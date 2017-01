Essence: vers les prix les plus élevés en un an et demi

Les automobilistes du Nouveau-Brunswick devront composer avec une hausse des prix à la pompe en ce début d’année.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX, ainsi que la prédiction de l’analyste Dan McTeague, de Gasbuddy, laissent prévoir une augmentation d’à peu près deux cents au coût du litre de sans-plomb.

La hausse doit avoir lieu jeudi à 0h01. C’est à cette heure que la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit des nouveaux prix des produits pétroliers, chaque semaine. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service dans la province est de 115,8 cents le litre.

Une nouvelle augmentation représentera une troisième hausse en autant de semaines. Si les prix dépassent 117 cents le litre, il s’agira du coût le plus élevé en près de 18 mois. Le maximum avait atteint 118,8 cents le litre, en juillet 2015.

Mardi en matinée, les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, étaient à Fredericton, à Shediac et à Oromocto, où des stations-service affichent des prix de 110,9 cents le litre et moins.

Les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, sont à Balmoral, à Caraquet, à Hartford et à Campbellton, où au moins un poste d’essence affiche un prix de 115,4 cents le litre ou plus.

Le prix moyen dans la province est 113,4 cents le litre, ce qui est légèrement sous la moyenne nationale de 113,7 cents le litre.

Les prix les plus bas sont en Saskatchewan (106 cents le litre) et au Manitoba (107,4 cents le litre). Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (123,8 cents le litre) et à Terre-Neuve-et-Labrador (138,7 cents le litre).

Selon M. McTeague, les prix au Canada sont fortement influencés par de nouvelles taxes sur le carbone en Ontario et en Alberta, ainsi que des manoeuvres de géants internationaux du pétrole.

«Les taxes sur le carbone en Ontario et en Alberta, introduites lundi, ont déjà haussé la moyenne nationale des prix à la pompe de deux cents le litre. On a vu une hausse de 4,3 cents le litre en Ontario et une hausse de 5 cents le litre en Alberta. De plus, les spéculations entourant le succès des réductions de production des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole mènent à des prix plus élevés dans la première semaine de 2017.»

Notons que les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. E lles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site Internet (barchart.com).