Des ententes de financement à la pièce pour les universités?

Le gouvernement de Brian Gallant n’a pas fini de transformer le monde de l’éducation au Nouveau-Brunswick.

Il n’est pas surprenant d’apprendre que c’est le nouveau Programme d’aide aux études qui a marqué l’année politique dans la province selon le premier ministre.

Le programme chouchou de Brian Gallant annoncé en grande pompe en avril a instauré la gratuité scolaire pour les étudiants postsecondaires à faible ou moyen revenu.

L’initiative ambitieuse qui a généralement été bien accueillie suscite cependant des critiques en raison notamment de son caractère restrictif. M. Gallant ne ferme d’ailleurs pas la porte à des changements.

Mais c’est surtout le financement des universités qui sera sous la loupe de Fredericton en 2017.

Ce financement gouvernemental compte pour 61 % du budget des quatre universités publiques de la province. Le gouvernement a cependant gelé ces subventions depuis deux ans, forçant trois d’entre elles, dont l’Université de Moncton, à recourir à l’encre rouge pour boucler leur budget.

Brian Gallant envisage aujourd’hui de conclure des ententes de financement à la pièce avec les universités pour les sortir du gouffre.

«Je ne suis pas convaincu qu’il faut continuer d’avoir une seule approche pour toutes les universités», avance Brian Gallant en entrevue de fin d’année avec le journal.

«Chaque université au Nouveau-Brunswick à des réalités et des défis différents. Nous aimerions reconnaître ça et leur donner du financement et des possibilités d’investissements, de la flexibilité sur les droits de scolarité, pour les aider à aborder leur situation spécifique, leurs défis et leurs opportunités», mentionne-t-il.

Cette marge de manoeuvre et ce financement supplémentaire pourraient cependant être assujettis à des conditions imposées par Fredericton.

«Ça se peut qu’il y ait formellement des indicateurs de rendement, des résultats que nous voulons obtenir. Si ce n’est pas formellement, vous pouvez être certains que nous allons continuer à analyse la situation de chaque université pour nous assurer qu’elles obtiennent des résultats qui aident l’économie et le tissu social de notre province», explique Brian Gallant.

Les propositions avancées par le premier ministre ne sont pas nouvelles. L’exercice de rigueur budgétaire qui a marqué les 18 premiers mois au pouvoir de son gouvernement et qui est officiellement terminé avait mis de l’avant des idées semblables concernant le financement des universités.

Un rapport publié en novembre 2015 proposait notamment une «nouvelle formule de financement» des universités «axée sur le rendement» qui donnerait au gouvernement un «rôle plus défini dans la gestion des coûts» du système d’éducation postsecondaire.

Une nouvelle loi sur la gouvernance des universités était également envisagée pour «garantir un lien plus efficace entre le gouvernement et les universités».

Ces changements auraient pu faire économiser au gouvernement provincial entre 15 millions $ et 45 millions $ qui auraient été réinvestis dans le système, indique-t-on dans le rapport qui se trouve toujours sur le site Web du gouvernement.

Le premier ministre entend également convoquer les dirigeants des universités publiques devant un comité de l’Assemblée législative pour «répondre aux questions» des députés et assurer une meilleure «imputabilité».

«Je pense que ça va être bien pour assurer que leurs dépenses et leurs investissements sont stratégiques», confie Brian Gallant.

«Que font-ils pour maintenir leurs dépenses à un niveau acceptable? Que font-ils pour assurer qu’il va y avoir plus de gens qui vont à l’université?»

C’est d’ailleurs une promesse électorale du Parti libéral dont on avait peu entendu parler jusqu’ici.

«Respecter notre situation financière»

La principale critique à l’endroit du nouveau Programme d’aide aux études concerne son plafond d’admissibilité fixé à 60 000 $.

Les enfants d’une famille nombreuse dont le revenu annuel brut est de 61 000 $ devront payer la totalité de leurs droits de scolarité alors que l’enfant unique d’une famille monoparentale qui gagne 59 000 $ n’aura pas à verser un sou à son collège ou son université.

C’est pourquoi plusieurs personnes réclament un plafond mobile avec un niveau d’aide variable selon le revenu familial, mais également selon le nombre d’enfants par famille.

Brian Gallant n’écarte pas cette possibilité sans toutefois en faire une panacée.

«Nous avons toujours dit que nous voulons aider le plus de monde possible. Par contre, il faut respecter notre situation financière.»

«Nous sommes en train d’analyser tous les programmes qui existent pour aider les gens à accéder aux études postsecondaires pour savoir quelle sorte d’investissements pourraient les aider», explique-t-il.

«En 2017, vous pouvez être certains que nous voudrons en faire davantage pour aider les gens à accéder aux études postsecondaires.»

Brian Gallant promet de réduire les frais de garderie en 2017

Les parents dont les enfants fréquentent la garderie devraient payer moins en 2017. C’est l’un des engagements du premier ministre Brian Gallant pour la nouvelle année.

Dans son discours du Trône en novembre, le gouvernement avait promis d’investir plus d’argent pour aider les parents à payer les frais de garde de leurs enfants, mais sans donner plus de détails.

Le dépôt du budget, le 31 janvier, devrait en révéler davantage.

«Ça va se faire (durant l’année financière) 2017. Nous avons bien hâte d’instaurer ça», indique M. Gallant.

«Nous savons que ça va aider les familles avec leur qualité de vie, mais ça va aider aussi notre économie. Ça va aider les parents à accéder au marché du travail. Ça va être très bon pour renforcer notre main d’oeuvre.»

Fredericton continuera également de créer de nouvelles places en service de garde en 2017, en se dotant notamment d’un registre des places en garderie.

«Ça va nous donner une meilleure idée de combien de places une région a besoin, mais aussi quelle sorte de places», avance le premier ministre.

«Le registre va nous aider beaucoup à améliorer l’accessibilité pour les gens de la province.»

Le Parti libéral s’est engagé à créer 6000 places en garderie d’ici l’an 2020. Plus de 2000 places ont déjà été créées depuis son ascension au pouvoir, affirme M. Gallant.

Fredericton s’est aussi engagé en novembre à offrir gratuitement de la formation en ligne aux éducatrices en garderie.

Un plan pour aider les personnes vulnérables

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick présentera son plan sur la famille en 2017.

Le plan interministériel s’adressera autant aux personnes âgées qu’à celles aux prises avec un handicap ou qui vivent dans la pauvreté, a indiqué le premier ministre Brian Gallant lors de son entrevue de fin d’année avec le journal.

«C’est un plan qui va essayer d’améliorer les conditions sociales dans lesquelles se retrouvent les Néo-Burnswickois qui sont plus vulnérables que d’autres», avance M. Gallant.

Le gouvernement entend notamment «s’attaquer aux déterminants sociaux» qui font grimper les coûts du système de santé, dit-il.

«C’est très important pour nous d’investir davantage dans la prévention pour que ces personnes aient l’appui dont elles ont besoin le plus tôt possible et, ainsi, qu’elles n’aient pas besoin d’aller dans nos salles d’urgence.»

Les grandes lignes du plan seront dévoilées le mois prochain et les détails seront développés par la suite avec les citoyens.

«Tout ce processus va se dérouler aux débuts de 2017 et nous espérons être capables de faire des investissements assez importants pour aider les familles du Nouveau-Brunswick très bientôt», affirme le premier ministre Gallant.