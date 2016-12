Les 10 coups de coeur de 2016

Il n’y a pas eu que des controverses et de l’absurdité au Nouveau-Brunswick en 2016. Un tas de bonnes nouvelles ont égayé nos pages ces derniers mois. En voici dix qui méritent un autre tour de piste.

Les Néo-Brunswickois à Rio

Les athlètes de chez nous ont fait belle figure aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro cet été. La cycliste Catharine Pendrel, originaire de Harvey, en était à ses troisièmes JO. Malgré une chute en début de course, elle a décroché la médaille de bronze en vélo de montagne.

La coureuse de 3000 mètres steeple Geneviève Lalonde, originaire de Moncton, a elle aussi livré une solide performance. Elle a battu le record canadien sur cette distance en demi-finale et a pris le 16e rang lors de la finale.

La boxeuse Mandy Bujold, qui a grandi à Moncton, a pour sa part atteint les quarts de finale dans la catégorie des poids mouches (-51 kg/112 livres).

Des paralympiens néo-brunswickois ont aussi brillé au Brésil. La nageuse Danielle Dorris, de Moncton, s’est dépassée dans trois disciplines, battant deux records provinciaux.

Le coureur Shayne Dobson, originaire de Campbellton, a battu le record provincial du 1500 mètres T-37 et s’est classé au 5e rang. Quant à Simon Richard, un joueur de goalball de Dieppe, il a participé aux quarts de finale.

Un coup de pouce aux demandeurs d’asile

Une clinique offrant des services juridiques aux demandeurs d’asile a ouvert ses portes à Moncton cet automne.

Les bénévoles de cette clinique aident des nouveaux arrivants à préparer leur demande et leur audience.

L’initiative est rendue possible par des avocats en immigration qui offrent leurs services gracieusement. Chaque dossier peut prendre de 70 à 200 heures de travail. Un tel dévouement, ça se salue.

Les ministres et le français

Il suffit de suivre un peu la politique provinciale pour savoir que la langue de la fonction publique au Nouveau-Brunswick, c’est l’anglais. C’est également vrai en ce qui concerne la majorité des débats à l’Assemblée législative.

Trois ministres anglophones ont cependant fait des efforts évidents au cours de l’année pour améliorer leurs connaissances en français et y accorder une plus grande place dans leurs communications publiques.

Les progrès de Lisa Harris, Cathy Rogers et John Ames méritent d’être applaudis.

Le CCNB ne tourne pas autour du pot

Fidèle à sa réputation, le Collègue communautaire du Nouveau-Brunswick a continué à développer des programmes liés de près aux besoins du marché en 2016.

En octobre, il a beaucoup fait parler de lui un peu partout dans le monde lorsqu’il a annoncé qu’il travaillait à la conception d’un programme axé vers la production de marijuana. Ce programme pourrait être offert au campus de Campbellton dès 2017.

Solidarité pour Véronique Leblanc

C’est bien connu, les Néo-Brunswickois savent se serrer les coudes lorsque vient le temps de venir en aide à une personne dans le besoin. Les gens du Restigouche l’ont démontré une fois de plus cette année lorsqu’ils se sont rangés aux côtés de l’une des leurs, Véronique Leblanc.

Cette étudiante originaire de Campbellton et âgée de 20 ans souffre d’une forme rare de cancer. Une collecte de fonds a été lancé, des commerçants ont mis l’épaule à la roue. Cela a permis de récolter plus de 9000$ en moins d’un mois.

Loterie phénoménale à Dalhousie

La folie des loteries Chase The Ace s’est emparée du Nouveau-Brunswick en 2016. Si l’on a vu le phénomène prendre de l’ampleur dans plusieurs communautés, c’est à Dalhousie qu’il a atteint des sommets.

Cette petite ville du Nord a vu la chance lui sourire et pas à peu près. Pendant près d’un an, les foules n’ont cessé de croître. Des milliers de personnes se sont déplacées chaque semaine pour acheter des billets et assister au tirage.

Ce n’est qu’à la 48e semaine que le fameux as de pique a été tiré. L’heureux gagnant a remporté un gros lot de 1,3 million $. La loterie a permis d’injecter 883 000$ dans les coffres du Récréaplex et 850 000$ dans ceux du Club Rotary.

Des Acadiens brillent au petit écran

Des jeunes de chez nous se sont démarqués lors d’émissions de téléréalité produites au Québec au cours des derniers mois. Le chanteur au coeur de rockeur Travis Cormier, originaire de Dieppe, a épaté la galerie lors de l’émission La Voix. Il s’est rendu jusqu’en finale et est passé très près de l’emporter.

La jeune Hally Cormier cormier, âgée de 13 ans et originaire d’Edmundston, a elle aussi vécu une expérience exceptionnelle à l’émission culinaire pour jeunes La Relève. Elle a remporté les grands honneurs.

Les parents de Pointe-Verte et de Saint-Sauveur

Les parents des élèves de l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte et de l’école La Découverte de Saint-Sauveur ont pris une décision difficile cette année pour le bien-être de leurs enfants en 2016.

Devant le nombre d’inscriptions famélique dans les écoles de leurs communautés, ils ont accepté d’envoyer leurs enfants se faire éduquer dans la municipalité d’à côté pour leur enseignement de qualité avec davantage de camarades de leur âge.

Puisque la vitalité de la langue française dans ces communautés ne semble pas être menacée par ces changements, c’était sans doute la bonne décision à prendre.

Les trolls aux oubliettes

Face à l’abondance de commentaires haineux envers les francophones publiés sur le site web de la CBC, le juriste acadien Michel Doucet a lancé un mouvement. Avec l’aide de d’autres figures publiques, il a fait pression sur le diffuseur public.

Ils ont pu crier victoire en mars lorsque la CBC a annoncé qu’elle mettait fin aux commentaires anonymes sur son site. Dans la foulée de cette avancée, des personnalités anglophones influentes du N.-B. ont envoyé une lettre à la CBC pour appuyer sa décision.

Il s’agissait d’un front commun réunissant des membres des deux communautés de langues officielles comme on en voit trop peu souvent dans la province.

Des réfugiées en affaires

Plusieurs réfugiées syriennes de Moncton ont lancé une entreprise culinaire en 2016. Elles ont été épaulées par un organisme à but non lucratif visant à épauler les nouvelles arrivantes originaires de la Syrie, un pays décimé par la guerre.

Les entrepreneures ont entrepris de vendre leurs délicieuses créations aux marchés des fermiers de Moncton et de Dieppe. L’initiative a fait d’une pierre deux coups: elle a aidé ces femmes à s’intégrer et a exposé la population de la région à ces réfugiées et à leur culture.

Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau.