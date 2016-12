Tracadie: des «ours polaires» plus motivés que jamais

Envie de commencer l’année de façon loufoque? Jetez-vous dans les eaux glacées de la rivière Petit Tracadie. C’est ce que proposent les organisateurs de la traditionnelle Baignade des ours polaires.

Elle se déroulera dimanche après-midi, en centre-ville. Un trou sera percé dans la glace non loin du quai accessible à l’arrière du magasin Intersport.

Les plongeons commenceront à 14h. Pour sauter, il est recommandé de porter des chaussures aux pieds. Les participants sont invités à se présenter une demi-heure, voire 45 minutes avant, pour prendre le temps de s’inscrire et de se préparer.

Particularité de cette année, les 120 premiers inscrits recevront un tee-shirt souvenir.

La baignade existe depuis 30 ans, les responsables veulent souligner cet anniversaire.

L’activité est gratuite. Chacun est cependant invité à faire un don du montant de son choix. L’argent récolté sera entièrement reversé à la banque alimentaire de la municipalité, Au rayon d’espoir. En 2016, 314$ avaient été amassés.

La Baignade des ours polaires est un événement de plus en plus populaire.

«Ces dernières années, on avait toujours entre 25 et 30 nouveaux plongeurs. Ça fait deux ans qu’on en accueille une quarantaine. L’intérêt est là. Il est même grandissant», renseigne Jean-Roger Comeau, le principal organisateur.

Dimanche, il espère profiter de l’effet 30e rendez-vous et dépasser la barre symbolique des 100 inscrits. À chaque baignade, le nombre de participants s’en approche.

Jean-Roger Comeau sait que la météo influe sur ces données. Un temps maussade refroidit les ardeurs des plus téméraires. Pour ce premier jour de 2017, Environnement Canada prévoit -4 degrés (-10 degrés en température ressentie) et de possibles averses de neige.

Qu’est-ce qui motive ces hommes et ces femmes de tout âge à se mettre à l’eau? Certains d’entre eux que nous avions rencontrés en 2016 nous confiaient en retirer un bienfait pour leur santé.

Ils apprécient cette impression de purification qui met en condition pour les mois à venir. L’organisateur responsable qui s’y adonne depuis 26 ans confirme.

«Ça nettoie.»

D’autres sont attirés par le côté insolite de l’expérience et le défi qu’elle représente.

Les baignades en eaux froides du 1er janvier sont une tradition à travers le monde. Au Canada, celle de Vancouver est la plus ancienne et la plus courue. Elle a été instaurée en 1920; la dernière avait rassemblé près de 2000 personnes.

Par mesure de sécurité, ces immersions dans la rivière à Tracadie se déroulent en présence de pompiers, prêts à intervenir à tout moment si nécessaire (en cas de malaise ou autre). Une équipe sera là dimanche.