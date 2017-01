Parcs publics de Moncton: un père de famille inquiet et dégoûté

Un père de famille demande à la Ville de Moncton de redoubler de vigilance pour la récupération d’aiguilles souillées dans ses parcs publics, après en avoir retrouvé une vingtaine près du lac Jones, alors que ses trois enfants s’y amusaient.

Gabriel Girouard a encore des frissons en y pensant.

Il surveillait du coin de l’œil ses enfants glisser sur la neige du parc, tout en admirant la scène hivernale, non loin. La famille a opté pour une sortie en plein air le Jour de l’an, question de profiter de la météo clémente.

Le père de famille s’apprêtait à rejoindre ses enfants lorsqu’il a aperçu une vingtaine d’aiguilles souillées, gisant par terre, sur une surface rocailleuse près d’un arbre. Certaines d’entre elles contenaient un liquide rougeâtre, rappelant du sang.

«J’ai tout de suite été dégoûté de voir ça là. Elles étaient entremêlées. Je ne voulais pas les toucher, par peur de me piquer. Je ne voulais pas non plus les laisser là sans rien faire, pour ne pas risquer qu’un enfant se blesse.»

C’est là que les choses se sont compliquées.

Son premier réflexe a été de téléphoner à Télésoins. La personne au bout du fil lui a conseillé de contacter la Gendarmerie royale du Canada.

Gabriel Girouard a donc sollicité l’aide du détachement Codiac de la GRC. D’emblée, la réceptionniste lui indique qu’il n’est pas de la responsabilité du corps policier de s’occuper de ce genre de risque public.

Vérification faite, le détachement Codiac de la GRC s’occupait de ramasser les seringues souillées jusqu’en 2011.

La réceptionniste a dit au père de famille qu’il devra les ramasser lui-même et de téléphoner à SIDA Moncton, un organisme à but non lucratif, pour en disposer. Gabrielle Girouard a tenté de contacter SIDA Moncton, mais personne n’était disponible cette journée-là pour répondre à ses questions ou le guider sur la procédure. Même son de cloche à la municipalité.

C’est à ce moment qu’il a décidé de ne simplement pas y toucher, d’en prendre une photo, et de la publier dans un groupe Facebook dédié aux résidents du quartier pour les avertir du danger public.

Quatre jours plus tard, Gabriel Girouard ignore si les aiguilles se trouvent toujours au parc du lac Jones. Il est toujours incertain de la procédure pour assurer leur récupération.

Pas de procédure «officielle» à Moncton

La Ville de Moncton ne possède pas de procédure officielle pour le signalement des aiguilles souillées, mais les agents municipaux sont formés pour les récupérer et en disposer, explique la directrice des communications.

Isabelle LeBlanc se dit surprise d’apprendre ce qui s’est passé.

«C’est certain que le moment n’était pas opportun, parce que c’était un jour férié. Malgré tout, nos agents municipaux font le mieux qu’ils peuvent pour entretenir les parcs et propriétés publiques.»

Elle rappelle que les employés municipaux ne peuvent pas être partout en tout temps, et que la vigilance de la population est importante.

«Si un citoyen aperçoit quelque chose de dangereux sur nos propriétés – de la vitre cassée, des aiguilles souillées, un banc brisé -, il peut contacter le répartiteur et quelqu’un va s’y rendre aussitôt que possible pour s’en occuper. Nous tenons à la sécurité de nos citoyens.»

Elle estime que Moncton n’a pas de «problème de seringues» dans ses parcs municipaux.

«Ce sont des parcs publics, et nous avons une population assez importante. Dans n’importe quelle ville de la même taille, c’est certain qu’il va y en avoir. C’est aucunement différent ici qu’ailleurs. C’est certain qu’on fait notre possible pour les ramasser quand on les voit.»

Pour sa part, Gabriel Girouard estime que la ville devrait informer ses citoyens de cette avenue. Résidant depuis 2008 dans la métropole du Sud-Est, il ignorait qui contacter pour résoudre la situation.

«Imaginez si un enfant était glissé et tombé sur ce tas d’aiguilles. C’est un danger. J’espère que les gens qui ont laissé ça la feront un examen de conscience. Quelqu’un aurait pu se blesser gravement.»

Comment disposer des aiguilles souillées

L’erreur la plus commune, selon la directrice générale de SIDA Moncton, c’est de tenter de replacer le bouchon sur l’aiguille. C’est de cette manière que les blessures surviennent le plus souvent, explique Debby Warren. Il faut plutôt la prendre à l’extrémité opposée de la partie piquante et la déposer dans un récipient rigide, tels un pot de beurre d’arachide ou une bouteille de javellisant, ou un contenant à café.

«Il faut faire attention, c’est certain, mais ce n’est pas une arme ou un explosif. Si l’on fait attention en la prenant, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. L’important c’est de prendre des précautions en la tenant éloignée de son corps.»

Plusieurs endroits permettent de disposer des aiguilles souillées, comme SIDA Moncton ou bien à l’hôpital local.

Dans le cas de piqûre, il est important de laisser saigner la plaie saigner librement et de la nettoyer le plus rapidement possible avec de l’eau et du savon. Il faut ensuite consulter un service d’urgence dans les plus brefs délais pour assurer un suivi médical.