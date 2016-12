Les 30 Néo-Brunswickois francophones les plus influents

Le juge Ernest Drapeau, le premier ministre Brian Gallant et le ministre Dominic LeBlanc sont les trois Néo-Brunswickois francophones les plus influents à l'aube de 2017. - Archives

NDLR: Comme le veut la tradition, l’Acadie Nouvelle profite du temps des Fêtes pour publier un palmarès des Néo-Brunswickois francophones les plus influents. Les membres du comité éditorial élargi ont tranché et ont dressé un top-30. Le voici.

(Textes écrits par les journalistes Pascal Raiche-Nogue et Mathieu Roy-Comeau. Veuillez noter que les chiffres entre parenthèses indiquent le rang détenu l’année dernière. La présence de l’astérisque signifie que cette personne n’était pas dans le palmarès de 2015.)

1. Ernest Drapeau (*)

Juge en chef de la Cour d’appel du N.-B.

Chaque année, les poids lourds du gouvernement provincial occupent une belle place dans notre palmarès. Et pour cause; ils ont un mot à dire dans de nombreux dossiers, de la santé à l’éducation, en passant par les finances publiques.

Rares sont les personnes qui peuvent mettre un frein à leur élan. Le juge Ernest Drapeau est l’un de ces rares Néo-Brunswickois, comme il nous l’a rappelé en 2016 dans le dossier des autobus bilingues.

Les libéraux voulaient que le plus haut tribunal de la province tranche à leur place. Le juge Drapeau a montré les dents et les a renvoyés à la table à dessin. Le gouvernement a laissé tomber son idée à la dernière minute.

Ernest Drapeau est très peu présent sur la place publique, puisqu’il n’accorde pas d’entrevues, mais il serait naïf de sous-estimer son influence. Ses décisions ont des impacts réels sur la province.

2. Brian Gallant (2)

Premier ministre du N.-B.

Après un peu plus de deux ans en poste, Brian Gallant maîtrise de mieux en mieux les rouages du pouvoir à Fredericton. Il est l’une des personnes les plus influentes de la province, et ce, même s’il a connu des hauts et des bas en 2016.

Il a continué de prendre du galon sur la scène fédérale au cours des derniers mois. À la fin de 2016, il a démontré combien les liens qui l’unissent au gouvernement libéral de Justin Trudeau sont forts en s’entendant avec lui afin d’obtenir une augmentation du financement fédéral en santé, brisant ainsi les rangs avec les autres provinces.

3. Dominic LeBlanc (1)

Ministre des Pêches

L’influence réelle de Dominic LeBlanc est moins évidente qu’à pareille date l’année dernière, alors qu’il venait d’être nommé au conseil des ministres et que tout portait à croire qu’il était un très gros joueur à Ottawa. Depuis, ses responsabilités ont changé.

Il reste qu’il a un poste important pour la région, qu’il a l’oreille de Justin Trudeau et qu’il est de loin le député fédéral le plus expérimenté au Nouveau-Brunswick. Il est aussi très influent dans la grande famille libérale, où il a de profondes racines.

4. Victor Boudreau (3)

Ministre de la Santé

Bon an, mal an, Victor Boudreau demeure l’un des ministres les plus influents du cabinet de Brian Gallant. Si les conseils d’administration des deux réseaux de santé de la province sont théoriquement aux commandes, il reste qu’ils pèsent moins lourd dans la balance que le ministre, qui a le dernier mot.

Notons que Victor Boudreau a déjà montré par le passé qu’il était prêt à tasser des dirigeants sans cérémonie. Parlez-en à l’ex-PDG du Réseau de santé Vitalité Rino Volpé, qui a été viré en 2014, peu après les élections provinciales.

5. Donald Arseneault (9)

Ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

Donald Arseneault est l’un des hommes de confiance de Brian Gallant. En plus d’être responsable de l’un des dossiers fétiches du premier ministre, soit l’éducation postsecondaire, il est le ministre responsable des Affaires gouvernementales, des Langues officielles et de la Société de développement régional.

Très actif sur Twitter et dans les médias, parfaitement bilingue, originaire du Nord et à l’aise dans toutes sortes de situations, il est l’un des porte-voix de choix du gouvernement.

6. Gaëtan Thomas (5)

PDG d’Énergie NB

Gaëtan Thomas est à la tête d’une énorme société de la Couronne. Qu’on le veuille ou non, les décisions qu’il prend ont des conséquences sur tous les Néo-Brunswickois. Énergie NB vient d’annoncer qu’elle prolongera la vie de la centrale hydroélectrique de Mactaquac pour la somme de 2,9 à 3,6 milliards $. Les prochaines années seront très importantes pour l’avenir d’Énergie NB.

7. Bernard Lord (*)

PDG de Medavie

L’ancien premier ministre provincial a pris la tête en 2016 de l’entreprise canadienne de soins de santé Medavie. L’organisation sans but lucratif qui compte plus de 6000 employés est active dans plusieurs provinces canadiennes ainsi qu’aux États-Unis. Son rôle au Nouveau-Brunswick pourrait être appelé à croître considérablement puisque Fredericton songe à lui confier la gestion du programme extramural et de la ligne Télé-Soins 811.

