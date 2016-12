Beresford: la facture d’égout augmente

Beresford maintient son taux d’impôt foncier identique, mais est contrainte de hausser les frais du service d’aqueduc et sanitaire.

Le fond général de 2017 a subi une augmentation de 1,4% par rapport à cette année. Il s’élève à 5,2 millions $. Les élus de Beresford ont pu conserver le même taux d’imposition pour l’année prochaine.

«C’est parce que notre assiette fiscale a monté. Nous avons aussi eu une bonne année de construction, donc la taxe foncière va rester identique», a résumé Jean-Guy Grant, le maire de Beresford.

Cependant, le service d’eau et d’égout passera de 672$ annuellement à 732$, soit 60$ de plus.

«Ça faisait huit ans que nous n’avions pas haussé les tarifs. Les coûts de l’eau grimpant régulièrement, de même que les bris d’eau, nous ont obligés à monter nos frais. Cela faisait quelque temps que nous faisions des déficits et que nous transférions de l’argent du fonds de fonctionnement pour combler le manque à gagner, mais nous ne pouvons pas agir ainsi sans fin», a justifié le maire Grant.

«En 2015, nous avons enregistré un déficit depuis 83 000$ dans le compte d’eau et d’égout. Pour 2017, nous n’avons pas le choix d’augmenter les prix, mais nous ne prévoyons pas d’autres augmentations pour les prochains cinq ou six ans.»

Dans le volet projets pour l’année qui s’annonce, la modernisation du réseau d’eau et d’égout du quartier Foulem est au calendrier, pour un coût de 4 millions $.

«Le système a été construit au début des années 1970, donc il faut le refaire au complet. Nous nous sommes croisé les doigts et finalement, nous avons réussi à avoir des subventions gouvernementales. Le fédéral va financer 50% des coûts, le gouvernement provincial 25% et la municipalité 25%», a détaillé Jean-Guy Grant.

La deuxième phase de la rue Bryar – élargir le chemin, remplir les fossés – sera complétée et la Ville de Beresford s’attend à poursuivre les améliorations de sa rue Principale vers le Nord, avec l’ajout de trottoirs.

Petit-Rocher

Par ailleurs, il n’y aura pas de hausse de taxes pour les citoyens de Petit-Rocher. Ils continueront à payer 1,4796$ par 100$ d’évaluation.

Le conseil municipal a récemment adopté les budgets 2017 d’administration générale au montant de 2,3 millions $ et celui d’eau et d’égouts qui se chiffre à 1 million $. Les usagers de la municipalité défrayeront 218$ pour l’eau et 352$ pour les égouts, tandis que les utilisateurs du service d’aqueduc qui habitent en dehors des limites du village débourseront 273$ annuellement.