Un dispensaire de marijuana médicinale ouvre ses portes à Campbellton

Décidément, la marijuana médicinale a bonne réputation au Restigouche.

Quelques mois après l’annonce du début des travaux de construction chez le producteur de marijuana médicinale Zenabis, voilà qu’une autre entreprise spécialisée dans le domaine – mais cette fois en vente – voit le jour dans la région.

Actif à Moncton depuis près d’un an et demi, l’entreprise Dr Greenthumb Dispensary vient d’ouvrir une succursale à Campbellton, un point de vente qui est situé au coin des rues Roseberry et Subway.

En cet endroit, il est désormais possible de faire l’achat de cannabis (à des fins médicinales) sous différentes formes, notamment en feuilles, en huile et en biscuits.

Le commerce a ouvert ses portes jeudi à 17h. Vendredi, les clients faisaient la file à l’entrée du magasin.

«Il y a tellement de gens qui souhaitent avoir droit à ce produit à des fins médicales. Il était grand temps que Campbellton ait son dispensaire», explique Matt Melanson, le propriétaire de Dr Greenthumb.

M. Melanson soutient avoir ouvert le premier dispensaire au Nouveau-Brunswick, le second dans les Maritime. Selon lui, on en recenserait aujourd’hui une dizaine dans la province.

«Il y a trois ou quatre dispensaires similaires au mien dans la région de Moncton. Les entrepreneurs se concentrent sur cette région parce que c’est là que se trouve la population. Mais je crois qu’il y a du potentiel dans le nord de la province. En fait, nous avons plus de 1700 clients enregistrés à Moncton, et de ce nombre, 200 provienne de Bathurst et de Campbellton», dit-il.

Normalement, une personne ayant une prescription de marijuana médicinale reçoit son produit d’un producteur agréé par la poste.

«Mais ça peut être long avant d’obtenir une prescription d’un médecin, et tous ne sont d’ailleurs pas favorables avec cette façon de faire. Dans mon cas, les gens qui désirent une autre solution n’ont qu’à apporter la prescription du médicament qu’ils désirent abandonner au profit de la marijuana. Ce peut être, par exemple, quelqu’un qui utilise un antidouleur et qui préfère avoir recours à quelque chose de plus naturel», explique-t-il.

Il confie s’être lancé dans cette aventure à la suite des problèmes de santé de son père.

«Il avait un cancer et souffrait énormément. Il est décédé avant d’obtenir sa prescription. Mais il a néanmoins utilisé du cannabis et ça a aidé à diminuer ses souffrances tout en lui permettant de gagner un peu de poids», mentionne-t-il.

Son souhait? Devenir détaillant agréé des produits d’entreprises néo-brunswikoises comme Organigram ou Zenabis (dont l’ouverture à Atholville est attendue).

La provenance de ses produits? En gros, il s’agit de surplus produits par les particuliers qui ont une autorisation pour faire pousser de la marijuana à des fins médicinales.

Ouvert depuis le 20 octobre 2015 à Moncton, il dit ne pas avoir été harcelé par les forces de l’ordre.

«Je paye des taxes comme toutes autres», dit-il.

«Il y a une sorte de zone grise, un vide juridique, face à ce que nous faisons. Je crois aussi que les autorités ne veulent pas trop se mêler de tout ça sachant qu’on est seulement à quelques mois de voir la marijuana légalisée à des fins récréatives. Mais au-delà de ça, je pense qu’ils (policiers) comprennent aussi que mon objectif c’est d’aider les gens. Je ne crois pas aux drogues fortes et malheureusement, lorsqu’une personne achète dans la rue, elle est confrontée et tentée par ces drogues. Ici, il n’en est rien. On fait même de l’éducation», souligne-t-il.

M. Melanson n’en a pas terminé avec son expansion. Il prévoit ouvrir un troisième dispensaire lundi à Amherst, en Nouvelle-Écosse.