6/49: elle rêve à une combinaison et remporte 5,3 millions $

Olga Beno a rêvé d’une série de numéros de loterie, en mai 1989, et s’en est fidèlement tenue à ces numéros depuis. Ces numéros se sont concrétisés par un gros lot du Lotto 6/49 d’un montant de 5,3 millions $ il y a quelques jours.

«Si j’avais à décrire cette émotion en un seul mot, je dirais : magnifique », a fait savoir Mme Beno, qui est d’Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse.

Il lui aura fallu une journée et demie après le tirage du 28 décembre avant qu’elle se rende compte qu’elle était multimillionnaire, malgré toute l’attention accordée par les médias à un billet gagnant du Lotto 6/49 qui avait été vendu dans la région de Halifax.

«Je connais mes numéros par cœur et j’ai cru les apercevoir à la télévision, la soirée suivant le tirage, mais ma vue n’est pas très bonne a expliqué Olga. Donc, je n’y ai plus repensé.» Le lendemain matin, Olga parlait à sa sœur au téléphone tout en feuilletant le journal lorsqu’elle a aperçu de nouveau ces numéros familiers.

«À première vue, j’ai pensé: c’est impossible. Il y a une erreur dans le journal. Ensuite, j’ai dit à ma sœur: « Je crois que j’ai gagné à la loterie! » Elle m’a répondu : « rappelle-moi quand tu voudras me dire la vérité. »»

C’était en fait la vérité: Olga détenait l’un des deux billets gagnants de 5,3 millions $ du Lotto 6/49, dont le tirage avait eu lieu le 28 décembre.

Le deuxième billet gagnant avait été vendu dans l’Ouest canadien.

Dix ans plus tôt, Olga a reçu un diagnostic de cancer de stade 4 et a dû vendre sa maison et louer un logement. Elle compte construire une maison style ranch avec une partie des 5,3 millions $.

Elle souligne le mérite de son mari, de ses enfants et de ses petits-enfants, qui l’ont aidée à combattre la maladie, et son prix lui servira également à gâter sa famille en l’emmenant en voyage à Disney World.

«Je suis très jeune de cœur», affirme Olga.

Le billet gagnant a été acheté au Circle K, à Eastern Passage, en Nouvelle- Écosse. Le détaillant recevra une prime de vendeur de 1 % du lot gagné.