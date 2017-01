Un homme tombé dans une rivière est secouru par deux adolescents

Un homme âgé de 56 ans récupère à la maison après avoir été secouru sur une berge de la rivière Morell, près de Lairds Pond, dans la soirée du 31 décembre.

L’homme était seul sur une embarcation quand il est tombé à l’eau. Il a réussi à rejoindre la rive, d’où il a téléphoné à des amis avec son cellulaire pour leur demander de l’aide.

Après avoir cherché l’homme le long de la rive pendant un certain temps, ses amis l’ont finalement retrouvé. Les vêtements de l’homme était mouillés et il avait très froid.

Travaillant ensemble, des pompiers du service des incendies de Cardigan, du personnel des services médicaux d’urgence de l’Île-du-Prince-Édouard et des policiers du District de Kings de la GRC ont déterminé où l’homme et ses amis se trouvaient. Ils ont réussi à aller chercher l’homme malgré la noirceur, l’épaisseur de la neige et les broussailles pour l’amener jusqu’à une ambulance.

L’homme a été transporté à l’hôpital Queen Elizabeth. Il a depuis reçu son congé.

La GRC félicite les deux frères, un âgé de 19 ans et l’autre de 14 ans, qui ont parcouru une importante distance à travers le bois, le long de la rivière, pour retrouver leur ami. Ils sont demeurés calmes, ont administrés les premiers soins à leur ami et ont fourni leurs coordonnées GPS à la police à l’aide de leur cellulaire.

Plusieurs pompiers du service des incendies de Cardigan ont aidé à amener l’homme jusqu’à l’ambulance. Un pompier a même retiré ses bottes et les a données à l’homme pour qu’il ait les pieds au sec.

Le personnel d’urgence rappelle aux adeptes de plein air d’être prudents et de veiller à avoir un équipement de survie adéquat en cas d’urgence. À ce temps-ci de l’année où les jours sont courts, il est particulièrement important d’être prudent, car la température et les conditions météorologiques peuvent changer rapidement.