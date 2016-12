La taxe foncière augmentera de 1 cent à Saint-Antoine

La taxe foncière à Saint-Antoine augmente de 1 cent par 100$ d’évaluation. La hausse permettra d’investir dans les ressources en cas d’urgence et dans l’infrastructure de loisir.

Les élus ont adopté le budget 2017 lors d’une réunion mensuelle, il y a une dizaine de jours.

Le conseil a voté pour un budget de 1,85 million $ et une taxe foncière de 1,24 $ par 100$ d’évaluation, «ce qui est encore très très raisonnable», assure le maire Ricky Gautreau.

«Si tu regardes les chiffres à l’entour, je pense que nous sommes les plus bas.»

La priorité, selon le maire, est l’installation d’un panneau électrique au centre multifonctionnel qui permettra de brancher une génératrice, en cas d’urgence. Un tel panneau coûte de 10 000 $ à 15 000 $.

«Avec mon expérience dans la police, je sais à quel point c’est primordial. J’ai déjà vécu de tels événements. Des pannes d’électricité causées par le verglas, ce n’est pas quelque chose qu’on peut prédire.»

Le conseil municipal veut aussi investir de 50 000 $ à 60 000 $ dans une nouvelle enseigne électronique au centre multifonctionnel.

«Depuis que le nouveau conseil est là, la salle est beaucoup utilisée. Les gens sont curieux et ils veulent savoir pour quoi on l’utilise. Toute cette information sera sur l’enseigne, ainsi que les événements à venir. On pourra aussi s’en servir afin de féliciter nos jeunes qui font de bons coups.»

La municipalité veut également asphalter le terrain de stationnement au centre multifonctionnel et la bibliothèque municipale, en plus d’améliorer son parc récréatif pour les jeunes.

Le conseil municipal a par ailleurs voté pour une hausse de 10$ de la facture d’égout, qui atteint 205$ par unité.

L’augmentation permettra d’effectuer certains travaux de maintien dans l’est de la ville, où le système est le plus âgé.