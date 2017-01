10 nouvelles qui vous ont fait cliquer en 2016

Certains reportages de nos journalistes ont fait courir les foules plus que d’autres sur notre site web en 2016. Voici un palmarès des dix textes les plus populaires de l’année qui vient de se terminer. Les faits divers ont retenu l’attention, mais c’est finalement un certain Travis qui remporte la palme.

1 – Travis Cormier, roi du web

Peu de gens connaissaient Travis Cormier au début de 2016. Les choses ont changé en janvier lorsque ce jeune homme originaire de Dieppe a épaté les juges de l’émission télévisée La Voix lors de son audition à l’aveugle.

Il a réussi ce coup d’éclat en reprenant avec brio la pièce Dream On du groupe américain Aerosmith. Du jour au lendemain, Travis est devenu très populaire sur le web. Les textes portant sur son parcours à La Voix ont fait courir les foules comme l’on a rarement vu à l’Acadie Nouvelle.

2 – Un orignal (et un texte) pas tuable

Le web nous réserve parfois des surprises. Il arrive que des textes publiés il y a longtemps refassent soudainement surface. Au journal, on les appelle affectueusement des «zombies».

Le zombie le plus coriace de 2016 (et le 2e texte le plus populaire) est une histoire de chasse datant d’octobre 2015. Elle met en vedette un gigantesque orignal du Nord de la province et l’Américaine qui l’a abattu. La bête a donné 752 livres de viande et avait un panache de 28 pointes. Il était aussi au palmarès de 2015.

3 – Salut Bob

Le décès de Roberto «Bob» Bissonnette lors d’un écrasement d’hélicoptère, au début septembre, a été un coup dur pour bien des gens de la Péninsule acadienne. Cet ex-hockeyeur québécois revenait d’un mariage dans la région lorsqu’il a connu une fin tragique.

Dans un reportage empreint d’émotions et publié quelque 72 heures après l’accident, des anciens coéquipiers qui avaient joué avec lui au sein des Acadiens du Grand Caraquet lors de la saison 2008-2009 se sont confiés à notre journaliste et lui ont raconté des souvenirs.

4 – L’enfer sur la route 144

Un accident de circulation à Edmundston impliquant une douzaine de motocyclettes a retenu l’attention à la fin juillet. Lors des heures qui ont suivi, des informations fragmentaires ont filtré, dont le fait qu’une personne était décédée, que d’autres étaient blessées et que des membres du groupe de motards criminalisé Hells Angels étaient impliqués.

On a par la suite appris que la victime était en fait Kenny Bédard, un membre en règle du chapitre de Montréal des Hells. Neuf autres personnes, soit huit hommes et une femme, ont subi des blessures. L’accident est survenu lorsque le groupe de motards a tenté de dépasser un camion tirant une remorque qui s’apprêtait à entrer dans un terrain de camping.

5 – Méchants clowns

L’année 2016 a vu la naissance d’un phénomène international à la fois insolite et inquiétant: des plaisantins déguisés en clowns qui s’amusaient à terroriser les gens. Des cas ont été rapportés dans diverses communautés de l’Amérique du Nord.

Au début octobre, la police a confirmé que des clowns malveillants avaient été aperçus au Nouveau-Brunswick, dont à Lakeville Corner, à Saint-André-LeBlanc et dans le secteur de Miramichi. À quelques jours de l’Halloween, ces mauvaises blagues n’ont pas manqué de piquer la curiosité des lecteurs de l’Acadie Nouvelle.

6 – Un écrasement mortel près de Campbellton

Deux personnes sont décédées et un troisième passager a été gravement blessé le 4 septembre lorsque l’hélicoptère à bord duquel ils se trouvaient s’est écrasé dans la rivière Restigouche à quelques kilomètres de Campbellton. L’appareil a heurté des lignes de transmission, ce qui a privé de courant près de 14 000 clients d’Énergie NB.

Dans les premières heures suivant l’accident, on a eu appris que les victimes étaient le pilote de l’appareil et une personnalité du monde artistique québécois. Ce n’est que plus tard que l’on a eu la confirmation que cette personnalité était l’ancien hockeyeur et auteur-compositeur-interprète Roberto «Bob» Bissonnette.

7 – «Si c’était pas à nous autres, on placerait une bid dessus asteur!»

Natasha McLaughlin-Chiasson ne se doutait sûrement pas qu’elle aurait autant de succès, en octobre, lorsqu’elle a publié une petite annonce en chiac sur le site Kijiji afin de vendre sa maison.

En quelques jours, l’annonce a été vue des dizaines de milliers de fois et a fait parler d’elle un peu partout au pays. Et pour cause, puisque le texte humoristique vantant les mérites de la demeure de Moncton était très, très drôle.

«On l’a décoré toute fancy pis on l’a ben pris garde. Ya du modern backsplash pis la ceramic est custom itou. Les grous chasis laissons passer en masse de light. Venez ouère! Si c’était pas à nous autres, on placerait une bid dessus asteur! Seriously dô, on move yink acause qu’on veut un garage pour bordasser», pouvait-on y lire.

8 – Une pyramide dans la Péninsule

En 2015 et au début de 2016, un réseau ciblant les femmes et nommé «Donnez au suivant» a pris de l’ampleur dans la Péninsule. Les participantes étaient invitées à y «investir» la coquette somme de 1250$, de recruter d’autres participantes et ensuite d’attendre que la structure gonfle pour ensuite récolter 10 000$.

Comme toutes les structures du genre, ce stratagème illégal et très risqué n’était pas soutenable puisqu’il avait besoin d’un nombre très élevé de recrues pour survivre. Les autorités financières provinciales s’y sont rapidement intéressées. Face à toute l’attention médiatique dont il a fait l’objet compter du début de février, ce réseau n’a pas tardé à se résorber.

9 – Une ado intimidée se tient debout

Victime d’intimidation, Catrina Scichilone a pris son courage à deux mains en mars 2016. Au lieu d’encaisser sans rien dire les moqueries dont elle faisait l’objet sur l’internet, elle a dénoncé sur Facebook les jeunes femmes qui la harcelaient.

Le geste de cette adolescente de 16 ans de Nigadoo n’est pas passé inaperçu. Des centaines de personnes l’ont appuyé et notre reportage racontant son histoire a été lu par des dizaines de milliers de personnes.

10 – Accident de travail mortel à Caraquet

Un accident de travail a semé la consternation en mai dernier au port de Caraquet. Le drame est survenu lorsque des employés d’une société de transport ont ouvert les portes d’un camion chargé de glace. Le contenu du camion s’est déversé sur eux. L’accident a fait un mort et trois blessés.