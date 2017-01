Avis de tempête sur une partie de la province

De la neige, des vents forts et de la poudrerie sont prévus samedi soir sur le sud et le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Environnement Canada a émis un avis de tempête hivernale pour les régions de Moncton, du parc national de Fundy, de Saint-Jean, de Sussex, et de la Vallée de Kennebecasis.

On prévoit des accumulations de 10 à 15 cm de neige et des vents provenant du nord à 20 km/h, puis du nord-est à 30 km/h avec rafales à 50 km/h au cours de la nuit. Dimanche, il devrait tomber entre 5 et 10 cm de neige. Les précipitations et la poudrerie devraient cesser dimanche après-midi.

Les marées risquent d’être plus hautes qu’à la normale.