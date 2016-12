Retour sur 2016: dix causes judiciaires qui ont retenu l’attention

On en a vu de toutes les couleurs dans les palais de justice du Nouveau-Brunswick en 2016, des histoires sordides aux voies de faits, en passant par des meurtres. Voici un tour d’horizon des dossiers les plus marquants de l’année.

Baylee Wylie: un premier coupable

Mardi matin, 150 jurés potentiels se sont rendus à la Cour du Banc de la Reine à Moncton dans le cadre du procès de Devin Morningstar. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Devin Morningstar, un jeune homme âgé de 19 ans de Moncton, a fait face à la justice dans un des procès les plus sordides de l’année. Il était accusé d’avoir tué Baylee Wylie et d’avoir mis le feu à un logement pour masquer le crime.

Pendant plusieurs jours, les jurés ont vu les témoins et les experts se succéder à la barre pour donner des détails sur une histoire sur fond de drogue, de jalousie et de vengeance. Ils ont entendu en long et en large comment la victime a subi des centaines de blessures, dont plusieurs mortelles.

Le 11 novembre, Devin Morningstar a été reconnu coupable de meurtre prémédité et d’incendie criminel par le jury. Ce sera en quelque sorte partie remise en 2017 alors que deux autres jeunes adultes qui font face à des accusations identiques, Marissa Shephard et Tyler Noel, seront de retour en cour.

Wilbur Dedam en taule

L’ancien chef de la Première Nation d’Esgenoôpetitj (Burnt Church), Wilbur Dedam, a subi un procès pour agression sexuelle. Il était accusé de s’en être pris à trois mineures de sa communauté de 1977 à 1985.

L’homme âgé de 64 ans a été reconnu coupable de six accusations de nature sexuelle le 29 septembre par un jury. Le 5 décembre, il a été envoyé en prison pour une peine de neuf ans.

Jean-Claude Savoie blanchi

Jean-Claude Savoie était accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de deux enfants. – La Presse canadienne: Andrew Vaughan

L’ancien propriétaire de l’animalerie Reptile Océan de Campbellton, Jean-Claude Savoie, était accusé de négligence criminelle dans la mort des jeunes frères Connor et Noah Barthe.

Ces derniers avaient été tués en 2013 par un serpent qui s’était échappé de son vivarium chez l’accusé.

Le 10 novembre, au terme d’un procès de quelques jours qui a ravivé de douloureux souvenirs chez les proches des victimes et au sein de la communauté, Jean-Claude Savoie a été reconnu non coupable par un jury.

Les suites de l’affaire Michel Vienneau

Les policiers accusés dans la mort de Michel Vienneau, Mathieu Boudreau et Patrick Bulger (à droite). – Archives

Les suites du décès de Michel Vienneau, abattu par des policiers municipaux à Bathurst en janvier 2015, ont continué à se jouer devant les tribunaux en 2016.

Les deux membres des forces de l’ordre qui sont accusés d’homicide involontaire dans cette affaire, Patrick Bulger et Mathieu Boudreau, ont subi leur enquête préliminaire en août et en septembre. On saura en février s’ils subiront leur procès.

Pendant ce temps, d’autres dossiers liés à la mort de Michel Vienneau ont retenu l’attention. Sa compagne, Annick Basque, a réussi à forcer sa succession à lui remettre des documents.

En octobre 2016, les parents et le frère de Michel Vienneau ont déposé une poursuite civile contre la Ville de Bathurst et les deux policiers impliqués dans sa mort. Annick Basque avait déposé deux recours semblables en 2015.

La saga Oland

Dennis Oland, accompagné de sa femme Lisa et de membres de sa famille, quitte le tribunal en liberté mardi, à Fredericton. – La Presse canadienne: Andrew Vaughan

La saga de la famille Oland s’est poursuivie au cours des derniers mois et tout porte à croire qu’elle est loin d’être terminée. Le dossier n’est toujours pas clos, plus de cinq ans après le meurtre de Richard Oland, assassiné brutalement dans son bureau de Saint-Jean en juillet 2011.

