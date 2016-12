Les citrons de l’année: 9 nouvelles dont on se serait bien passé

L’année 2016 a connu son lot de mauvaises nouvelles, de controverses et de situations absurdes. En ce temps des Fêtes, nous avons retenu neuf citrons qui n’ont vraiment pas été des cadeaux. Les voici sans ordre particulier.

Le gouvernement et les autobus bilingues

Les libéraux de Brian Gallant pensaient avoir trouvé un moyen de régler rapidement la question épineuse des autobus bilingues en demandant à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de se prononcer. C’était à la fin de 2015.

Ils n’avaient sans doute pas prévu que les juges du plus haut tribunal de la province se montreraient si réticents à se pencher sur cette question. Ils ont fini par renvoyer le procureur général Serge Rousselle à la table à dessin et lui ont donné quelques semaines afin de les convaincre que c’était bien à eux de trancher.

Le gouvernement a changé son fusil d’épaule à la dernière minute, peu avant l’échéancier établi par les juges de la Cour d’appel et a retiré son renvoi. Il a décidé de laisser les conseils d’éducation de district gérer le transport scolaire comme bon leur semble et sans obtenir le feu vert de Fredericton au préalable. Ces derniers peuvent maintenant opter pour les autobus bilingues s’ils le veulent. Tout ça pour ça.

Les francophones et le remaniement ministériel

Si les élus francophones ont clairement été les grands gagnants de la formation du premier cabinet de Brian Gallant, on ne peut certainement pas en dire autant du remaniement de juin.

Serge Rousselle a été remplacé par Brian Kenny à l’Éducation, Roger Melanson a dû céder sa place à Cathy Rogers aux Finances et à Bill Fraser aux Transports et à l’Infrastructure et Hédard Albert a perdu son titre de leader parlementaire pour redevenir simple député au profit de Rick Doucet.

Personne n’a cependant subi une rétrogradation plus importante que Francine Landry qui est passée de l’Éducation postsecondaire au Développement économique, un ministère qui a pour ainsi dire été aboli par son gouvernement deux ans plus tôt.

Monica Barley et le congrès à la direction du PPC

La candidate Monica Barley a déçu plus d’un francophone au deuxième tour de scrutin du congrès à la direction du Parti progressiste-conservateur en s’attaquant à la commissaire aux langues officielles pour obtenir l’appui des partisans du candidat antibilinguisme Jake Stewart qui avait été éliminé au premier tour. Malgré le soutien de ce nouvel allié, Mme Barley n’a pas réussi à accéder au troisième tour.

Katherine d’Entremont et les franchisés d’Alcool NB

Les magasins de franchise d’Alcool NB n’ont pas à se soumettre à la Loi sur les langues officielles.

C’est ce qu’a conclu cette année la commissaire aux langues officielles après avoir étudié une plainte d’un citoyen n’ayant pu se faire servir en français dans un dépanneur franchisé du village de Memramcook que l’on surnomme aussi le berceau de l’Acadie.

Pourtant, un peu plus tôt cette année-là, Katherine d’Entremont avait plutôt déterminé que les franchisés étaient des mandataires de la société de la Couronne qui se devaient de respecter la Loi sur les langues officielles. Cheers!

Alcool NB et l’accès à l’information

La Société des alcools du Nouveau-Brunswick s’est mis les pieds dans les plats lorsqu’elle s’est pris de gueule avec la commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, Anne Bertrand.

Tout a commencé l’année dernière lorsque la CBC a déposé une demande d’accès à l’information auprès d’Alcool NB et que cette dernière n’a pas fourni tous les documents demandés.

La CBC a porté plainte et la commissaire Bertrand s’est penchée sur ce dossier. Un processus de résolution informel n’a pas réussi à dénouer l’impasse. En septembre, plusieurs mois après la demande initiale, Anne Bertrand a publié un rapport accablant dans lequel elle a conclu qu’Alcool NB n’a pas respecté la loi.

Le PDG de cette société de la Couronne, Brian Harriman, s’est campé dans sa position. Il est même allé jusqu’à menacer Anne Bertrand de la traîner devant les tribunaux. Les esprits ont semblé se calmer au cours des semaines suivantes. En octobre, la commissaire Bertrand a fait savoir que son bureau était «heureux» d’annoncer qu’Alcool NB avait décidé de suivre ses recommandations dans ce dossier.

Le gouvernement et les hauts fonctionnaires indépendants

Les libéraux de Brian Gallant ont continué à entretenir des relations tendues avec les hauts fonctionnaires indépendants en 2016. Leur budget a d’abord été gelé, ce qui a limité leur force de frappe.

Comme si cela ne suffisait pas, les libéraux se sont pris de bec à plus d’une reprise ou, au contraire, ont complètement ignoré leurs recommandations. Ils ont par exemple publié des états financiers vertement critiqués par la vérificatrice générale, Kim MacPherson, parce qu’ils avaient été produits grâce à une méthode inadéquate. Ils ont fini par se corriger le tir à la fin de 2016.

Les libéraux ont aussi fait la sourde oreille aux recommandations de la commissaire aux langues officielles, Katherine d’Entremont, et sont restés silencieux dans la foulée de son rapport de juin.

Moncton et les noms de lieux publics

Moncton a une fois de plus eu de la difficulté à renommer des lieux publics en l’honneur de personnalités francophones marquantes. La dernière affaire en date a été celle du parc René-Arthur Fréchet.

Jusqu’en 2015, cet espace portait le nom de son quartier, Sunny Brae. Mais comme un autre parc portait le même nom et que cela posait problème aux services d’urgence, il a été rebaptisé afin de saluer la contribution de M. Fréchet, un architecte francophone qui a laissé sa marque sur la ville.

Le hic, c’est que la municipalité n’a pas consulté les gens du coin avant de faire ce changement. Certaines personnes ont été froissées et ont fait pression sur le conseil municipal. Ils ont eu gain de cause en décembre lorsque les élus ont changé leur fusil d’épaule pour la énième fois et ont rebaptisé ce lieu public «parc Braemar».

Irving et la pollution

Les entreprises de l’empire Irving ont parfois fait parler d’elles pour les mauvaises raisons en 2016. En début d’année, un blogueur environnementaliste a braqué les projecteurs sur un dépotoir improvisé situé sur un terrain appartenant à J.D. Irving près de Moncton. L’entreprise a reconnu que certains déchets lui appartenaient et a procédé au nettoyage du site.

Une autre entreprise de l’empire, Irving Pulp and Paper, a aussi été montrée du doigt. Quinze de chefs d’accusation ont été déposés contre elle. L’une de ses usines aurait pollué la rivière Saint-Jean. Si elle est reconnue coupable des quinze chefs d’accusation, elle pourrait devoir payer une amende minimum de 3 millions $.

Loto Atlantique et AC/DC

En octobre, les vérificateurs généraux des quatre provinces de l’Atlantique ont publié un rapport conjoint sur Loto Atlantique. Le portrait qu’ils ont peint n’était pas beau à voir.

Ils ont noté que les cadres supérieurs de cette société ont reçu d’importantes hausses de salaire de 20% à 40% sans que les provinces soient consultées. Le plafond des primes annuelles pour les patrons de Loto Atlantique a pour sa part été relevé de plus de 400%.

D’autres choses ont été dévoilées, dont des dépenses douteuses et l’achat d’environ 73 000$ en billets pour des concerts et divers événements. Plusieurs de ces billets ont été donnés à des politiciens et à des fonctionnaires. Des politiciens néo-brunswickois ont notamment pu assister au concert de AC/DC à Moncton en 2015 aux frais des contribuables.