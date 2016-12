Texter au volant est interdit, même à un feu rouge

Près d’un tiers des automobilistes canadiens admettent avoir envoyé un message texte à un feu rouge au cours du derniers mois, souligne un sondage publié récemment par l’Association canadienne des automobilistes (CAA). Le sergent André Pepin du Service régional de Codiac de la GRC n’est pas surpris de l’apprendre.

«Beaucoup de gens pensent encore que, même s’ils sont arrêtés à une lumière rouge, ils peuvent se servir de leur téléphone», dit le sergent Pepin.

Pourtant. la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick est claire, rappelle le policier. Elle interdit de conduire un véhicule à moteur en utilisant un appareil électronique à commande manuelle, qui comprend les téléphones cellulaires.

Jeff Walker, vice-président aux affaires publiques de la CAA, est troublé par les résultats du sondage. S’il est socialement inacceptable de conduire en état d’ébriété, dit-il, il faut en arriver au même point avec les messages textes.

Les cas de gens qui envoient des messages textes au volant sont en hausse au Nouveau-Brunswick, constate le sergent Pepin. Le policier fait souvent la navette entre Saint-Antoine et Moncton.

«J’en rencontre souvent sur la route. En ville, c’est plus facile à voir et on en voit continuellement. On voit qu’ils sont sur leur cellulaire, c’est un gros problème.»

Les conséquences sont pourtant réelles, ajoute-t-il.

«Le fait de ne pas se concentrer sur la route, même pour une ou deux secondes, peut avoir des conséquences. C’est assez pour qu’il arrive quelque chose sans que tu t’en rendes compte et qu’il soit trop tard. Ça peut être aussi dangereux que l’alcool au volant.»

Il existe trop peu de statistiques sur les décès causés par un conducteur distrait par un téléphone cellulaire, regrette le sergent.

«Il n’y a pas trop de statistiques là-dessus. C’est difficile à prouver lorsqu’il n’y a pas de témoins ou la personne ne l’avoue pas. Avec la boisson par exemple, on peut faire une prise de sang et on va savoir si la personne était en état d’ébriété.»

Au Nouveau-Brunswick, un individu reconnu coupable d’utiliser son téléphone cellulaire au volant risque une amende de 172,50$ et l’ajout de trois points d’inaptitude à son dossier.

Le sondage de la CAA a été mené auprès de 2012 personnes. La marge d’erreur est d’environ 2,2%, 19 fois sur 20.