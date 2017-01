Le prix de l’essence atteint son plus haut niveau en un an et demi

Avec une troisième hausse en autant de semaines, le prix de l’essence au Nouveau-Brunswick atteint son niveau le plus élevé en un an et demi.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Commission de l’énergie et des services publics a établi un prix maximum de l’essence ordinaire libre-service de 117,4 cents le litre. Il s’agit du prix le plus élevé depuis la semaine du 23 juillet 2015, quand il avait atteint 118,8 cents le litre.

La hausse serait due à l’accord de réduction de la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L’analyste en chef de Gasbuddy.com, Dan McTeague, a pointé l’entente du doigt dans ses cinq derniers rapports hebdomadaires des prix de l’essence au Canada.

«Avec des engagements solides le week-end dernier de membres de l’OPEP et non membres de l’OPEP de baisser la production, la valeur des contrats à terme de pétrole grimpe en flèche, ce qui pousse les prix de l’essence et du diesel à la hausse», avait-il affirmé en mi-décembre.

Le prix de l’essence a augmenté de 1,6 cent le litre cette semaine. Le prix du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre a subi une hausse de 1 cent, atteignant 124,3 cents le litre.

Le prix du mazout a aussi augmenté, passant de 106,9 à 108 cents le litre. Il en va de même pour le prix du propane, qui a passé de 102 à 104 cents le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01.