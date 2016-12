Une petite révolution est en marche chez les médecins de famille

Un nouveau programme devrait faciliter l’accès aux médecins généralistes. Les patients pourront bientôt poser leurs questions à leur médecin en ligne et prendre rendez-vous via internet.

Beaucoup de Néo-Brunswickois ont de la difficulté à rencontrer leur médecin rapidement. Conséquence: les files d’attente en salle d’urgence s’allongent tout comme la facture pour le système de santé.

Le ministère de la Santé collabore actuellement avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick pour régler ce problème et moderniser les soins de santé primaire.

Le directeur général de l’association professionnelle, Anthony Knight, explique que les médecins seront bientôt amenés à travailler en équipe et à se servir de la technologie pour se partager des patients entre différents endroits ou après les heures. Un médecin généraliste qui doit s’absenter pour prendre congé ou suivre une formation pourra recommander son patient à un autre médecin.

«Par exemple, s’il y a cinq ou six médecins dans une communauté, ils pourraient tous avoir accès aux dossiers des patients des uns et des autres grâce à notre système de dossiers médicaux électroniques. Les patients pourront avoir accès à un groupe de professionnels avec différentes heures d’ouverture et qui peuvent consulter leurs antécédents médicaux», précise Anthony Knight.

«Ça va permettre d’éloigner les patients des salles d’urgence qui ne sont pas faites pour les soins primaires et des cliniques sans rendez-vous qui n’offrent pas les soins qu’un médecin de famille qui est lié à un patient peut offrir.»

Les autorités espèrent ainsi réduire le nombre d’hospitalisations. «Avec ce modèle, la collaboration entre les médecins peut faire en sorte qu’en cas de crise d’hypoglycémie chez une personne diabétique par exemple, cette personne ne se retrouvera pas forcément à l’hôpital.»

Le directeur général de la Société médicale du N.-B. ajoute que les malades pourront bientôt poser des questions en ligne directement à leur médecin de famille, sans passer par la case visite.

«Nous voulons que les communications soient sécurisées, ce sera comme envoyer un courriel à son médecin, mais il y aura un système de contrôle pour assurer le respect de la vie privée. Ça permettra d’éviter les visites qui ne sont pas urgentes et donnera la capacité aux professionnels de la santé de se concentrer sur les cas les plus sérieux.»

Le public aura aussi possibilité de prendre rendez-vous en ligne sans avoir à effectuer de multiples appels téléphoniques infructueux. Ce système a déjà été expérimenté par quelques cabinets avec succès, assure M. Knight.

«Les patients se sont vite adaptés et ont bien accepté le changement. Les médecins voient aussi cela de façon positive parce que ça enlève le fardeau pour le personnel de réserver les rendez-vous et de gérer les annulations.»

Le gouvernement provincial se penche également sur la méthode de rémunération des médecins. Les médecins rémunérés à l’acte facturent leurs services à l’Assurance-maladie en fonction d’un barème d’honoraires négocié avec la province. Ils pourraient bientôt être aussi compensés en fonction du sexe et de l’âge de leurs patients.

«Si vous êtes un aîné de 65 ans, la compensation du médecin sera plus élevée parce que les besoins sont plus grands. On veut encourager les médecins avoir une clientèle âgée qui sont les principaux utilisateurs du système de santé. Si nous pouvons permettre aux aînés d’être suivis plus rapidement par une équipe de médecins et réduire les admissions à l’hôpital, il y aura des économies sur le long terme.»

Anthony Knight indique que les discussions avec le gouvernement provincial se poursuivent sur ce point.

«Nous sommes allés chercher les ingrédients qui ont bien fonctionné dans les autres provinces. Rien n’est encore fixé dans le marbre. Nous discutons avons avec le gouvernement pour déterminer où et quand ça va commencer. Nous devrions avoir plus d’information à partager d’ici le début de la nouvelle année.»

Les médecins seront invités à participer au projet pilote de façon volontaire. «C’est un gros changement qui va se faire graduellement. On veut commencer par des groupes test avant d’étendre le programme.»

Stéphane Robichaud, le directeur du Conseil de la santé du N.-B., se satisfait des changements proposés. «C’est de bon augure, il y a longtemps qu’on a identifié les soins primaires comme le maillon faible du système de santé», dit-il

D’après un sondage de 2014 du Conseil de la santé, seulement 18,2% des personnes interrogées affirment que leur médecin de famille a un arrangement après les heures de bureau normales quand le bureau est fermé. À peine 30% des Néo-Brunswickois peuvent obtenir un rendez-vous avec leur médecin de famille le même jour ou le jour suivant.

«Ce chiffre monte à 43% au Canada, et jusqu’à 80% aux Pays-Bas. La question de l’accessibilité c’est un des points critiques qu’il faut améliorer. Garder le suivi avec le médecin de famille permet au patient de mieux comprendre comment gérer ses médicaments», note M. Robichaud.

Selon lui, le fait que chaque médecin gère ses rendez-vous à sa manière est une autre partie du problème. «Certains médecins sont plus efficaces que d’autres pour servir les clients en temps opportun. On n’a jamais mis les efforts nécessaires pour standardiser les pratiques», conclut-il.