«On a perdu notre capitaine»: l’UPM face à un avenir sans Christian Brun

Les dirigeants de l’Union des pêcheurs des Maritimes prendront le temps qu’il faut afin de bien planifier l’avenir suivant le décès tragique du directeur général Christian Brun.

Remplacer un leader comme Christian Brun ne se fait pas du jour au lendemain. Pendant ses 12 années à l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), l’homme originaire de Cormier-Village a tissé des dizaines – voir des centaines – de liens avec des intervenants du domaine de la pêche.

Son décès dans un accident de voiture, le 5 décembre, laisse un grand vide dans l’organisme qui représente 1300 pêcheurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

«Ce n’est pas un ailier ou un défenseur qu’on a perdu, c’est notre capitaine. La tâche de Christian était très grande. Il oeuvrait dans plusieurs domaines. Au niveau de la pêche, il a eu un grand impact dans un court laps de temps», affirme Michel Richard, organisateur syndical de l’UPM.

Les leaders de l’UPM se rencontreront après le Nouvel An afin de discuter en profondeur la structure organisationnelle de l’organisme. Ils considéreront toutes les options avant de s’arrêter sur un plan pour l’avenir.

«On va vraiment examiner à fond, en équipe, les besoins de l’UPM. C’est ça que Christian aurait voulu. Par respect à Christian et aux membres, on va prendre, dans la mesure du possible, le temps qu’il faut pour bien faire les choses.»

«La portée du travail de Christian était très large. En tant que leader il était exceptionnel. La prochaine personne – ou les prochaines personnes – qui va s’occuper de la direction de l’UPM devra prendre en considération tout le travail qu’il a fait.»

Jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit identifiée, les collègues de M. Brun continueront de représenter les membres de l’UPM au mieux de leurs capacités. Ils assisteront notamment à une réunion du comité consultatif sur le homard du sud de la région du golfe, en mi-janvier.

«Bien que notre équipe soit ébranlée, notre direction est forte et vibrante. On va continuer notre travail.»

Christian Brun s’est lancé dans le monde de la pêche en 2004. Il a d’abord oeuvré en tant que coordonnateur de la transformation de l’UPM en une structure de gestion communautaire, et ensuite à titre de directeur général de cette organisation, en 2006.

Il a étudié à l’Université d’Ottawa et à l’Université de Moncton, en administration et en droit. Il a oeuvré pendant huit ans en Afrique australe, dont plusieurs années au Mozambique, dans plusieurs domaines du développement communautaire international.

Il était aussi bien vu dans le monde des arts. Il a publié quatre recueils de poésie aux Éditions Perce-Neige de 1996 à 2009, le plus récent étant «L’évolution des contrastes», paru en 2009. Au cours des dernières années, il s’adonnait davantage à la peinture, et était membre de la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen, à Moncton.