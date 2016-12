La taxe foncière bondit à Bouctouche

La taxe foncière de Bouctouche augmente pour une deuxième année consécutive. Après un saut de 9 cents par 100$ d’évaluation, en 2016, les citoyens devront composer avec une hausse de 4,9 cents, en 2017.

Les conseils municipaux de Bouctouche avaient peut-être commis une erreur en gardant la taxe foncière stable, de 2006 à 2014.

Alors que le prix d’à peu près tout augmentait – l’entretien des routes, les services policiers, les réparations d’une infrastructure vieillissante – les résidants de la municipalité de Kent payaient le même taux de taxe.

«On aurait dû hausser les taxes de quelques cents à la fois. On n’aurait pas été pris avec les augmentations qu’on a eues l’an dernier et cette année. Avec l’expérience, on apprend», affirme Roland Fougère, maire de la ville.

Le maire souligne que la hausse de 4,9 cents par 100$ d’évaluation représente 56$ pour une résidence évaluée à 115 000 $, ou «moins d’un café du Tim Horton’s» par semaine.

Au total, la taxe foncière à Bouctouche atteint 1,3055$ par 100$ d’évaluation. Pour une maison évaluée à 100 000$, cela représente 1305$ par an.

Selon le directeur général Denny Richard, le nouveau taux «correspond beaucoup mieux à la réalité à Bouctouche».

«Avec les discussions qu’on avait avec les gens de Fredericton l’an dernier, on nous disait qu’un taux de taxe de 1,30$ correspondrait mieux aux services et aux infrastructures à Bouctouche. C’est plus comparable aux municipalités semblables.»

«Je pense qu’on a atteint un équilibre où on pourra commencer à respirer un peu mieux dans les années à venir. On ne dit pas qu’il n’y aura pas d’augmentation, mais il ne devrait pas en avoir comme il y en a eu l’an dernier», ajoute le maire Fougère.

À pareille date l’an dernier, la municipalité a réduit ses dépenses et haussé ses taxes afin d’absorber un déficit de 760 000$. Le déficit était dû en partie à la vente échouée de l’ancien bureau de poste et à une erreur de procédure entourant la réserve générale capitale. Cette année, la municipalité absorbe un déficit de 237 000$.

Ainsi, après une année d’austérité, le conseil municipal rétablit certains services et investissements. La municipalité donnera entre autres 75 000$ de plus en subventions aux organismes communautaires. Elle augmente son budget d’entretien des routes de 25 000$ et celui du déneigement de 20 000$. Elle hausse également sa contribution au budget des opérations du marché des fermiers de 2000$ à 25 000$

De plus, la municipalité ne puisera pas dans son fonds de réserve cette année, après avoir retiré 272 000$ l’an dernier. Le fonds doit, en temps normal, permettre de payer des dépenses urgentes et imprévues, comme un bris du système d’égout. La municipalité espère commencer à rétablir son fonds de réserve lors de son prochain budget.

Ailleurs dans Kent

Richibucto

Taxe foncière en 2017: 1,32$ par 100$ d’évaluation

Variation par rapport à 2016: 0$

Facture eau et égout 2017: 530$ par unité résidentielle

Variation par rapport à 2017: 0$

Budget général: 2,3 millions $

Rogersville:

Taxe foncière en 2017: 1,4847$ par 100$ d’évaluation

Variation par rapport à 2016: +0,02$

Facture eau et égout 2017: 275$ par unité (égout seulement)

Variation par rapport à 2017: 0$

Budget général: 1,4 million $

Saint-Louis-de-Kent

Taxe foncière en 2017: 1,4256$ par 100$ d’évaluation

Variation par rapport à 2016: 0$

Facture eau et égout 2017: 512$ par unité

Variation par rapport à 2017: +37$ (eau)

Budget général: 1,2 million $