En décembre 2015, au terme d’un long procès très médiatisé, Dennis Oland a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de son père Richard. En février, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

Il a porté le jugement en appel. En octobre, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a renversé sa condamnation et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Dennis Oland a été libéré sous caution.

Gabriel Cyr

Gabriel Cyr, âgé de 20 ans et accusé d’homicide involontaire, a subi son procès en 2016. Il a été accusé relativement à la mort de Ricky Cyr, survenue dans la foulée d’une bagarre le 28 décembre 2015 à la sortie d’un bar de Saint-Jacques.

La victime a participé à deux bagarres ce soir-là. Sa tête a heurté le sol à plus d’une reprise lors de la deuxième altercation. Il a été transporté à l’hôpital et est mort de ses blessures six jours plus tard.

Lors du procès de Gabriel Cyr, en Cour du Banc de la Reine, le juge Larry Landry a entendu une trentaine de témoins. Des gens ayant assisté à la scène et l’accusé ont raconté leur version des faits.

L’accusé a reconnu qu’il a frappé la victime au visage, mais qu’il avait agi en légitime défense. La Couronne a rejeté cette façon de voir les choses et a dit croire que Gabriel Cyr a voulu «régler le compte» de la victime.

Le juge Landry a pris la cause en délibéré le 9 décembre. Il rendra sa décision le 23 février.

Céline Lang non coupable

Céline Lang et Daniel Lang ont témoigné devant la Cour du Banc de la Reine à Moncton mardi. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

L’ancienne propriétaire de garderie de Memramcook Céline Lang a subi son procès en août. Elle faisait face à dix chefs d’accusation de voies de fait sur des enfants dont elle avait la garde.

Certains témoins, dont d’anciennes employées de l’accusée et des mères, ont présenté des versions des faits qui n’étaient pas du tout favorables à Mme Lang. D’autres témoins, dont d’autres mères, ont appuyé l’accusée.

En septembre, Céline Lang a été reconnue non coupable des dix chefs d’accusation qui pesaient contre elle par le juge Jean-Pierre Ouellette. À l’issue du procès, son avocat a affirmé qu’elle retournerait vivre dans sa province natale, le Québec, afin de tenter de retrouver une vie normale.

La Couronne a porté la décision du juge Ouellette en appel en octobre.

Les prêtres pédophiles

L’ancien curé Yvon Arsenault fait face à une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Les prêtres catholiques pédophiles ont, une fois de plus, retenu l’attention en 2016.

En octobre, l’ancien prêtre Yvon Arsenault a plaidé coupable à neuf accusations d’attentat à la pudeur contre des garçons. Les actes ont été commis dans les années 1970 et 1980 dans les communautés de Shediac, de Collette et de Rosaireville. Il recevra sa peine en 2017.

Plusieurs avis de poursuite au civil ont été déposés contre des prêtres et contre l’Église par des hommes alléguant avoir été agressés sexuellement alors qu’ils étaient mineurs. Ces allégations n’ont pas été prouvées en cour.

Le père Paul Breau, qui a longtemps été aumônier à l’Université de Moncton, campus de Moncton, a été visé par l’un de ces avis. Il a été démis de ses fonctions par l’archidiocèse de Moncton en attendant la résolution de cette affaire.

Des avis ont aussi été déposés contre Rino Deschênes (qui est déjà en prison après avoir reconnu des crimes de nature sexuelle en 2015), Normand Dugas et deux prêtres décédés.

Pendant ce temps, l’Église a poursuivi sa lutte contre ses assureurs pour les forcer à couvrir des compensations versées à des victimes de prêtres pédophiles et totalisant des millions de dollars.

En octobre, le diocèse de Bathurst a subi une première défaite en cour lorsqu’un juge a tranché que son assureur ne devait pas lui verser une partie des fonds réclamés, soit 3,358 millions $. Le diocèse a par la suite annoncé son intention de porter ce jugement en appel.

