Les parcs Fundy et Kouchibouguac sont prêts à accueillir les passionnés de l’hiver

Après quatre années sans activités hivernales, le parc national Fundy sera ouvert du 31 décembre au 27 mars. Trente kilomètres de sentiers de ski de fond, de raquettes et de vélos à pneus surdimensionnés (fat bike) seront damés pendant les 12 semaines de la saison froide.

La réouverture du parc en hiver a lieu dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada.

«Cet hiver, les visiteurs pourront se rendre en ski ou en raquette jusqu’aux chalets rustiques isolés et passer la nuit dans le confort douillet de la chaleur dégagée par les poêles à bois», a affirmé Nadine Gauvin, gestionnaire des relations externes du parc national Fundy.

«Les visiteurs peuvent aussi faire de la traîne sauvage à l’ancienne dans la magnifique “cuvette” du parc. Nul besoin d’hiberner cet hiver, une foule d’activités amusantes vous attendent au parc national Fundy.»

Les administrateurs du parc mettront à la disposition des visiteurs deux chalets rustiques, cinq yourtes donnant sur la baie de Fundy et dix oTENTiks. Les mordus du plein air pourront aussi faire du camping avec leur propre tente au terrain de camping de l’endroit.

Les chalets rustiques peuvent être loués au coût de 70$ par soir, alors que les yourtes coûtent 100$ par soir et les oTENTiks, 90$ par soir. Les espaces pour tentes coûtent 15,70$, sans électricité, et 23,50$, avec électricité.

Les 30 kilomètres de sentiers seront ouverts dans les régions de Chignecto Sud, de la Plaine du caribou, de la rivière Upper Salmon et du terrain de golf.

Dans le comté de Kent, le parc national Kouchibouguac est ouvert chaque hiver. Environ 30 000 visiteurs fréquentent le parc pendant la saison hivernale.

Une vingtaine d’activités seront organisées par les employés du parc du 21 décembre au 19 mars, dont des randonnées en raquette sous les étoiles et des rallyes au thème de Canada 150.

Les visiteurs peuvent également faire du ski de fond, de la raquette, du vélo à pneus surdimensionnés, du camping primitif ou coucher dans l’un de trois hébergements rustiques du parc.

Une série de nouveaux projets et initiatives auront lieu dans les parcs nationaux à travers le pays en 2017 afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Ils comprennent notamment la distribution de cartes d’entrée Découverte 2017 gratuite, qui donnent aux détenteurs un accès gratuit à tous les parcs nationaux du pays.

Mis en distribution le 1er décembre, plus de 900 000 cartes d’entrée gratuite ont été commandées par des visiteurs canadiens et internationaux. Elles seront disponibles en ligne, à l’entrée des parcs et aux centres d’information des parcs jusqu’à la fin 2017.