Un homme ouvre le feu à l’aéroport de Fort Lauderdale, tuant cinq personnes

Au moins cinq personnes ont été tuées et huit autres ont été blessées par un tireur isolé à l’aéroport international de Fort Lauderdale, en Floride, ont indiqué les autorités locales, vendredi.

Le tireur aurait été arrêté. Le maire de Fort Lauderdale a indiqué que l’individu a agi seul.

Dans un premier temps, les responsables de l’aéroport ont témoigné sur Twitter d’un «incident» dans la zone de retrait des bagages de l’aérogare 2, sans fournir plus de détails. Plus tard, ils ont indiqué que l’ensemble de l’aéroport était fermé temporairement.

La mairesse de comté de Broward, Barbara Sharief, a dit à CNN que les autorités considéraient le terminal 2 de l’aéroport comme une scène de crime.

Certaines vidéos diffusées par des médias montraient des ambulanciers en train de soigner une personne ensanglantée.

Les hélicoptères de médias qui survolent la scène montrent des centaines de personnes rassemblées sur le tarmac tôt vendredi après-midi. Une ambulance circule à proximité et des membres des forces de l’ordre arrivent sur place en trombe.

Une Canadienne qui attendait son vol vers Toronto, assise dans la salle d’attente, raconte ce qu’elle a vu et entendu: «les gens couraient et criaient ‘shooter, shooter, shooter, get out, get out, get out’. Et là, tout le monde s’est mis à se jeter par terre pour se protéger. On était un par-dessus l’autre. On essayait de se glisser en dessous des bancs pour se protéger».

Sur le coup, elle avoue s’être demandé si elle allait «mourir ici».

Elle n’a toutefois pas vu le tireur et n’a pas vu de blessés non plus. Elle a aussi confirmé que les services d’urgence sont arrivés très rapidement.