Financement des universités: inquiétudes chez les professeurs et les étudiants

L’intention du gouvernement provincial de financer les établissements d’éducation postsecondaire en fonction d’indicateurs de rendement suscite des craintes dans le milieu universitaire.

En novembre 2015 un rapport proposait d’instaurer une nouvelle formule de financement pour les universités, basée sur leur «rendement». Le gouvernement conditionnerait ainsi certains fonds selon plusieurs critères, comme le taux de diplomation, la limitation des dédoublements et des diplômés conformes aux attentes des industries.

Lors d’une entrevue accordée à l’Acadie Nouvelle publiée plus tôt cette semaine, le premier ministre Brian Gallant a confirmé que le projet n’a pas été écarté.

«Ça se peut qu’il y ait formellement des indicateurs de rendement, des résultats que nous voulons obtenir. Si ce n’est pas formellement, vous pouvez être certains que nous allons continuer à analyser la situation de chaque université pour nous assurer qu’elles obtiennent des résultats qui aident l’économie et le tissu social de notre province», explique-t-il.

L’idée de mesurer les performances des universités comme cela se fait dans le secteur privé ne plaît guère à Jean Sauvageau, président de la Fédération des Associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-Brunswick.

«Ça va rester une bataille constante pour obtenir un financement adéquat, les universités du Nouveau-Brunswick sont chroniquement sous-financées. Les dernières réductions ont créé une série de problèmes, je doute fort qu’on va y remédier avec des indicateurs de rendement.»

Le professeur en criminologie de l’Université St. Thomas juge que cet exercice a ses limites, car il est difficile de chiffrer tous les bénéfices retirés d’une éducation universitaire.

«On peut compter les diplômés, le nombre d’étudiants qui trouvent un emploi rapidement, le niveau de salaire, mais ça ne donne qu’une partie du portrait. C’est plus complexe que ça. Les gens qui ont suivi une éducation universitaire sont généralement en meilleure santé, contribuent plus à l’impôt. Plus on est éduqué, mieux on comprend les enjeux environnementaux, politiques, économiques. Comment est-ce qu’on calcule ça?»

Roxann Guerrette, présidente de la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton, s’inquiète également de la stratégie envisagée par Fredericton.

«Ça peut être dangereux, dit-elle. Si les universités n’atteignent pas les objectifs, qu’est-ce que qu’il se passe? Est-ce qu’on va les sous-financer davantage? Ça va juste créer un cercle vicieux. Une université qui ne performe pas n’aura pas plus les outils pour s’améliorer. Si on perd certains programmes parce qu’on juge que la demande n’est pas là sur le marché du travail, on va perdre aussi les étudiants intéressés qui iront suivre leurs études ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick.»

Mathieu Lang, vice-président externe de l’ABPPUM, l’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton, appelle à davantage de consultation.

«Le gouvernement ne peut unilatéralement décider des objectifs des universités, il faut aussi voir ce que les administrations et les professeurs sont capables d’accomplir», dit-il.

«Si on met des indicateurs et qu’on ne donne pas de moyens pour les atteindre, ils ne servent pas à grand-chose.»

Ententes à la pièce

Fredericton envisage également de conclure des ententes de financement uniques pour chaque université de la province. Brian Gallant souhaite que le gouvernement adapte son approche en fonction de la réalité spécifique des différentes institutions.

Cette proposition est plutôt bien accueillie du côté des professeurs et des étudiants.

«C’est une bonne idée. Chaque université a ses priorités, ses particularités, sa clientèle, différents programmes. Ça reste à voir, on n’a encore rien de concret, on est dans la spéculation», réagit Jean Sauvageau.

Le professeur appelle le gouvernement à préciser ses intentions et à se pencher sur la question du sous-financement des universités.

«On ne doit pas considérer l’éducation comme une dépense, mais comme un investissement. Elle permet d’augmenter la richesse collective. Si on la voit comme une dépense à réduire par tous les moyens, on se tire une balle dans le pied.»

Mathieu Lang estime que l’Université de Moncton devrait bénéficier d’un financement supplémentaire pour tenir compte de sa situation particulière.

«Les universités St. Thomas et Mount Allison n’offrent pas tous les programmes et il reste toujours UNB pour la population anglophone. Si l’Université de Moncton n’offre pas un programme, la population francophone a le choix d’étudier ailleurs ou de faire ses études en anglais.»