La bière du Québec et les droits des Métis

Les procès marquants de 2016 n’ont pas tous été sordides. Deux d’entre eux, soit ceux liés à l’importation d’alcool et à la lutte de Jackie Vautour, ont retenu l’attention même s’ils ont tourné autour de la constitution canadienne plutôt que du sang et du sexe.

L’importation d’alcool

L’avocat restigouchois Mikael Bernard à sa sortie du tribunal, vendredi, en compagnie de son client, Gérard Comeau. – Archives

L’un des dossiers juridiques les plus suivis au cours des derniers mois a été celui de Gérard Comeau. En 2012, ce retraité de Tracadie avait été arrêté et avait reçu une amende pour avoir importé une trop grande quantité d’alcool au Nouveau-Brunswick.

Appuyé par un avocat du Restigouche, il avait décidé de contester l’amende et la saisie de sa bière et de ses spiritueux. Son procès a eu lieu en 2015 et a attiré beaucoup d’attention en raison de l’impact qu’il pouvait avoir sur l’encadrement de la vente d’alcool dans la province.

Il a fallu attendre plusieurs mois pour connaître la suite de cette histoire. Ce n’est qu’en avril 2016 que le juge de la Cour provinciale qui entendait cette affaire a rendu son verdict. Dans une longue décision, il a donné raison à Gérard Comeau et déclaré inconstitutionnel l’article de la Loi sur l’alcool qui lui avait donné du fil à retordre.

Ce dossier n’est pas encore clos. Les avocats du gouvernement du Nouveau-Brunswick ont demandé à la Cour d’appel l’autorisation d’interjeter appel à la décision. Le tribunal a rejeté leur demande.

Ils se sont par la suite tournés vers la Cour suprême du Canada, qui doit maintenant décider si elle accepte de se pencher sur le cas de M. Comeau. On pourrait très bien entendre parler de cette cause pour longtemps encore.

Jackie Vautour et les expropriés de Kouchibougouac

Jackie Vautour et son épouse, Yvonne, à l’extérieur du Palais de justice de Fredericton, mardi. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

L’éternel rebelle et exproprié de Kouchibouguac Jackie Vautour était de retour devant les tribunaux en 2016. Le militant âgé de 87 ans interjetait appel d’un dossier datant de près de 20 ans.

En 1998, lui et son fils Roy ont été arrêtés pour avoir pêché des coques dans le parc national Kouchibouguac. Jackie Vautour disait avoir le droit de pratiquer cette activité puisqu’il se dit Métis.

Il a été débouté en Cour provinciale en 2010 lorsqu’un juge a refusé de lui accorder le statut de Métis. Il a ensuite subi un autre revers en Cour du Banc de la Reine en 2015.

En novembre, il s’est présenté en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en compagnie d’une quarantaine de proches et de membres de sa communauté afin de tenter de convaincre les juges de revoir la décision de 2015.

Ces derniers ont pris la cause en délibéré en indiquant qu’ils auront besoin d’un certain temps avant de rendre leur décision parce qu’ils voulaient connaître le résultat d’un autre procès lié aux droits des Métis avant de trancher.

L’avocat de Jackie Vautour, Michael Swinwood, a indiqué que lui et son client sont prêts à aller jusqu’en Cour suprême du Canada s’ils n’ont pas gain de cause.

En parallèle, un groupe composé d’une centaine de familles expropriées par le gouvernement fédéral lors de la création du parc national Kouchibouguac a poursuivi ses démarches contre Ottawa en Cour fédérale. Le groupe est représenté par le même avocat que Jackie Vautour, soit Me Swinwood.

Ces expropriés allèguent qu’ils sont des descendants de Métis-Acadiens et qu’ils ont un titre autochtone sur la région. Ils réclament une compensation financière, le retour de leurs terres et des droits de chasse et de pêche.

Ottawa ne partage pas du tout leur avis. Le gouvernement fédéral ne reconnaît pas l’existence d’une communauté métisse-acadienne dans la région du parc Kouchibouguac.