Les grands disparus de 2016 (vidéo)

Plusieurs personnalités publiques et personnes remarquables ayant marqué le Nouveau-Brunswick nous ont quittés en 2016. Voici un tour d’horizon de quelques uns des grands disparus de l’année qui vient de prendre fin.

Dr Daniel de Yturralde

1942-2016

Le chirurgien orthopédique Dr Daniel de Yturralde est décédé le 24 mars à l’âge de 73 ans. Grand bâtisseur et figure connue du secteur de la santé au Nouveau-Brunswick, il a été emporté par le cancer. Arrivé à Moncton en 1974, il a été orthopédiste et médecin sportif pendant de nombreuses années. Il a joué un rôle dans la naissance du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université de Moncton. Il a été le médecin de l’équipe de hockey des Aigles bleus de l’Université de Moncton pendant 40 ans, en plus d’accompagner des équipes à des championnats universitaires, aux Jeux du Canada et aux Jeux olympiques. Il a aussi été impliqué dans le milieu de la recherche.

Shirley Dysart

1928-2016

L’ex-politicienne provinciale Shirley Dysart est décédée le 14 décembre à l’âge de 88 ans. Grande pionnière, elle a notamment été l’instigatrice du programme de maternelles publiques universelles au Nouveau-Brunswick. Cette enseignante de formation a fait son entrée sur la scène provinciale en 1974 en devenant la deuxième femme à être élue à l’Assemblée législative. Elle a été la première femme députée libérale de l’histoire de la province. En 1985, elle est devenue la première femme cheffe de l’opposition officielle. En 1987, elle est devenue la première femme ministre de l’Éducation. En 1991, elle a été la première femme à occuper le poste de présidente de l’Assemblée législative. Elle a été députée pendant 20 ans, de 1974 à 1995.

Gérard Friolet

1916-2016

Le constructeur de bateaux Gérard Friolet, de Bas-Caraquet, est décédé le 25 septembre à l’âge de 100 ans. Ce pionnier, que l’historien Bernard Thériault qualifie de «père de la construction navale moderne» au Nouveau-Brunswick, a construit plus de 50 bateaux au cours de sa carrière d’une trentaine d’années. Il a aussi été membre du conseil municipal de Bas-Caraquet de 1971 à 1980. En 2012, une plaque commémorative en son honneur a été placée devant les bureaux du Centre naval de Bas-Caraquet. Une rue située dans le parc industriel de la municipalité porte son nom. Il est devenu membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick à l’été 2016, peu avant son décès.

Clifford Chiasson

1928-2016

Le pêcheur Clifford Chiasson est décédé le 18 novembre à l’âge de 88 ans. Né à Pokesudie, il était un géant du milieu de la pêche dans la Péninsule acadienne. Il a notamment été le capitaine du Lady Noreen, un navire qui a marqué l’histoire de l’industrie en devenant le premier grand senneur propriété d’un Acadien néo-brunswickois. Construit en 1967, ce bateau a sombré dans l’océan Pacifique en octobre 2015, un peu plus d’un an avant le décès de Clifford Chiasson.

René “Pepsi” Landry

1937-2016

Le conseiller municipal de Moncton René «Pepsi» Landry a été emporté par le cancer le 2 août à l’âge de 79 ans. Au cours de sa longue carrière, il a entre autres oeuvré au Club garçons et filles pendant deux décennies. Au début des années 1990, ce travail lui a valu des prix nationaux. Il a aussi été coordonnateur des installations de la Ville de Moncton et a été député provincial de 1999 à 2003. En 2004, il a été élu au conseil municipal de Moncton. Il a ensuite obtenu trois autres mandats consécutifs. Même s’il était malade, ce vieux routier de la politique s’est présenté aux élections du 9 mai et a été réélu.

