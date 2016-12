Bathurst: une interdiction de glissade jugée «frustrante»

La butte du collège de Bathurst est reconnue pour être un terrain de jeux pour les enfants durant la saison hivernale, sauf que cette année, les glissades ne sont pas permises en prévision de la course de patinage de vitesse qui aura lieu fin février. Des parents estiment qu’il est trop tôt pour que l’accès soit barré.

Cette semaine, David Fontaine s’est rendu avec trois de ses enfants et un de leurs amis sur la fameuse butte du collège. Il a cependant été surpris de se faire interdire l’accès au site par des agents de sécurité.

«Ils disaient que c’était dangereux parce que des camions allaient mettre de la neige là. Je leur ai dit que nous partirions dès que les véhicules arriveraient. Ils ont refusé, en ajoutant que si nous ne partions pas, ils appelleraient la police», raconte le résidant de Bathurst.

Depuis deux semaines, les travaux pour modeler le parcours de la compétition – qui aura lieu le 25 février – sont en cours. Ce qui explique l’interdiction.

Le directeur du CCNB-Campus de Bathurst et co-président de la Course Xtrême déclare que la sécurité doit primer.

«Nous avons dû intervenir plusieurs fois l’hiver dernier et le précédent, lorsqu’il y avait de la machinerie lourde. Il y avait des enfants qui couraient devant les camions. Si un accident devait survenir, le collège serait responsable donc nous préférons faire preuve de plus de sécurité plutôt que de dire que le jeudi, les gens peuvent glisser, mais pas le vendredi. Il y a d’autres endroits en ville où les gens peuvent profiter des glissades», souligne Paolo Fongemie.

M. Fontaine ne critique pas l’événement en tant que tel. Il y a même assisté l’hiver dernier. Cependant, il souhaiterait qu’un compromis soit trouvé pour contenter les familles.

«La course est dans deux mois. Je comprendrais si l’accès était refusé tout le mois de février, mais là, ils nous prennent en otages tout l’hiver. C’est dommage, parce que c’est une excellente butte pour nos enfants. Nous avons un problème d’obésité au Nouveau-Brunswick et on enlève les activités extérieures bonnes pour la santé. Je trouve ça frustrant.»

Paolo Fongemie justifie que façonner la piste n’est pas l’affaire de deux semaines.

«Nous commençons à sculpter la piste à la mi-janvier et à l’arroser le 1er février. Il faut donc accumuler la neige bien avant cela. C’est un événement d’un soir, mais ce sont deux mois de préparation pour la piste.»

Le père de famille a lancé le débat sur les médias sociaux, où il a eu plusieurs échos de gens qui avaient vécu la même situation que lui en se faisant virer de bord. Des internautes prenaient toutefois la défense des organisateurs de l’épreuve de Crashed Ice, en listant les autres lieux où il est possible de s’amuser.

« Nous avons cherché pour d’autres collines, mais il n’y a rien d’aussi bien que celle du collège. Nous avons essayé celle de l’école Terry-Fox, mais nous arrivons dans les buissons et nous ne pouvons pas glisser longtemps. La butte du collège est le seul endroit sécuritaire que je connaisse pour mes enfants», insiste David Fontaine.

M. Fongemie, qui est aussi le maire de Bathurst, assure que la butte sera disponible aux citoyens une fois que la compétition sera chose du passé.