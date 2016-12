Deux raisons de fêter à Moncton!

Moncton a été retenue parmi les 19 villes du pays qui lanceront les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne le 31 décembre.

La veille du Jour de l’an sera une journée de fête au parc Riverain. La municipalité a fait appel aux festivals emblématiques de Moncton pour cette journée spéciale.

En après-midi, le festival multiculturel Mosaïq présentera les Olympiades de la jeunesse, une série des jeux et d’activités sportives issues des quatre coins de la planète.

De leur côté, les organisateurs du festival Inspire ont collaboré avec deux artistes autochtones pour présenter des contes et faire découvrir, l’artisanat, l’histoire et les symboles des Premières Nations.

À 17h, un concert gratuit mettra en vedette Izzy and the Prohibition, l’artiste acadien Joseph Edgar et l’étoile montante Francesco Yates.

Vers 21h, un feu d’artifice éclairera le ciel pour marquer le coup d’envoi des célébrations nationales. Tout au long de la journée, la Place Resurgo et le Théâtre Capitol proposeront également des activités en lien avec le 150e anniversaire du Canada.

Patrimoine Canada accordera 100 000$ à la municipalité pour l’organisation des festivités. Fredericton et Moncton ont été sélectionnées par le gouvernement fédéral au même titre que 17 autres villes canadiennes.

Au Casino Nouveau-Brunswick de Moncton, la veille du Jour de l’An sera animée par Dean Brody. L’artiste adepte de musique country partagera la scène avec Ivan Daigle et Tristan Horncastle.

Du côté du Colisée de Moncton, des activités familiales sont prévues avant l’affrontement entre les Wildcats et les Islanders de Charlottetown. La partie débutera à 14h.

À Dieppe, DJ Sonny, du groupe la Virée et Suroît viendront réchauffer la foule sur la Place 1604 dès 19h.

Les résidents sont invités à apporter leurs patins pour profiter du nouvel anneau de glace réfrigéré en musique. Cet ovale d’une circonférence de 165 mètres a été installé face au marché juste avant Noël.

La patinoire extérieure est uniquement destinée au patinage, le hockey et la ringuette n’y seront pas permis. Elle sera ouverte de décembre à la fin mars.