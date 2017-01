De la neige abondante et hâtive pour le plus grand bonheur des motoneigistes

Les motoneigistes se frottent les mains, de même que les entrepreneurs reliés au milieu, avec tout l’or blanc qui recouvre la région Chaleur. La saison de motoneige, qui a débuté plus tôt que la dernière, augure très bien.

La bordée de neige de mercredi vient ajouter à des conditions hivernales féériques pour les amateurs de sports de plein air.

Le propriétaire de l’Atlantic Host, à Bathurst, dont les pistes se trouvent à l’arrière de son établissement, ne peut pas se plaindre de toutes ces tempêtes.

«La saison est plus avancée que l’an passé. Les conditions de la neige sont idéales. C’est un bon commencement pour l’année. C’est idéal. Il y a beaucoup de visiteurs des Maritimes. De la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Edouard et du sud du Nouveau-Brunswick. Ils n’ont pas autant de neige que nous. Ça augure bien aussi pour la fin de semaine», avance Keith DeGrace.

Les bénévoles du Club Motoneige Chaleur ne chôment pas par les temps qui courent.

«La saison bat son plein. C’est une année qui a débuté en force parce qu’à la même période l’an dernier, nous avions zéro heure de surfaçage. Là, nous avons au-delà de 200 heures. Tous nos sentiers sont ouverts à 100%. Dans mes notes, j’ai vu que la première sortie avait eu lieu le 13 janvier l’hiver passé. Dame Nature nous en donne plein les bras cet hiver», a déclaré Valmond Hachey, le président du club.

Le nouveau pont qui surplombe la rivière Tetagouche, en arrière de l’hôtel Atlantic Host, est bien apprécié des motoneigistes et quadistes. Il a été construit en novembre par les militaires, dans le cadre de leur entraînement qui se déroulait dans la région Chaleur.

«Tu n’as plus besoin d’aller sur la rivière, qui parfois n’est pas assez gelée. Tout le monde dit à quel point c’est mieux et plus sécuritaire», affirme M. DeGrace.

Le tourisme de la motoneige a généré 32,7 millions $ en retombées en 2015.

«La région de Bathurst est très reconnue pour la motoneige. Je viens de recevoir un appel comme quoi sept motoneigistes, en provenance de Sainte-Marie-de-Kent, seront dans notre région vendredi, samedi et dimanche», a indiqué M. Hachey.

Les propriétaires de l’Auberge Ressources, située sur la route 180 (mieux connue sous le nom de chemin des ressources), sont fort occupés, avec les travailleurs de la mine Caribou qui demeurent là à la semaine et les motoneigistes de passage.

«Nous sommes pleins jusqu’au 19 janvier parce qu’il y a beaucoup de neige par chez nous. Notre commerce, que nous avons mis à vendre parce que Michel (Landry, son mari) a 84 ans, marche vraiment bien. Nous avons une bonne clientèle», soutient Yvette Thériault, dont l’auberge regroupe 11 chambres.

La Fédération des clubs de motoneiges du Nouveau-Brunswick, qui compte 50 regroupements, a délivré près de 16 000 permis lors de la saison 2015-2016. La province possède plus de 8100 km de sentiers.

«Quand il y a de la neige, c’est bon pour l’économie»

Les récentes bordées de neige récentes font également le bonheur des motoneigistes de la Péninsule acadienne.

Le garage et dépanneur Bertrand Lanteigne, à Caraquet, ne pourrait être mieux situé. L’entreprise est située à côté de la piste de motoneige. Lors d’une bonne journée, jusqu’à une soixantaine de motoneigistes peuvent s’y arrêter pour faire le plein d’essence et acheter des collations, fait savoir Sylvie Haché, une employée.

«Quand il fait doux, c’est sûr qu’il y a moins de skidoo, mais quand il y a de la neige, c’est bon pour l’économie locale», dit-elle.

Jacques Bédard, propriétaire du Club Chez Yogi, à Bertrand, partage cet avis. L’endroit est prisé par les amateurs de motoneige et de VTT. Les weekends, plus de 90 personnes remplissent régulièrement la salle principale pour casser la croûte, prendre un verre et écouter de la musique de groupes locaux. Selon Jacques Bédard, des gens viennent d’un peu partout pour pratiquer cette activité sur les pistes du nord du Nouveau-Brunswick, dont les autres provinces des Maritimes, le Québec et l’Ontario.

