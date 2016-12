Des chasseurs d’aubaines motivés dans le Grand Moncton

La course aux dépenses s’est amorcée mardi matin dans la province. Les prix réduits sont synonymes d’affluence record pour de nombreux commerces.

Bien avant le lever du soleil, des centaines de chasseurs de rabais se sont rués vers plusieurs enseignes du Grand Moncton pour profiter des aubaines d’après Noël.

Les portes du détaillant d’électronique Best Buy ont ouvert dès 6h en cette journée de promotion. Malgré la neige tombée pendant la nuit, près de 150 personnes ont patienté dans le froid.

Tout au long de la journée, le magasin n’a pas désempli. Le personnel a été mobilisé en conséquence.

«Ça a été fou depuis ce matin, confirme le gérant Alex Brawley. Pour le moment c’est très très occupé, nos 80 employés travaillent tous aujourd’hui!»

Comme les années précédentes, les télévisions et les ordinateurs sont en têtes des ventes. Pierre Leblanc a quitté Bouctouche de bonne heure pour s’offrir un système de cinéma maison.

«Ça fait longtemps que j’en rêve», souffle-t-il.

Un peu plus loin, James White rentre chez lui avec un drone dernier cri sous le bras.

L’engouement pour l’événement commercial de l’Après-Noël se confirme une fois de plus.

«Pendant le Vendredi fou, la plupart des gens viennent magasiner les cadeaux de Noël. Mais pour le Boxing Day, beaucoup de gens sont là pour eux-mêmes. Ce sont des achats plus personnels, pour se faire plaisir», observe Alex Brawley.

À la Place Champlain de Dieppe, les bonnes affaires ont également attiré les foules. La frénésie des soldes a été entretenue par des réductions allant jusqu’à 70% du prix original.

Malgré tout, il valait mieux s’armer d’une bonne dose de courage et de patience dans certains cas. Une quinzaine de clients motivés ont fait la queue devant la boutique de bijoux Pandora.

«On a mis une employée devant la porte pour contrôler la circulation. Ce n’est pas aussi intense que le Vendredi fou, mais on est quand même extrêmement occupés», indique la gérante Julie Boudreau.

Certains clients sont bien décidés à casser la tirelire pour l’occasion. L’heure est aux achats impulsifs.

«Aujourd’hui je me gâte, je ne compte pas trop», s’amuse Nick Fischer en montrant ses multiples paquets.

D’autres visiteurs arrivent au centre commercial avec une stratégie bien établie. Marie Thériault a soigneusement comparé les offres en ligne avant de se rendre sur place.

«Moi j’ai fait une liste et je n’achèterai rien d’autre, lance la jeune femme. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’offres attrayantes, mais il faut bien réfléchir à ce dont on a vraiment besoin.»

Le temps des Fêtes est aussi celui des records d’affluence à la Place Champlain de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le temps des Fêtes est aussi celui des records d’affluence à la Place Champlain de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre À l’heure du dîner, difficile de trouver une place où s’asseoir à la Place Champlain. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Il fallait faire la file pour entrer dans certains magasins de la Place Champlain mardi. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

… et à Bathurst

La Place Bathurst Mall a été prise d’assaut pour les soldes de l’Après-Noël. Une tendance qui s’accentue de plus en plus est de profiter des aubaines pour les cadeaux de fêtes de l’année suivante. C’est la formule que privilégie Jacques Robichaud, qui n’a pas été déçu d’avoir parcouru 55 km pour dénicher de bonnes affaires.

«Je suis venu exprès à Bathurst pour ça. Ça valait la peine puisque j’ai économisé environ 300$ sur mes achats qui étaient surtout des vêtements. Nous achetons les cadeaux à offrir l’an prochain dès maintenant, vu que les prix sont bons. Si les prix demeurent ainsi, nous continuerons cette méthode au Boxing Day de 2017», a fait savoir ce citoyen de Paquetville.

Ginette Diotte et Francine Normandeau, deux amies, sont restées une journée de plus dans la région Chaleur pour les présents du jour de l’An et du prochain Noël. L’Acadie Nouvelle a croisé ces citoyennes de Dalhousie au Wal-Mart de Bathurst, où elles ont dit trouver plus de choix qu’à celui à proximité de chez elles.

«Nous avons un échange cadeau le 1er janvier que nous avons limité à 10$. Comme beaucoup de choses sont à moitié prix, nous pouvons nous procurer un cadeau qui vaut en fait 20$. J’ai aussi acheté des Playmobil à 14$ au lieu de 30$ et plein d’autres choses en réduction de 50% que je vais pouvoir offrir l’an prochain», a déclaré Mme Diotte.

«On peut également se permettre des friandises de bonnes marques, comme le chocolat, à ce temps-ci de l’année. Même si je trouve qu’il y a un peu trop de monde dans les magasins, ça fait partie du magasinage après les fêtes, donc je garde le sourire», a ajouté Mme Normandeau.

(Avec la collaboration de la journaliste Béatrice Seymour)