Fort Lauderdale: la famille Landry-Mockler l’a échappé belle

- Associated Press

Une famille du Nouveau-Brunswick a vécu de près le drame qui s’est produit vendredi à l’aéroport international de Fort Lauderdale, en Floride. Au moins cinq personnes ont été tuées et huit autres ont été blessées par un tireur isolé, identifié comme étant Esteban Santiago.

Alan Mockler, son fils Alex et son épouse Sophie Landry-Mockler, originaire de Caraquet, sont partis en Floride pour des vacances pendant le temps des Fêtes. La famille de Fredericton était à l’aéroport en attente de leur vol de retour au Nouveau-Brunswick à 14 h, heure locale.

«Nous allons mieux. C’était un moment très stressant. Nous attendions le départ de notre vol lorsque nous avons soudainement vu plein de gens se lever brusquement de leurs chaises. Les gens couraient partout, c’était comme si une bombe venait d’exploser. C’était la panique, des gens ont été piétinés, des poussettes avec des bébés ont été renversées», témoigne Alan Mockler.

Le père de famille est toujours sous le choc. Personne dans la zone où la famille Landry-Mockler se trouvait n’a été blessé, dit Alan Mockler.

«Je n’étais pas exactement au même endroit que mon épouse et mon fils. J’étais peut-être à quelques centaines de mètres. J’ai entendu les coups de feu. Ils ont demandé à tout le monde de se mettre à l’abri et ils nous ont dépêchés dans une zone de sécurité. C’était le chaos absolu.»

Au moment où nous lui avons parlé vendredi en fin d’après-midi, l’aéroport de Fort Lauderdale était fermé et toutes les activités étaient suspendues. La famille attendait des nouvelles concernant le vol de retour au Nouveau-Brunswick.

«Ça va mieux, mais c’est stressant. Les alarmes sonnent toujours. On attend de voir ce qui se passe. On ne sait pas si on va pouvoir partir aujourd’hui», a dit Sophie Landry-Mockler.

Congédié de la garde nationale

Le tireur présumé se nomme Esteban Santiago, selon le sénateur de la Floride, Bill Nelson. L’individu avait avec lui des pièces d’identité militaires. Le sénateur ne savait pas si ces pièces d’identité appartenaient au suspect, mais un porte-parole militaire a indiqué que Esteban Santiago avait été licencié de la garde nationale de l’Alaska en raison d’un «rendement insatisfaisant».

Le lieutenant-colonel Candis Olmstead n’a pas fourni plus de détails sur le congédiement de l’individu de 26 ans, survenu en août 2016. Esteban Santiago aurait rejoint la garde nationale en novembre 2014.

Les autorités ne se sont pas avancées sur les motifs du tireur jusqu’à maintenant. Il pourrait autant s’agir d’un déséquilibré que d’une personne avec des «motifs sinistres», a souligné le sénateur Nelson.

Le frère du suspect a toutefois dit à l’Associated Press qu’il avait reçu des traitements psychologiques lorsqu’il résidait en Alaska.

Esteban Santiago est né au New Jersey, mais il a déménagé à Porto Rico lorsqu’il avait deux ans, selon son frère, Bryan. Il a servi dans la garde nationale du territoire américain quelques années et selon le porte-parole de la garde nationale de Porto Rico, il a été déployé en Irak en 2010.

Le suspect a été arrêté sans qu’il ne soit blessé, selon le shérif Scott Israel. Il est actuellement interrogé par les agents de la police fédérale (FBI).

Pas du Canada

Le tireur ne provenait pas du Canada et aucun transporteur canadien n’est impliqué dans les événements, a affirmé Affaires mondiales Canada.

Un responsable de la Floride avait confié plus tôt à l’Associated Press que le suspect était arrivé d’un vol canadien avec un fusil dans ses bagages enregistrés.

Le transporteur Air Canada a toutefois affirmé qu’il n’avait aucune donnée au nom du suspect dans ses dossiers et qu’il n’avait enregistré aucun fusil sur ses vols à destination de Fort Lauderdale.

Affaires mondiales Canada et le ministère de la Défense disent aussi n’avoir reçu aucune demande d’assistance de la part des autorités américaines.

Une porte-parole de l’ambassade canadienne a aussi affirmé dans un courriel transmis à l’Associated Press que le suspect n’avait aucun lien avec le Canada.

«Nous avons appris des responsables qu’il (le suspect) était à bord d’un vol en partance d’Anchorage (en Alaska), qui a transité par Minneapolis, et qui a atterri à Fort Lauderdale», a expliqué Christine Constantin.

Le commissaire du comté de Broward, en Floride, Chip LaMarca avait relaté que le suspect, après avoir ramassé son sac, aurait pris son fusil, qu’il aurait chargé dans la salle de bain, et aurait commencé à tirer sur la foule.

Selon les normes canadiennes de sécurité aérienne, les passagers peuvent transporter dans leurs bagages enregistrés des armes qui ne sont pas chargées et qui sont entreposées dans un étui rigide et verrouillé. Ils doivent aussi déclarer leurs armes lorsqu’ils procèdent à leur enregistrement.

Le gouvernement canadien tentait de déterminer vendredi après-midi s’il pourrait y avoir un Canadien parmi les cinq victimes ou les huit blessés.

Le bureau du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, a indiqué qu’il n’avait aucune information selon laquelle il y aurait des victimes ou des blessés canadiens.

Aucun employé ou client d’Air Canada ne fait partie des victimes, a indiqué un porte-parole de l’entreprise, Peter Fitzpatick. Tous les passagers devant embarquer sur un vol de la compagnie ont été évacués en toute sécurité sur le tarmac.

Une porte-parole de WestJet a indiqué que le transporteur surveillait la situation de près et que tous ses employés et passagers seraient en sécurité. Un vol de WestJet devait partir prochainement de l’aéroport à partir du terminal 1.

Témoignage d’une Montréalaise

Stéphanie Auclair, une Montréalaise qui se trouvait dans un restaurant du terminal 2, dit avoir été au coeur de la panique.

«J’ai vu une vague de gens courir vers moi et crier « shooter, shooter! », a-t-elle raconté. Tout le monde s’est mis à plat ventre, on a utilisé les tables de restaurant comme boucliers.»

«On ne savait pas d’où (les tirs) venaient, donc c’était évidemment la panique», a-t-elle poursuivi, en entrevue avec La Presse canadienne, depuis un hangar de l’aéroport.

Après s’être cachée dans les cuisines, elle dit avoir été dirigée par une employée vers le tarmac, où elle a aperçu un homme détenu par deux gardes de sécurité, menottes aux poignets.

Elle soutient que la foule a été saisie d’un second accès de panique, quelques minutes plus tard.

«On se faisait dire qu’il y avait d’autres tirs, a-t-elle lancé. On avait nulle part où se cacher, c’était encore plus stressant.»

Mme Auclair rapporte qu’en début de soirée, les passagers étaient pris en charge selon leur destination et leur arrangement en matière d’hébergement.

Elle qualifie cet encadrement de «confus» et ignore toujours quand elle pourra revenir au pays.