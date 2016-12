Événement de l’année: l’alcool sans frontières

NDLR: Le dossier de l’importation d’alcool a été au coeur de l’actualité et des discussions à plusieurs reprises en 2016. Parce qu’elle a retenu l’attention, parce qu’elle pourrait avoir des répercussions nationales et qu’elle n’a vraiment pas fini de faire jaser, le comité éditorial élargi de l’Acadie Nouvelle estime que cette saga est l’événement de l’année.

On a beaucoup parlé d’importation d’alcool en 2016 au Nouveau-Brunswick. Tout ça parce qu’un retraité de Tracadie et un avocat du Restigouche qui étaient montés au front pour défendre les droits des consommateurs ont remporté une victoire éclatante. Aujourd’hui, alors que l’année achève, ces deux hommes sont tout près de se retrouver devant la Cour suprême du Canada et d’avoir la chance de marquer l’histoire.

Les policiers ne se doutaient sûrement pas qu’ils ouvraient une véritable boîte de pandore en arrêtant Gérard Comeau à sa sortie du pont reliant Campbellton et le Québec en octobre 2012.

Ce retraité de Tracadie, qui revenait tout juste de la province voisine en possession de plusieurs caisses de bière et de bouteilles de spiritueux, s’était alors vu saisir ses achats en vertu d’une vieille loi limitant l’importation d’alcool. Comme si cela ne suffisait pas, il s’était vu imposer une amende de 292,50$.

Gérard Comeau, épaulé par l’avocat restigouchois Mikaël Bernard, s’est tourné vers les tribunaux pour contester la constitutionnalité de la loi qui a permis aux policiers de lui causer ces ennuis. Son procès a eu lieu à l’été 2015.

Il a fallu que l’on prenne notre mal en patience. Ce n’est qu’à la fin avril 2016 que le juge Ronald LeBlanc a tranché. C’était l’une des décisions les plus attendues des dernières années au Nouveau-Brunswick.

Le magistrat a donné raison à Gérard Comeau et déclaré que la loi provinciale limitant l’importation d’alcool contrevient à la Constitution, puisque cette dernière garantit la libre circulation des biens au Canada.

«Je suis vraiment content de la décision. Je ne m’attendais pas à ce que le juge rende une décision en ma faveur, je croyais que ça irait jusqu’en Cour suprême», avait alors dit Gérard Comeau à sa sortie du tribunal.

Au cours des derniers mois, le dossier a connu des rebondissements. La Couronne a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Elle a été déboutée.

Elle s’est ensuite tournée vers la Cour suprême du Canada, à qui elle a demandé de se pencher sur la décision du juge LeBlanc. On attend toujours de voir si les juges du plus haut tribunal du pays accepteront de s’y intéresser.

Gérard Comeau reste serein. «Si c’est ça que c’est, c’est ça que c’est. Moi, j’ai toujours dit que la seule place que ça peut être réglé, c’est à la Cour suprême du Canada. C’est un problème entre la Constitution et les lois provinciales. Y a-t-il une autre place à régler ça? Je ne pense pas», dit-il en entrevue téléphonique.

En attendant, il ne change pas ses habitudes d’une miette. Il va toujours acheter des caisses de Budweiser et de Bud Light au Québec de temps en temps.

«Je vais régulièrement chercher des billets pour la Poule aux oeufs d’or, ces affaires-là. Quand j’y vais, je rapporte un petit peu de bière.»

Son avocat, Me Bernard, est dans le même état d’esprit. Il est lui aussi prêt à aller jusqu’au bout s’il le faut. Il accueillerait même ce défi les bras ouverts, lui qui n’a jamais plaidé en Cour suprême. Il s’agit d’un rêve pour bien des avocats, affirme-t-il.

«Ce n’est pas tous les jours qu’on a cette chance. C’est certain que si la Cour suprême du Canada choisit d’entendre l’appel que je vais être là pour représenter les intérêts de M. Comeau.»

Si c’est ce qui se produit, il compte bien s’entourer, comme il l’a fait lors du procès en Cour provinciale en 2015. Il reconnaît qu’il ne peut tout faire tout seul.

«Lors du procès, j’avais bâti une équipe, je suis allé chercher de l’expertise. J’entends faire la même chose devant la Cour suprême du Canada pour me donner un coup de main pour la cause de M. Comeau.»

Un dossier à suivre

Si cette affaire a tant attiré d’attention au cours des derniers mois, c’est qu’elle pourrait avoir des répercussions importantes à l’échelle nationale, surtout si la Cour suprême accepte de s’en mêler.

Les Services des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick l’ont reconnu sans détour dans une déclaration publiée le 29 novembre.

«Les répercussions de cette décision dépassent largement la simple question d’achat d’alcool. La décision soulève la question de commerce interprovincial et elle a des conséquences importantes.»

Le professeur de droit Nicolas Lambert, de l’Université de Moncton, abonde dans le même sens. Il dit avoir hâte de voir si le gouvernement fédéral va souhaiter intervenir dans un éventuel procès.

Selon lui, c’est aussi l’intégrité du monopole de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick sur le commerce des boissons alcoolisées qui est en jeu.

C’est que si le jugement de la Cour provinciale est maintenu, il sera plus clair que jamais qu’il est possible d’importer de l’alcool sans passer par Alcool NB, par la route ou par la poste.

Cela menacerait sérieusement les profits de cette société de la Couronne, qui a rapporté l’année dernière 163 millions $ au gouvernement provincial.

«La cause de M. Comeau est une petite cause, mais qui a des implications très, très larges pour les finances publiques de la province.»

