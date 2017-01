Le vent fait tourner l’économie des Premières nations autochtones gaspésiennes

Depuis quelques semaines, 47 nouvelles turbines éoliennes produisent de l’électricité dans la région de la baie des Chaleurs.

Inauguré en début décembre, le parc éolien de Mesgi’g Ugiu’s’n (Grand vent) en Gaspésie a atteint sa pleine capacité de production jeudi. Il est l’aboutissement de plusieurs années de planifications et de négociations avec le gouvernement et Hydro-Québec (contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans).

En terme de construction, le projet aura vu le jour passablement rapidement, soit en deux ans. Le coût: 338 millions $.

«Nous avons réussi à respecter l’échéancier ainsi que le budget. Tout est allé selon les plans», exprime non sans une certaine fierté Troy Jerome, président sortant du conseil d’administration du projet.

«Nous voulions démontrer au gouvernement, à la région ainsi qu’à l’industrie que nous pouvions être des partenaires fiables et compétents pour des projets d’envergures. Et je crois que nous avons réussi avec succès», ajoute-t-il.

Le parc comme tel est composé de 46 turbines d’une capacité de 3,2 MW et une de 2 MW, pour une capacité totale de 150 MW. Construit sur les terres situées derrière Pointe-à-la-Croix, ce dernier a la particularité d’être la copropriété à parts égales de la compagnie Innergex et du consortium formé des trois Premières nations micmaques de la Gaspésie (Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg).

Certaines de ses composantes – notamment les palles – proviennent d’ailleurs de la Gaspésie, région du Québec qui s’est dotée avec les années d’une solide expertise en matière d’énergie éolienne.

Durant la phase de construction, le parc a employé quelque 300 travailleurs, dont le tiers sont des membres des Premières nations. Pour la suite des choses, une dizaine demeureront sur place pour assurer le fonctionnement du parc, et de ce nombre, la moitié seront autochtones.

Ces emplois sont certes un bénéfice pour les Premières nations, mais on estime à plusieurs millions les retombées économiques du projet à long terme.

«Il ne s’agit pas de redevances, mais bien d’un profit puisque nous sommes copropriétaires. Ainsi, sur une période de 20 ans, on prévoit empocher de 200 à 220 millions $, somme partagée entre nos trois communautés. L’argent aidera les jeunes de notre communauté à avoir un meilleur avenir», indique M. Jerome.

Il ajoute par contre que c’est toute la région de la baie des Chaleurs – y compris la portion néo-brunswickoise du Restigouche – qui bénéficiera des retombées de ce projet.

«Chaque fois qu’un projet est développé dans la région, tout le monde en bénéficie. L’argent n’ira pas en Alberta, à Toronto ou à New York. Ce sont 200 millions $ et plus qui vont revenir dans la région à long terme par l’entremise d’achat ou de développement d’autres projets. On a eu un aperçu des retombées au cours des deux dernières années puisque plusieurs emplois ont été créés dans la région pour la phase de construction. Ces gens ont consommé ici dans la Baie des Chaleurs et au Restigouche», exprime M. Jerome.