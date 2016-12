Viande d’orignal: six personnes arrêtées et des armes saisies

Six personnes ont été arrêtées en lien avec l’acquisition illégale et la vente commerciale de viande d’original. L’enquête a duré onze mois et a été menée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, conjointement avec la GRC et Pêches et Océans Canada.

Les 14 et 15 décembre, huit mandats de perquisition ont été exécutés dans les régions de Miramichi et de Néguac. De la viande d’orignal, des bois d’original et du matériel de boucherie ont été saisis.

D’autres objets ont été saisis, dont des armes à autorisation restreinte, des armes d’épaule, des munitions, des congélateurs, des huîtres de taille non réglementaire, des bars rayés, quatre véhicules ainsi qu’une quantité de cocaïne, de marijuana et des comprimées de substances non identifiées.

La GRC poursuit son enquête et des accusations seront portées contre les six personnes pour avoir enfreint la Loi sur le poisson et la faune.

Toute personne qui est témoin d’activités de chasse ou de pêche illégales est priée de communiquer avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477).