Un cadeau de Noël de 1 million $

Makiko Warren était fort occupée à préparer un repas des fêtes lorsque son mari est rentré à la maison le 28 décembre avec un billet de loterie à gratter, un cadeau de bas de Noël en retard. Il a donc gratté le billet pour elle.

Peu de temps après, il a fait irruption dans la cuisine, le visage crispé et les mains tremblantes, captant rapidement son attention. Il lui annonça qu’ils avaient gagné gros: 1 million de dollars, pour être exact!

«Il m’a tendu le billet qu’il avait gratté. Je me suis assise, incapable de bouger. Je me suis dit, “Est-ce bien vrai?”, n’arrivant initialement pas à y croire. »

Son billet Gagnez à la Grattouille MILLIONS EXTRÊME$ était bel et bien un billet gagnant.

Après avoir fait valider son billet au magasin, Mme Warren, de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, ne voulait pas le laisser à la maison, mais elle ne voulait pas non plus manquer la fête de fin d’année de ses voisins. Elle a donc mis le billet dans un petit sac autour de son cou qu’elle a dissimulé sous ses vêtements pour se rendre à la fête.

«Lorsque mes voisins me serraient dans leur bras, je n’avais qu’une chose en tête: mon billet.»

Bien qu’elle ait attendu de digérer la nouvelle avant de la dévoiler à ses voisins et à ses amis, elle a décidé de l’annoncer immédiatement à ses enfants. L’une de ses filles faisait de la planche à neige sur une montagne dans l’Ouest canadien lorsqu’elle a accepté l’appel de sa mère.

«Normalement, les membres de notre famille communiquent entre eux dans un groupe de clavardage. Ma fille m’a dit, “Je suis en train de faire de la planche à neige, est-ce que ça peut attendre?”, ce à quoi j’ai répondu, “Non! Appelle-moi immédiatement!”. Elle a hurlé lorsque je lui ai annoncé la nouvelle.»

Elle et son mari planifiaient déjà de prendre leur retraite bientôt, alors ils utiliseront une partie de leur lot pour visiter leurs enfants et petits-enfants dispersés un peu partout au Canada et à l’étranger.