Gerry Cormier

1949-2016

Le maire de Miramichi, Gérald Cormier, est décédé subitement le 19 juin d’une crise cardiaque. Il avait 66 ans. Celui que tout le monde appelait «Gerry», premier maire francophone de l’histoire de cette municipalité, était en poste depuis 2008. Le 9 mai 2016, il a été élu pour un troisième mandat consécutif. Avant d’être maire, il a été conseiller municipal de 1995 à 2004. Au cours de sa carrière, il a notamment oeuvré comme conseiller à l’emploi au gouvernement. Depuis 1998, il travaillait pour le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Mathis Gionet

2005-2016

Mathis Gionet, originaire de Bas-Caraquet, est décédé le 3 décembre à l’âge de 11 ans dans un hôpital de Moncton. Il était atteint d’une maladie congénitale qui le rendait dépendant. En 2015, des amis de la famille ont mis en branle une campagne de collecte de fonds pour financer l’achat d’un véhicule spécialisé adapté au transport de personnes handicapées et des travaux d’aménagement dans le domicile familial. L’objectif a été fixé à 60 000$. Grâce à la générosité de la communauté, les fonds ont été collectés en quelques mois à peine, bien plus rapidement que le pensaient les parents du petit Mathis.

Norbert Thériault

1921-2016

L’ex-politicien Norbert Thériault, originaire de Baie-Sainte-Anne et établi à Shediac, est décédé le 20 juin à l’âge de 95 ans. Après avoir été conseiller scolaire et conseiller municipal, il a été député provincial de 1960 à 1979. Au cours des années qui ont suivi, il a été ministre au sein du cabinet de Louis J. Robichaud. Il a joué un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre du programme «Chances égales pour tous». En 1971, dans la foulée de la défaite des libéraux face aux progressistes-conservateurs de Richard Hatfield, il a tenté sans succès d’être élu chef des libéraux. En 1979, il a été nommé sénateur par Pierre Elliott Trudeau. Il est demeuré en poste jusqu’en 1996.

Ryan «The Big Deal» Jimmo

1981-2016

Le spécialiste des arts martiaux Ryan «The Big Deal» Jimmo est décédé le 25 juin à l’âge de 34 ans. Il a été tué à Edmonton par un conducteur à la suite d’une altercation dans un stationnement. Cet athlète originaire de Saint-Jean a réussi à gravir les échelons du monde des arts martiaux mixtes pendant quelques années. En 2008, il a obtenu sa place à l’émission de télé-réalité The Ultimate Fighter, mais son aventure s’est terminée rapidement lorsqu’il a perdu son premier combat lors de ce tournoi. Il s’est joint en bonne et due forme à l’Ultimate Fighting Championship en 2012. Lors de son premier combat, il a passé le K.O. à son opposant en 7 secondes, soit le deuxième knockout le plus rapide de l’histoire de cette promotion. Il a été remercié de ses services par l’UFC en 2015 après avoir cumulé trois victoires et quatre revers.

Neil Michaud

1927-2016

Le professeur de musique Neil Michaud, véritable pionnier du monde culturel en Acadie, est décédé des suites d’un cancer le 28 mars. Il avait 88 ans. Il a été le directeur fondateur du Département de musique de l’Université de Moncton, qui a vu le jour en 1968. Au cours de sa longue carrière, il a aussi fondé plusieurs chorales, dont le Choeur Neil Michaud, qui a donné son dernier concert en novembre après 25 ans d’existence. Il a été investi membre de l’Ordre du Canada en 1994. L’Université de Moncton lui a décerné le titre de professeur émérite en 1997. Une salle du pavillon des arts de cet établissement a été nommée en son honneur en 2007.

Marc Fournier

1952-2016

Le musicien et entrepreneur Marc Fournier est décédé le 10 août en plein concert à Edmundston. Il était âgé de 63 ans. Ce guitariste et chanteur blues a fait carrière pendant quatre décennies. Il était un habitué des scènes du Nord-Ouest. Actif dès les années 1960, il a joué au sein de divers groupes, dont Colonel Frisbee et Brewster McCloud. Son dernier groupe se nommait Marc Fournier & The Blues Trio. Il était aussi propriétaire d’une entreprise de sonorisation.

