Dans les coulisses d’Opération Nez rouge

Avant le début d'une longue soirée, les bénévoles jouent aux carte et boivent du bon café chaud. - Acadie Nouvelle: David Caron

Nous sommes un vendredi soir de décembre et il est presque 21h. Le centre communautaire d’Inkerman se remplit tranquillement de bénévoles qui portent fièrement le dossard rouge d’Opération Nez rouge. Ils vont bientôt sillonner les routes de la Péninsule acadienne jusqu’aux petites heures du matin afin d’offrir un service de raccompagnement aux fêtards qui ont bu un verre de trop.

Les conditions météorologiques sont particulièrement mauvaises en cette soirée. La poudrerie rend les conditions routières difficiles et le thermomètre affiche environ – 15 degrés Celsius, mais avec le refroidissement éolien, on a l’impression qu’il fait bien plus froid. Malgré tout, il fait bien chaud dans le centre communautaire d’Inkerman.

Les bénévoles vont bientôt avoir droit à un repas et en attendant les premiers appels, plusieurs d’entre eux jouent aux cartes, boivent du café et écoutent le match de hockey entre les Canadiens de Montréal et les Sharks de San Jose (Les Sharks ont remporté le match 4 à 2). Plusieurs personnalités publiques de la région se trouvent parmi le lot des bénévoles, dont le député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Wilfred Roussel, et le chansonnier Donat Lacroix.

Stéphane Clément, de Saint-Léolin, est convaincu par la cause. Il est un habitué d’Opération Nez rouge de la Péninsule acadienne depuis six ans maintenant. Dans la mesure du possible, il essaie de ne jamais manquer une soirée.

«J’adore rendre service et je pensais que ce serait une bonne façon de le faire en plus de garder nos routes sécuritaires. J’adore l’ambiance et c’est pour une bonne cause», raconte-t-il.

Pour combattre le froid, une seule solution s’impose: s’habiller convenablement.

«Mon poste, c’est celui de partenaire. J’accompagne donc le chauffeur dans la voiture du client. Souvent, lors d’une soirée comme celle-ci, on embarque dans une voiture froide, parce qu’évidemment, pendant que le client fait la fête, la voiture reste dehors et elle n’est pas chauffée.»

Le bénévole ne se laisse pas décourager par les mauvaises conditions routières.

«Il faut prendre son temps. Comme nous sommes bénévoles, il est inutile de prendre des risques. Il s’agit d’utiliser du sens commun et de ralentir lorsqu’il le faut.»

Louis Monette, de Paquetville, est également un bénévole de longue date. Il représente le Club Richelieu de Paquetville au conseil d’administration d’Opération Nez rouge de la Péninsule acadienne.

«C’est une bonne cause. On rencontre des gens. C’est une belle activité sociale.»

Comme c’est le cas pour les autres bénévoles, Louis Monette va probablement rentrer chez lui seulement vers 6h. En plus de boire du café, il est important de faire une sieste en après-midi, dit-il.

Les rencontres amicales sont aussi au cœur des motivations des bénévoles. Hédard Gagnon et Bertin Chiasson sont amis depuis quelques années. Ils se sont rencontrés dans le cadre de Nez rouge. Ensemble, ils ont l’impression de contribuer à la réduction du nombre d’accidents pendant le temps des Fêtes.

«J’aime bien le social. On fait de belles rencontres ici. Ça permet aux gens de garder leurs permis de conduire et de sauver des vies», lance Hédard Gagnon.

«En douze ans, d’après moi, il y en a eu des vies de sauver. Les accidents pendant le temps des fêtes ont nettement diminué», croit Bertin Chiasson.

La soirée en question a été un peu moins occupée qu’à l’habitude, mais les bénévoles ont quand même effectué 88 raccompagnements. Le lendemain, ils en ont effectué près de 105. Le week-end précédent du 9 et 10 décembre, les bénévoles de la Péninsule acadienne ont assuré 313 raccompagnements.

Le service d’Opération Nez rouge est disponible dans quatre régions du Nouveau-Brunswick, soit la Péninsule acadienne, Edmundston, Chaleur et Saint-Jean. Il sera de nouveau offert la veille du jour de l’An, le 31 décembre.