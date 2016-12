Avez-vous votre trousse d’urgence?

Avez-vous tout ce qu’il faut à la maison pour survivre trois jours sans électricité et sans nourriture?

Alors qu’une tempête de neige s’abat sur la province, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick a cru bon de rappeler aux citoyens les préparatifs de base en cas d’imprévu.

Au coeur de ses préparatifs se trouve la trousse d’urgence qui doit permettre à une famille de survivre sans aide de l’extérieur pendant au moins 72 heures en cas de panne de courant.

«Généralement, les choses commencent à retourner à la normale en 72 heures», explique le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence, Greg MacCallum.

«C’est la période de temps pendant laquelle les gens devraient être autonomes. Ça donne le temps aux intervenants de mettre en oeuvre la plupart des mesures d’urgence comme les refuges.»

Cette trousse devrait contenir des objets de première nécessité comme de l’eau et de la nourriture et des chandelles et des allumettes, mais aussi du matériel un peu moins commun comme une radio à manivelle et des comprimés de purification d’eau.

«Quand il y a une panne d’électricité et qu’on ne sait pas combien de temps ça durera, quand les routes sont bloquées pour une période indéterminée en raison d’une tempête de neige, c’est bon d’être autonome et préparé pour passer au travers sans trop d’impact sur votre vie», explique M. MacCullum.

Les gens devraient également garder de l’argent comptant dans leur trousse. Sans électricité, les cartes de crédit et de débit ne fonctionnent pas, rappelle-t-il.

«Après l’ouragan Arthur, les gens racontaient comment les guichets automatiques et les pompes à essence ne fonctionnaient plus. Ils ne pouvaient plus acheter d’essence ou se procurer de l’argent pour les choses de première nécessité.»

Les automobilistes devraient pouvoir compter sur une seconde trousse d’urgence dans leurs voitures contenant notamment une couverture, des bougies, une pelle et un grattoir, une lanterne ou des fusées éclairantes, un sifflet et des vêtements et des chaussures de rechange en plus du matériel de base déjà mentionné.

Il est important de se rappeler que chaque année, au moins une communauté au Nouveau-Brunswick vit un événement imprévu durant lequel ce genre de trousse s’avère nécessaire, affirme Greg MacCullum.

«Chaque hiver, nous avons au moins une communauté dans laquelle on a été obligé d’ouvrir un refuge et une station d’approvisionnement d’eau et où des familles ont dû se fier à ce qu’elles avaient sous la main pour au moins quelques heures.»