les médias et nous expose d’une telle façon. Nous n’avions pas besoin de ça.»

Une porte-parole de Santé Canada explique que le gouvernement fédéral «n’a pas connaissance d’un test diagnostique formel qui permettrait de déterminer si une personne est une survivante de la thalidomide». L’identification de victimes de thalidomide peut donc être difficile.

«Chaque année, un certain nombre d’enfants naissent avec des malformations spontanées ou inexplicables qui ressemblent à celles causées par la thalidomide. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ la moitié des anomalies congénitales ne peuvent pas être associées à une cause particulière», mentionne dans un courriel Maryse Durette, conseillère principale en relation avec les médias avec Santé Canada.

En date du 21 décembre, 122 survivants de la thalidomide ont été reconnus par le gouvernement fédéral.