8. Gilles Lanteigne (7)

PDG du Réseau de santé Vitalité

Victor Boudreau est peut-être la personne ayant le plus d’influence sur le système de santé, mais Gilles Lanteigne ne doit pas être négligé. C’est lui qui a la lourde tâche de gérer cette énorme structure qu’est le Réseau de santé Vitalité. Ses décisions ont une influence directe sur la vie de milliers d’employés et de patients.

9. Roger Melanson (4)

Président du Conseil du trésor

Le député de Dieppe n’a plus la même influence depuis le remaniement ministériel de juin. Cet ancien ministre des Finances et des Transports et de l’Infrastructure occupe dorénavant le poste beaucoup moins prestigieux, bien que tout aussi important, de président du Conseil du trésor. Il demeure cependant un ténor du Parti libéral qui peut compter sur l’oreille de son premier ministre.

10. Liane Roy (12)

PDG du Collège communautaire du N.-B.

Le CCNB a le vent dans les voiles et Liane Roy y est pour quelque chose. Les inscriptions sont à la hausse, de nouveaux programmes ont été lancés ces derniers temps et d’autres sont en gestation. Ce collège ne tourne pas autour du pot lorsque vient le temps de suivre les grandes tendances et de répondre aux besoins de l’industrie, comme il l’a démontré récemment en lançant des programmes dans le domaine des technologies et en annonçant la création prochaine d’un programme dans le secteur de la culture de la marijuana.

11. Michel Doucet (28)

Juriste et expert des droits linguistiques

Michel Doucet a démontré à quel point il est un militant efficace en 2016 en réussissant à réunir une coalition de personnalités publiques et à pousser la CBC à mettre la hache dans les commentaires anonymes sur son site web. Il a récemment donné son dernier cours de droit à l’Université de Moncton et sa retraite approche, mais il demeure influent.

12. Robert Moreau (*)

Vice-président d’UNI Coopération financière

Robert Moreau est actuellement président du Conseil économique du N.-B. et vice-président aux services corporatifs d’UNI. Le 1er janvier, il succèdera à Camille Thériault à la tête de cette coopérative venant de traverser une période marquée par des changements majeurs. Robert Moreau a de grands souliers à remplir.

13. Serge Rousselle (8)

Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et procureur général

Après le fiasco des autobus bilingues et la tempête des subventions salariales aux propriétaires de garderie à but lucratif, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a été muté à l’Environnement et au Gouvernement locaux. Sa présence au sein de l’ensemble des comités du cabinet, sans compter les dossiers importants qui l’attendent dans son nouveau ministère, prouvent cependant que Serge Rousselle a encore la confiance du premier ministre.

14. Raymond Théberge (11)

Recteur de l’Université de Moncton

Raymond Théberge garde le fort depuis quelques années et tient bon, mais est loin d’être le recteur le plus visible ou ambitieux de l’histoire de cet établissement. Pendant ce temps, l’Université de Moncton tente tant bien que mal de relever des défis majeurs, dont la baisse constante de ses inscriptions. Toujours est-il qu’il est l’un des intervenants les plus importants dans le monde de l’éducation au N.-B.

15. Frédérick Dion (16)

Directeur général de l’Association francophone des municipalités du N.-B.

Depuis sa nomination au poste de directeur général de l’AFMNB en 2011, Frédérick Dion est devenu le visage du monde rural acadien et un incontournable de la politique municipale. Les défis et les enjeux en région abondent et M. Dion les connaît sur le bout de ses doigts. Il sait les exprimer clairement et sans détour lors de ses innombrables interventions médiatiques.

16. Madeleine Dubé (14)

Députée d’Edmundston-Madawaska-Centre

La députée progressiste-conservatrice Madeleine Dubé a continué d’avoir la vie dure en 2016 à titre d’unique élue francophone d’un parti qui a de plus en plus de difficulté à se souvenir de l’héritage de Richard Hatfield et de Bernard Lord. La politicienne d’expérience demeure un atout de taille pour l’opposition officielle. Elle a d’ailleurs été la coprésidente du congrès à la direction du parti en octobre.

17. Marc Arseneau (13)

Président de l’Association des enseignantes et des enseignants du N.-B.

Marc Arseneau est à la tête de l’association professionnelle qui représente les quelque 3000 enseignants francophones de la province. En 2016, il a réussi à s’entendre avec le gouvernement provincial dans le dossier de l’enveloppe égalitaire, quoiqu’on ne sait toujours pas ce qui se trouve dans cette entente. En poste depuis 2015, il cèdera sa place à Lucie Martin le 1er août.

18. Kevin Arseneau (*)

Président de la Société de l’Acadie du N.-B.

