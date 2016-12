Exode et fermetures: Dalhousie souhaite «renverser la vapeur» en 2017

La Ville de Dalhousie est prête à considérer certains assouplissements afin d’attirer de nouveaux commerces, industries et citoyens.

Le conseil municipal de Dalhousie veut voir plus de développement sur son territoire et entend prendre les moyens nécessaires pour que cela se réalise. En ce sens, il compte se pencher sur différents scénarios, notamment la mise en place de certains incitatifs financiers.

«En discutant entre nous (les membres du conseil), on en est arrivés à la conclusion qu’il fallait tenter quelque chose pour attirer de nouveaux joueurs ici. Il faut être proactifs, car ils ne vont pas atterrir ici comme par magie. On doit pouvoir leur proposer quelque chose», indique le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

Parmi les possibilités, le maire note la vente à rabais de terrains appartenant à la Ville ou encore la mise en place de congés ou d’allégements fiscaux.

«Rien n’est encore coulé dans le béton, nous sommes toujours en train de brasser les idées. Cela dit, c’est la première chose à laquelle nous allons attaquer en 2017. On veut pouvoir proposer un plan d’affaires, une politique incitative avec différents forfaits, au courant de la prochaine année», ajoute-t-il.

Selon lui, sa ville a beaucoup à offrir.

«On a un port de mer, des quais de qualité, une marina, et à quelques minutes d’ici, un aéroport de classe mondiale. Ça, c’est surtout intéressant pour les entrepreneurs, mais nous avons aussi des infrastructures publiques et récréatives intéressantes pour les citoyens, comme nos écoles primaires et secondaires (francophones et anglophones), notre centre de santé communautaire, notre aréna et notre Récraplex. Bref, on a tout pour les familles et pourtant, on ne cesse de perdre de la population. Il faut renverser la vapeur, encourager les gens à venir s’établir ici, et pour ça, on est prêt, je crois, à faire le nécessaire», dit le maire.

L’initiative vise à donner un regain d’énergie à l’économie de l’endroit malmenée depuis près d’une décennie par les fermetures consécutives de la papetière AbitibiBowater, du l’usine de produits chimiques Olin Chlor Alkali, et de la centrale thermique d’Énergie NB.