Steven Harel

1987-2016

Steven Harel, un jeune homme de 29 ans qui se déplaçait en fauteuil roulant électrique, est décédé le 27 juillet lorsqu’un train l’a heurté en pleine nuit au centre-ville de Moncton. Originaire de Memramcook, il était diplômé de l’école Mathieu-Martin de Dieppe et était établi à Moncton. Son décès a soulevé des questions sur la sécurité des passages à niveau pour les personnes à mobilité réduite.

Roberto “Bob” Bissonnette

1981-2016

L’ex-hockeyeur et chanteur Roberto Bissonnette est mort le 3 septembre lorsque l’hélicoptère à bord duquel il se trouvait s’est écrasé à Flatlands, près de Campbellton. Il avait 35 ans.Celui qui était mieux connu sous le nom de «Bob» Bissonnette était originaire du Québec, mais était bien connu et apprécié dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Il avait entre autres joué pour le Titan d’Acadie-Bathurst et pour les Acadiens du Grand Caraquet.

Claude Le Bouthillier

1946-2016

L’auteur, poète, psychologue et chroniqueur Claude Le Bouthillier est décédé le 2 mars à l’âge de 69 ans. Il a été emporté après une longue lutte contre le cancer. Psychologue de formation, il a publié de nombreux ouvrages qui lui ont valu plusieurs prix, dont le Prix quinquennal Antonine-Maillet-Acadie Vie et le Prix France-Acadie. Membre de l’Ordre du Canada depuis 2009, il a été chroniqueur à l’Acadie Nouvelle de 2005 à 2011. Son ouvrage le mieux connu reste sans doute Le Feu du Mauvais Temps, un grand roman historique acadien dont l’action se déroule peu avant la déportation de 1755. L’oeuvre, parue en 1989, lui a valu plus d’un prix.

Janica Daigle

1968-2016

Janica Daigle, une intervenante du monde touristique bien connue dans le Sud-Est de la province, est décédée le 1er mai. Cette ambassadrice du Nouveau-Brunswick était âgée de 48 ans. Née à Grand-Sault, elle a été active pendant plusieurs années dans le secteur de la restauration à Moncton, où elle a géré divers commerces populaires. Elle a ensuite fait le saut chez Tourisme, où elle a oeuvré pendant une demi-douzaine d’années. Au cours de cette période, elle a entre autres organisé des visites dans la région. Ses invités ont souvent été des journalistes étrangers en visite dans la province, à qui elle communiquait son grand amour du Nouveau-Brunswick. Elle venait d’obtenir un poste chez Parcs Canada lorsqu’elle est décédée.

Christian Brun

1970-2016

Le poète, peintre et syndicaliste Christian Brun est décédé le 5 décembre lors d’un accident de la route. Il avait 46 ans. Au cours de sa carrière, il a été actif dans plusieurs milieux. Directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes et président de la Fédération des pêcheurs indépendants du Canada, il était un acteur incontournable du monde de la pêche. Il était aussi bien connu dans la sphère culturelle, ayant publié quatre recueils de poésie aux Éditions Perce-Neige de 1996 à 2009. Il siégeait au conseil d’administration de cette maison d’édition depuis 2009 et était aussi peintre et était membre de la Galerie 12, située au Centre culturel Aberdeen, à Moncton.

Éloi Chiasson

1961-2016

Le pêcheur de crabe et musicien Éloi Chiasson, originaire de la Péninsule acadienne et établi à Sheila, est décédé le 22 avril à l’âge de 54 ans. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire en pêchant près des Îles de la Madeleine, au Québec. Au cours de sa carrière, il a pêché avec son père, puis avec son frère et finalement avec son neveu. Il travaillait aussi en administration pour une entreprise de services forestiers albertaine. Il était connu pour ses talents de musicien et pour son habitude d’accueillir de nombreux artistes en début de carrière dans son studio d’enregistrement. Il jouait lui-même de plusieurs instruments et accompagnait régulièrement les gens qui passaient par son studio.