La société civile acadienne a troqué la cravate pour les bottes de travail en choisissant Kevin Arseneau comme leader en 2016. Cet agriculteur, conteur et pédagogue n’a jamais fait dans la dentelle dans ses rôles publics antérieurs et tout laisse entendre qu’il en sera encore ainsi à la SANB. Le militantisme citoyen et politique est de retour dans un organisme qui en avait bien besoin après être passé à deux doigts de l’implosion.

19. Francine Landry (10)

Ministre du Développement économique

C’est sans équivoque pour la députée libérale de Madawaska-les-Lacs-Edmundston que le

remaniement ministériel a été le plus dur. Après deux années difficiles à titre de ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Francine Landry se retrouve maintenant au poste beaucoup moins prestigieux de ministre du Développement économique.

20 Francis Sonier (23)

Éditeur-directeur général de l’Acadie Nouvelle

Francis Sonier a pris du gallon en 2016 alors que l’entreprise Acadie Média a étendu ses services dans les domaines des communications et des technologies de l’information, de la distribution et de l’événementiel. Il joue également un rôle sur la scène nationale à titre de président de l’Association de la presse francophone, qui défend les intérêts des journaux francophones en milieu minoritaire.

21. René Cormier (24)

Sénateur

René Cormier est passé de la présidence de la Société Nationale de l’Acadie au poste de sénateur en 2016 lorsqu’il a été nommé par le premier ministre Justin Trudeau. Cet artiste multidisciplinaire et militant acadien bien connu au Nouveau-Brunswick a maintenant une voix importante à Ottawa. Les attentes sont grandes pour ce nouveau venu à la Chambre haute.

22. Daniel Légère (20)

Président du Syndicat canadien de la fonction publique – N.-B.

Daniel Légère est à la tête de l’un des syndicats les plus importants de la province. Il représente plusieurs milliers de travailleurs néo-brunswickois. Ce vétéran du monde syndical est actif sur plusieurs fronts et défend régulièrement ses membres sur la place publique.

23. Cyrille Simard (21)

Maire d’Edmundston

Cyrille Simard a été réélu pour un deuxième et dernier mandat (selon lui) en mai. Edmundston est sur un erre d’aller depuis quelques années et doit une fière chandelle à son maire, qui est dynamique, présent dans les médias sociaux et convaincu que la jeunesse doit avoir sa place.

24. Anne Bertrand (17)

Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée

Anne Bertrand joue un rôle important au Nouveau-Brunswick, puisqu’elle aide les gouvernements, les municipalités et les organismes publics à faire preuve de transparence. Espérons que les libéraux de Brian Gallant ne lui mettront pas des bâtons dans les roues en adoptant des changements absurdes à la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.

25. Denis Arsenault (*)

PDG d’OrganiGram

L’entreprise de production de marijuana OrganiGram, basée à Moncton, gagne en importance et a une longueur d’avance sur d’autres joueurs tels que Zenabis. Denis Arsenault pourrait être appelé à prendre une plus grande place dans l’industrie lorsque le gouvernement fédéral légalisera la marijuana à des fins récréatives en 2017.

26. Katherine d’Entremont (22)

Commissaire aux langues officielles du N.-B.

Katherine d’Entremont et les valeurs qu’elle défend à titre de commissaire aux langues officielles n’ont pas la cote ces jours-ci auprès des politiciens. Au mieux ses rapports sont ignorés, au pire on réclame sa démission. Mais cela n’enlève absolument rien à l’importance de son rôle et au sérieux des problématiques qu’elle soulève.

27. Nathalie Savoie

Présidente du C.A. du Groupe Savoie

Le propriétaire du Groupe Savoie a passé le flambeau à sa fille, Nathalie, en 2016, en la nommant à la présidence du conseil d’administration de cette importante entreprise du secteur forestier. Elle est maintenant à la tête d’un gros joueur de l’industrie qui emploie des centaines de personnes.

28. Donald Savoie (18)

Chercheur et expert en administration publique

L’influence de ce chercheur et expert en administration publique à travers le pays ne se tarit pas. À titre de membre du Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, Donald Savoie a eu en 2016 l’importante tâche de recommander au premier ministre canadien des candidats du Nouveau-Brunswick à deux postes de sénateur.

29. Marcia Babineau (*)

Directrice artistique du Théâtre l’Escaouette

Marcia Babineau est directrice artistique de l’un des piliers de la culture en Acadie, en plus d’en être la codirectrice générale. Active depuis longtemps dans le secteur, elle en est l’une des figures les plus influentes.

30. Don Ferguson (*)

Codirecteur de On Point Consulting

Le haut fonctionnaire de carrière à la retraite depuis 2012 a été nommé récemment à l’Office national de l’énergie par le gouvernement du Canada pour siéger au comité d’examen du projet d’oléoduc Énergie Est. Cet Acadien de Tracadie a travaillé dans la fonction publique pendant 35 ans et a été sous-ministre durant 11 ans. Il a fait partie de l’équipe de transition du premier ministre Brian Gallant après les élections provinciales de 2014.