Le peloton de tête

Il n’y a pas que le dossier de l’importation d’alcool qui a retenu l’attention ces derniers mois au Nouveau-Brunswick. Quelques autres nouvelles marquantes ont fait l’objet de discussions animées lorsque le comité éditorial élargi de l’Acadie Nouvelle s’est réuni pour choisir l’événement de l’année 2016. Voici le peloton de tête.

Jean-Claude Savoie déclaré non coupable

Jean-Claude Savoie – Archives

Le procès de Jean-Claude Savoie, le propriétaire d’un serpent qui a tué deux enfants à Campbellton en 2013, a retenu l’attention en fin d’année. Il était accusé de négligence criminelle.

Les jurés ont été choisis le 31 octobre lors d’un marathon de plusieurs heures qui s’est déroulé au Centre civique de Campbellton. Huit femmes et quatre hommes ont été sélectionnés. Plus de 400 personnes avaient été convoquées afin de participer au processus.

Le procès s’est mis en branle le 1er novembre. Pendant quelques jours, les témoins appelés par la Couronne se sont succédé à la barre. Les détails de la tragédie ont été présentés en longueur.

La défense a appelé un seul témoin, un expert américain spécialisé dans les serpents. Elle n’a pas demandé à l’accusé de témoigner.

Le 10 novembre, les jurés ont déclaré Jean-Claude Savoie non coupable après cinq heures de délibérations.

Blaine Higgs à la tête des progressistes-conservateurs

Mathieu Roy-Comeau. Blaine Higgs et sa femme Marcia. – Archives

Les progressistes-conservateurs se sont choisi un nouveau chef en 2016, deux ans après avoir été renvoyés dans l’opposition.

Pendant plusieurs mois, sept candidats se sont fait la lutte dans le cadre d’une course qui n’a finalement pas suscité beaucoup d’intérêt.

Du nombre, on a retrouvé trois députés provinciaux qui avaient été membres du gouvernement de David Alward: l’ex-ministre des Finances Blaine Higgs, Brian Macdonald et Jake Stewart.

L’ex-député fédéral Mike Allen, l’ex-maire de Saint-Jean Mel Norton, l’avocate Monica Barley et l’ex-député fédéral et provincial Jean Dubé étaient aussi candidats.

La course a été entachée par la grogne entourant l’organisation du congrès à la direction. De nombreux militants régionaux et plusieurs candidats ont déploré diverses choses, dont le coût de l’inscription, l’absence de bureaux satellites dans certaines régions et les règles entourant l’organisation de plus d’un tour si nécessaire. Ils n’ont pas eu gain de cause.

Le 22 octobre, le congrès à la direction a eu lieu et a été particulièrement long. Blaine Higgs a été élu au troisième tour en défaisant Mel Norton.

Travis Cormier a vécu son rêve à La Voix

Travis Cormier, de Moncton. – Gracieuseté: La Voix/TVA

Travis Cormier, un jeune chanteur originaire de Dieppe, est arrivé sur la scène culturelle par la grande porte en janvier en épatant la galerie lors des auditions de la quatrième saison de l’émission La Voix.

Son interprétation bien sentie de Dream On, grand succès du groupe américain Aerosmith, a convaincu les quatre juges de se retourner, marquant ainsi le début d’une grande aventure pour ce représentant de la relève.

Au cours des mois suivants, il a fait son bout de chemin lors de cette populaire émission suivie par des millions de téléspectateurs. Membre de l’équipe du chanteur rock Éric Lapointe, il s’est accroché jusqu’en finale.

Son parcours a captivé de nombreuses personnes dans son Acadie natale. Par moment, on a même parlé de la «Travismanie» au Nouveau-Brunswick.

En avril, Travis Cormier est passé près de remporter cette quatrième édition de La Voix, mais a été devancé de justesse par Stéphanie St-Jean.

Même s’il n’a pas remporté les grands honneurs, il a vu sa carrière prendre son envol. Au cours des mois qui ont suivi son passage à La Voix, il a donné des spectacles un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Stratagème pyramidal dans la Péninsule

Lors d’une intervention à Caraquet en février, Brian Maude, expert juridique, a mis en garde la population contre les stratagèmes pyramidaux. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Un stratagème pyramidal particulièrement populaire et ciblant les femmes de la Péninsule acadienne a beaucoup fait jaser au début de 2016.

En février, l’Acadie Nouvelle a braqué les projecteurs sur cette opération illégale et très risquée nommée «Donnez au suivant». Il s’agissait d’une arnaque pyramidale à peu près identique à d’autres qui avaient déjà été démantelées par les autorités ailleurs au pays.

Les femmes étaient invitées à «investir» 1250$ et à recruter deux autres participantes. Lorsqu’un nombre suffisant de personnes tombaient dans le panneau, il était possible de recevoir un «cadeau» de 10 000$.

Le hic, c’est que ce genre de structure est vouée à l’échec. Seules les personnes ayant participé dès les débuts avaient une chance d’en profiter, parce qu’il fallait rapidement un nombre insoutenable de nouvelles recrues pour alimenter la pyramide.

Dans la foulée des reportages de l’Acadie Nouvelle sur ce stratagème, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick s’en est mêlée. Elle a notamment envoyé des représentants à Caraquet afin d’y tenir une rencontre d’information sur les stratagèmes pyramidaux.

Pendant ce temps, des rumeurs sur la participation de personnalités publiques et d’entrepreneures dans cette opération illégale ont circulé allègrement dans la région.

À la fin février, la femme d’affaires Linda Cormier et la conseillère municipale Louise Blanchard sont passées aux aveux. Au cours des semaines suivantes, le réseau pyramidal est demeuré dans l’ombre. Il n’a pas fait des siennes depuis.