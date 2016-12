Croix-Rouge: des mises à pied dénoncées

Des récentes mises à pied au Nouveau-Brunswick par la Croix rouge canadienne sont dénoncées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Quatre postes ont été éliminés au Nouveau-Brunswick en novembre, confirme Bill Lawlor, directeur provincial de la Croix rouge canadienne. La décision a été prise à la suite d’une révision de programmes. Les employés touchés travaillaient sur des projets qui tiraient à leur fin.

«Je crois que n’importe quel organisme se doit de faire cet exercice après avoir révisé les finances annuelles, surtout lorsqu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif. Il faut faire des ajustements en cours de route.»

Des ajustements ont été apportés et les mesures auront très peu d’impact sur les services offerts aux clients, assure M.Lawlor.

La syndicaliste Thérèse Duguay, de Tracadie, a cependant du mal à le croire. Elle a plutôt l’impression que les mises à pied récentes sont un reflet d’une tendance préoccupante.

Au cours des dernières années, quelques postes non syndiqués ont été éliminés seulement dans la Péninsule acadienne et ailleurs au Nouveau-Brunswick. Elle reproche à son employeur d’éliminer un maximum de postes rémunérés afin de remplacer ce personnel avec des bénévoles.

«Ç’a un impact sur les travailleurs et sur la clientèle», lance-t-elle.

L’Acadie Nouvelle a récemment eu l’occasion de rencontrer un ancien employé de la Croix rouge au Nouveau-Brunswick qui a perdu son emploi en 2015. Il s’est depuis trouvé un nouvel emploi, mais il ne souhaitait pas être identifié dans le cadre de cet article.

Un matin, il est rentré au travail comme à l’habitude. Un peu plus tard dans la matinée, deux superviseurs sont venus lui apprendre qu’il perdait son emploi, raconte ce travailleur.

«Ça n’a pas été évident, surtout quand t’es habitué à avoir une routine et tu te fies à ton emploi. J’y ai travaillé pendant quelques années, donc il y a une stabilité, t’as l’impression que tout va bien. C’était décevant, mais dans le fond de moi-même, je voyais ça venir. Les affaires de bénévolat, on dirait qu’ils le poussent de plus en plus.»

Il ne croit pas que la stratégie apportera les résultats désirés.

«Pourtant, j’ai l’impression que l’ère du bénévolat est presque éteinte. C’est difficile de trouver des bénévoles et la Croix rouge ne le réalise pas. Avant, c’était beaucoup plus facile de trouver des gens prêts à aider. Il y avait de l’entraide. Aujourd’hui, il y a des frais attachés à tout.»

Une meilleure rémunération réclamée

La semaine dernière, le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral ont conclu une entente sur le financement en santé. Le gouvernement provincial va recevoir près de 230 millions $ d’Ottawa au cours des dix prochaines années. Une partie de ces fonds devront être investis dans les soins à domicile pour les aînés, a indiqué le gouvernement fédéral.

Thérèse Duguay travaille comme auxiliaire de soins à domicile. Elle ne rate jamais une occasion pour réclamer un meilleur salaire et une amélioration des conditions de travail pour les aides à domicile qui sont représentés par le SCFP. Mme Duguay et les autres auxiliaires qui travaillent pour la Croix rouge gagnent 13,65$ de l’heure. Elle demande que les travailleurs aient droit à leur part du gâteau.

«Actuellement, il y a un manque d’employés dans le système de soins à domicile. C’est difficile d’embaucher des gens au salaire minimum, surtout quand notre travail nous demande souvent qu’on voyage d’un client à un autre. Il y a beaucoup de femmes dans le domaine et c’est rare que quelqu’un travaille 40 heures par semaine. Quand un client décède, on se trouve sans client. Il faut attendre, parfois ça peut prendre des semaines.»

Comme solution, elle propose que les soins à domicile soient pris en charge par le Réseau Vitalité par le biais du programme extra-mural du Nouveau-Brunswick, qui fournit déjà des services de soins de santé à domicile.

«Tant qu’à donner de l’argent pour les soins à domicile, il faudrait s’organiser pour que les soins à domicile soient sous l’aile de l’extra-mural. Il y aurait une seule administration et une meilleure rémunération. Les aînés pourraient aussi rester chez eux plus longtemps tel que promis par le gouvernement. On a des solutions, mais il faudrait pouvoir s’asseoir pour les discuter.»