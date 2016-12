Décès d’Anatole Godin, un géant de l’industrie des pêches

Anatole Godin, un intervenant de premier plan de l’industrie des pêches dans la Péninsule acadienne, n’est plus. L’homme âgé de 72 ans a perdu la vie cette semaine après une lutte contre le cancer.

Selon Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Anatole Godin figure parmi la première génération d’entrepreneurs acadiens à laisser sa marque dans l’industrie de la pêche du crabe des neiges, qui a pris son essor durant les années 1980.

C’est à cette époque que les marchés américains et japonais ont démontré leur intérêt pour le crabe acadien.

«Anatole Godin, Basile Roussel et Prudent Lanteigne étaient des entrepreneurs acadiens qui ont pris le contrôle des usines et ils ont apporté cette industrie là où elle est maintenant. Ils sont des bâtisseurs de la première génération», dit Jean Lanteigne.

Originaire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, sur l’île Lamèque, Anatole Godin a toujours eu l’esprit entrepreneurial, dit son frère, Gastien Godin. Il a fait ses premiers pas dans l’industrie à l’usine des Pêcheries M.O Duguay, située dans son village natal, durant les années 1980. L’usine, ouverte en 1972, s’est longtemps spécialisée dans la transformation du hareng. L’entreprise est devenue l’une des rares à transformer le crabe des neiges en 1981.

Anatole Godin est devenu propriétaire des lieux à la fin des années 1980 et l’usine a été renommée les Pêcheries Belle Île.

«Il a toujours été un excellent gestionnaire. Il a toujours eu l’intuition de bien faire au bon moment», dit Gastien Godin.

En 1990, il est devenu le principal actionnaire de l’usine C-Gem, à Bas-Caraquet.

«C’était une usine de crabe en faillite, mais il l’a acheté et il a fait de cette usine un succès.»

Même s’il a éventuellement vendu les usines, Anatole Godin est toujours demeuré très près du milieu des pêches. Jusqu’à ses derniers jours, il a été actionnaire des Produits Belle Baie à Caraquet et de Caramer, une filiale des Produits Belle Baie qui possède un bateau-usine qui pêche la crevette nordique.

Un peu plus tard dans sa vie, il a diversifié ses affaires et a été impliqué dans diverses entreprises. Il était notamment propriétaire de l’ancienne Place des Robin et du bistro Au Vieux Rafiot avant de vendre les terrains à Sobeys en 2012. Il était aussi propriétaire d’une entreprise de construction à Shippagan.

«Il a été un compétiteur féroce, mais loyal», résume Gastien Godin.