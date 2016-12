Où célébrer la nouvelle année à Edmundston?

Ceux qui désirent célébrer l’arrivée de la nouvelle année samedi soir dans la région d’Edmundston auront l’embarras du choix alors que de nombreux établissements offriront pour l’occasion une soirée de festivités.

Encore cette année, le Centre Maillet à St-Basile sera un incontournable avec des célébrations du Nouvel An qui se dérouleront avec la musique de Rhéal LeBlanc, Maurice Belliveau et des K-Gin Cowboys. L’endroit a prévu ouvrir ses portes dès 20h.

Au Frank’s Bar & Grill de l’Hôtel Four Points by Sheraton, les célébrations se feront sous forme d’un souper de côtes de bœuf accompagné de la musique du duo Phillipe et Ariane.

Au Resto-Bar Le Deck d’Edmundston, la fête du Jour de l’An se déroulera au son de la musique du groupe Four Kicks, à partir de 22h.

Au Café d’la Vieille Forge, c’est le DJ Helltek qui aura la tâche de divertir les fêtards.

L’ambiance sera sûrement à la fête au resto-bar Station 127, qui accueillera le Ploye Show dans le cadre d’une série de soupers spectacles entamés mercredi soir.

Il faut toutefois noter qu’il ne restait que très peu de billets disponibles pour la soirée du 31 décembre.

Il risque également d’y avoir foule au casino Grey Rock, situé sur le territoire de la Première Nation malécite du Madawaska.

Dès 18h samedi, cocktail, souper haut de gamme et musique attendent les gens qui veulent célébrer la nouvelle année.

Un medley des meilleurs moments du spectacle l’Acadie des terres et forêts en fête, le spectacle Singing Legends de Marilou Martin et le DJ Derick Rioux divertiront les fêtards pour l’occasion.