Comme Jacques Bédard, Wesley Stewart, président du Club Motoneige Péninsule acadienne, constate que la motoneige permet de stimuler l’industrie touristique dans la Péninsule acadienne en hiver. L’organisme est responsable de l’entretien des sentiers dans la majeure partie de la Péninsule acadienne et comptait 781 membres en 2016.

«L’an dernier, je me suis promené pas mal sur les sentiers et je peux dire qu’il y a beaucoup de visiteurs de l’extérieur qui viennent dans la région. Il y a des gens de Bathurst, d’Edmundston et ainsi de suite. Parfois sur notre page Facebook, il y a des gens de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse qui nous écrivent pour poser des questions. Ils veulent se promener ici. La motoneige apporte un aspect touristique non négligeable.»

La saison actuelle a débuté plus tôt par rapport à l’an dernier. Les premières sorties ont eu lieu à la mi-décembre, indique Wesley Stewart.

«Ça va très bien. Il y a encore quelques zones humides, mais de Shippagan à Allardville, la plupart des pistes sont prêtes», dit-il.

Certaines pistes secondaires sur l’île Lamèque n’avaient pas encore été surfacées au moment où nous lui avons parlé, mais les travaux devaient être entamés jeudi après-midi, a précisé M.Stewart.

Colette Vienneau, présidente du Club Motoneige Voyageur de Lamèque, est également satisfaite de la saison à présent.

«Les gens se promènent un peu. Ils ont balisé la baie, parce que les motoneigistes doivent traverser la baie pour se rendre à Shippagan. La glace a 12 pouces d’épaisseur, donc elle est sécuritaire. Il y a des gens qui vérifient son état régulièrement. L’an dernier, c’est seulement en janvier que nous avons pu traverser.»

«Une saison qui débute avant Noël, c’est plutôt rare»

Les motoneigistes et les intervenants de l’industrie au Nord-Ouest et dans le Restigouche ont eux aussi de quoi se réjouir avec ce début de saison hâtif.

Les importantes précipitations enregistrées depuis le début du mois décembre ont fait en sorte de précipiter les motoneigistes sur les nombreux sentiers qui leur sont destinés.

«Une saison qui débute avant Noël, c’est plutôt rare pour nous autres», affirme d’entrée de jeux Dean Daigle, le président de l’Association des sentiers du Nord-Ouest.

«Avec les précipitations cette semaine, il y a des conditions idéales et incroyables! La seule chose qui est à déplorer, c’est la présence importante d’arbres et de branches qui sont tombés en raison de la forte et collante neige des derniers jours».

L’organisme a dû résoudre à envoyer des équipes de travailleurs qui se sont affairés à dégager les débris des sentiers afin de faciliter le passage des surfaceuses et des motoneigistes.

«Malgré tout, les sentiers sont tous ouverts et praticables», tient à rassurer Dean Daigle.

Selon lui, la saison 2016-2017 s’annonce des plus prometteuses et devrait largement surpasser celles vécues par les motoneigistes ces dernières années.

«Nous sommes de deux à trois semaines d’avance par rapport à une saison habituelle. Ça représente au moins 10% de plus temps pour profiter de la saison», estime le président de l’Association des sentiers du Nord-Ouest.

«Il n’y a peut-être pas énormément plus de motoneigistes sur les sentiers, mais chose certaine les conditions sont bien meilleures que l’année dernière», résume Dean Daigle.

Au Restigouche, la saison de motoneige semble également bien entamée.

«Ça se garroche pas mal chez nous! Il y a plusieurs motoneigistes de la Nouvelle-Écosse en quête de neige et de gens d’ici qui en profitent», a indiqué Manon Arpin, copropriétaire des Chalets Restigouche, à Kedgwick.

«En début janvier habituellement, les pistes ne sont pas nécessairement belles puisqu’il n’y a pas assez de neige, mais là tout est beau!», affirme la femme d’affaires dont l’établissement de villégiature est directement situé aux abords du sentier #17.

Cette saison de motoneige risque fort d’atteindre des sommets avec la présentation prochaine du Festival international des motoneigistes en Acadie des terres et forêts.

Le festival, qui est de retour après 7 ans d’absence, se déroulera du 20 au 22 janvier dans les régions d’Edmundston, du Témiscouata et de Madawaska, au Maine.

Avec la collaboration des journalistes David Caron et Sébastien Lachance.