Benoit «Bam Bam» Boudreau

1963-2016

Le boxeur professionnel à la retraite Benoit Boudreau est décédé le 8 décembre à l’âge de 53 ans. Quelques jours plus tôt, il avait subi une crise cardiaque à son lieu de travail. Au cours de sa carrière dans le ring, celui que l’on surnommait «Bam Bam» a accumulé une fiche de 11 gains (dont 7 par knockout), 17 revers et une nulle. De 1985 à 1995, il a affronté plusieurs grands boxeurs canadiens. Ce poids mi-moyen (maximum de 66,6 kg ou 147 livres) avait beau ne pas être très pesant, il frappait comme un poids lourd, selon d’ex-boxeurs l’ayant côtoyé. Benoit Boudreau était généreux avec les jeunes athlètes, qu’il n’hésitait pas à encadrer et à conseiller.

Elsie Wayne

1932-2016

L’ancienne politicienne fédérale et ancienne mairesse de Saint-Jean, Elsie Wayne, est décédée le 23 août. Cette grosse pointure de la droite, connue pour ses positions socialement conservatrices et son franc-parler, avait 84 ans. Elle a entamé sa longue carrière politique en 1977 en devenant conseillère municipale à Saint-Jean. Elle est devenue la première mairesse de l’histoire de cette ville en 1983. Elle restera en poste pendant dix ans. En 1993, elle a été élue députée fédérale sous la bannière progressiste-conservatrice. Le seul autre candidat de ce parti à l’avoir emporté lors de ces élections est le québécois Jean Charest. Elsie Wayne est demeurée députée jusqu’en 2004. Au cours de cette période, elle a entre autres été cheffe par intérim et cheffe adjointe de son parti.

George Gallant

1928-2016

Le pionnier du monde de la course George Gallant, originaire de Cap-Pelé, est décédé le 1er mars des suites d’une longue maladie. Il avait 87 ans. Coureur accompli, il a participé au marathon de Boston à cinq reprises dans les années 1950. Il a été le premier Canadien à franchir la ligne d’arrivée lors de quatre de ces courses. Entraîneur d’athlétisme, organisateur de plusieurs événements, il a aussi actif dans le monde du hockey. George Gallant a été intronisé au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick en 1983 et au Temple de la renommée de Moncton en 2007.

Anatole Godin

1944-2016

Anatole Godin, un gros joueur du monde des affaires et de l’industrie des pêches dans la Péninsule acadienne, est décédé le 28 décembre après une lutte contre le cancer. Il avait 72 ans. Originaire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, il a été propriétaire des usines de transformation Pêcheries Belle Île et C-Gem. Il a aussi été était actionnaire des Produits Belle Baie ainsi que d’une de ses filiales, Caramer. Au cours de sa carrière, il a été le propriétaire d’entreprises dans d’autres secteurs, telles que l’ancienne Place des Robin et le bistro Au Vieux Rafiot à Caraquet.

Albert Babin

1946-2016

L’auteur-compositeur-interprète Albert Babin est décédé le 27 mars d’un cancer. Il avait 69 ans. Ce pionnier de la musique country de Rogersville a lancé 58 albums, écrit plus de 400 chansons et présenté plus de 5000 spectacles au cours de sa très longue carrière. Il a fait ses premiers pas dans ce milieu en 1962 à l’âge de 16 ans et par la suite été l’un des premiers artistes country acadiens à faire carrière au Québec. Son album Babin-Cormier Country Rock, produit en compagnie de Gerry Cormier, a été nommé dans la catégorie réservée au microsillon western de l’année gala de l’ADISQ, en 1980.

William «Bill» Malenfant

1929-2016

L’ex-politicien municipal et provincial William «Bill» Malenfant est décédé le 16 décembre à l’âge de 87 ans. Il a été maire de Dieppe à deux reprises, de 1971 à 1977 et de 1983 à 1998. Il a aussi été le député de la circonscription provinciale de Memramcook de 1974 à 1982. Dans les années 2000, il a tenté à plus d’une reprise, sans succès, de faire un retour en politique municipale à Dieppe. Bill Malenfant était très impliqué dans sa communauté et était notamment membre des Chevaliers de Colomb et de la Légion royale canadienne.