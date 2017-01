2017: une année politique chargée

L’année 2016 a prouvé encore une fois que l’impossible est possible en politique et qu’il peut parfois s’avérer futile de tenter de prédire les événements qui marqueront les douze mois à venir. Malgré tout, certains dossiers demeurent incontournables, tout comme les textes de prédictions des commentateurs politiques en début d’année.

Le discours sur l’État de la province

Le premier ministre Brian Gallant prononcera son troisième discours sur l’État de la province, le 26 janvier, à Fredericton. L’événement organisé chaque hiver par la chambre de commerce de la capitale provinciale marque le début officiel de l’année en politique. L’an dernier (photo), M. Gallant en avait profité pour annoncer la création du Fonds pour l’éducation et la nouvelle économie, une initiative dont on n’a pas vraiment entendu parler depuis. Parions cette fois qu’il sera question du nouveau Plan sur la famille auquel le premier ministre a fait allusion pour la première fois durant ses interviews de fin d’année.

Le budget

La ministre des Finances, Cathy Rogers (photo), déposera son premier budget à l’Assemblée législative le 31 janvier.

Il devrait notamment contenir de l’argent frais pour aider les parents à payer les frais de garde de leurs enfants ainsi que pour certaines initiatives du Plan sur la famille visant à venir en aide aux plus démunis. Après deux budgets marqués par la rigueur budgétaire, les libéraux pourraient délier les cordons de la bourse en prévision des élections de 2018 ou garder le cap vers l’équilibre budgétaire en 2020.

La réforme électorale

La Commission sur la réforme électorale doit remettre son rapport au cabinet avant la fin du mois. Les cinq commissaires ont énormément de pain sur la planche en très peu de temps puisque leur série de rencontres publiques commence mercredi et se termine seulement le 27 janvier. Souhaitons que leur rapport ne connaîtra pas le même sort que celui du Comité spécial de la Chambre des communes sur la réforme électorale. S’il y a peu de chances que notre système électoral change fondamentalement d’ici aux prochaines élections provinciales, d’autres initiatives comme le vote à 16 ans ou de nouvelles règles plus strictes en matière de financement politique semblent plus réalistes.

Le développement économique régional

La création des agences de développement économique régional, une promesse électorale du Parti libéral, ne devrait plus tarder selon la ministre du Développement économique. En décembre, Francine Landry a promis une annonce sur la question «assez rapidement» en 2017. Ces agences devraient notamment aider les régions rurales et les petites municipalités à redonner de la vigueur à leur économie.

La réforme de la gouvernance locale

On l’attendait pour l’automne, mais elle n’est jamais venue. Toute porte à croire que c’est plutôt cet hiver que le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux présentera la refonte des lois qui gouvernent les municipalités. Les maires et les conseillers attendent depuis longtemps cette réforme qui doit leur donner davantage de pouvoirs et d’indépendance par rapport à Fredericton.

La hausse du salaire minimum

Le salaire minimum passera de 10,65$ à 11$ l’heure en avril au Nouveau-Brunswick. Il s’agit de la troisième hausse depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Brian Gallant en 2014. Son parti a promis en campagne électorale de faire augmenter le salaire minimum à la même vitesse que le taux d’inflation à partir de 2017. Le Nouveau-Brunswick s’est également entendu avec l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse pour que le salaire minimum des trois provinces grimpe au même moment.

Le retour de l’immersion

Brian Gallant et son ministre de l’Éducation, Brian Kenny, ont annoncé l’an dernier le retour du point d’entrée de l’immersion en français à partir de la 1re année pour les élèves anglophones, dès septembre 2017. L’immersion doit également devenir accessible dans un plus grand nombre d’écoles en milieu rural. Fredericton a promis que les ressources financières seront au rendez-vous, mais l’opposition officielle s’oppose catégoriquement à ce nouveau bouleversement du monde de l’éducation anglophone.

La légalisation de la marijuana

Le gouvernement fédéral entend déposer ce printemps un projet de loi pour légaliser et encadrer la vente de la marijuana à des fins récréatives. La loi n’entrera probablement pas en vigueur avant l’année prochaine, mais la fameuse plante verte n’a pas fini de faire la une des médias d’ici là. De nombreuses questions n’ont pas encore été réglées comme l’âge légal de la consommation et le mode de distribution.

Atcon: la suite

Après plusieurs années d’attente et un bras de fer avec le gouvernement libéral au sujet de son financement, c’est finalement en 2017 que les résultats de la deuxième enquête de la vérificatrice générale sur l’affaire Atcon seront rendus publics. Après s’être penchée sur les rouages de l’aide financière gouvernementale consentie à Atcon, Kim MacPherson a cherché cette fois à comprendre où est allé l’argent des contribuables consenti à l’entreprise de Miramichi avant sa faillite en 2010. C’est une occasion en or pour l’opposition officielle de ramener sur le tapis ce fiasco qu’aimerait bien oublier le gouvernement libéral dont une demi-douzaine de ministres étaient en poste à l’époque.

La tarification du carbone

Le Nouveau-Brunswick a l’intention d’adopter son propre mécanisme de tarification du carbone afin d’éviter de se faire imposer une taxe sur le carbone par Ottawa en 2018. Même si cette mesure n’entrera probablement pas en vigueur avant le début de l’année prochaine, c’est cette année que la province devra faire l’essentiel du travail. Fredericton pourrait choisir d’instaurer une taxe sur le carbone ou un système de plafonnement et d’échange des droits d’émission (marché du carbone). L’adoption d’un modèle hybride n’est pas non plus exclue. Le Nouveau-Brunswick devra également plancher sur la mise en oeuvre des autres initiatives prévues dans son plan d’action sur les changements climatiques afin de pouvoir les mettre en branle dès que l’argent de la tarification du carbone commencera à rentrer dans ses coffres.

Énergie Est

On ne sait toujours pas quand vont reprendre les audiences de l’Office national de l’énergie sur le projet de pipeline Énergie Est de TransCanada même si les gens d’affaires et les décideurs aux deux extrémités du tuyau souhaitent sans doute une reprise le plus vite possible. Ottawa a d’ailleurs fait le nécessaire en ce sens en nommant trois nouveaux membres à l’Office, dont l’Acadien Don Ferguson. Il n’y a toutefois pas de raison de croire que l’opposition au projet au Québec, qui a causé en partie l’arrêt des audiences, ne sera pas elle aussi au rendez-vous. Certains craignent d’ailleurs que la province se serve du pipeline pour punir le Nouveau-Brunswick pour avoir décidé de faire cavalier seul dans le dossier des transferts fédéraux en santé.

La bière en Cour suprême

Les juges de la plus haute cour du pays pourraient décider cette année s’ils entendront ou non l’appel du Nouveau-Brunswick qui conteste la décision d’un juge d’une cour inférieure qui a invalidé la loi provinciale contre l’importation personnelle d’alcool en provenance d’une autre province. L’affaire a déjà attiré l’attention de tout le pays. Si certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick protègent avec vigueur leur monopole sur la vente d’alcool, d’autres rêvent de voir voler les frontières en éclats pour faire place à de nouveaux marchés.

La direction du NPD

Aurons-nous droit à une course à la direction du Nouveau Parti démocrate en 2017 après la démission surprise de Dominic Cardy? Une course rapide est probablement la meilleure option du parti pour laisser le plus de temps possible au nouveau chef pour se faire connaître de la population avant les élections de l’automne 2018. Une course hâtive pourrait cependant se transformer en couronnement si les candidats ne se précipitent pour succéder à M. Cardy à la tête du parti sans député.