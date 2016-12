Un couple de Moncton porté disparu

Le Service régional de Codiac de la GRC tente de retrouver Ashley Perry, 30 ans, de Riverview, et Duncan Mullin, 34 ans, de Moncton.

Les deux ont été vus pour la dernière fois le 23 décembre. La GRC croit qu’ils sont ensemble et qu’ils se déplacent à bord d’une Kia Majentis noire de 2008 immatriculée au Nouveau‑Brunswick (GTF 615).

Les membres de leurs familles et leurs amis sont inquiets, car ils n’ont pas eu de leurs nouvelles depuis le 23 décembre.

Ashley Perry mesure environ 5 pi 6 po et pèse environ 130 livres. Elle a les yeux noisette. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un chandail et un jean. Elle a un perçage sous la lèvre inférieure et elle a récemment teint ses cheveux auburn et rouge.

Duncan Mullin mesure environ 6 pi et a une carrure mince. Il pèse environ 127 livres. Il a les cheveux brun pâle et les yeux bleus.

La police souhaite vérifier qu’ils se portent bien. Quiconque sait à quel endroit Ashley Perry ou Duncan Mullin pourraient se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.