Un centre de formation minière voit le jour à Bathurst

La PDG du CCNB, Liane Roy, le premier ministre Brian Gallant et le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, ont participé à l’annonce, vendredi. - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Le premier centre de formation spécialisée dans l’industrie minière des provinces de l’Atlantique sera établi au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – campus de Bathurst.

Le premier ministre Brian Gallant était de passage à Bathurst, vendredi, pour annoncer un financement de 1,3 million $ de son gouvernement, qui servira notamment à l’achat de simulateurs de machinerie lourde en vue de cette formation, concentrée sur l’exploitation minière et le forage.

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique a investi 185 000$ et le CCNB 265 000$.

Si l’industrie minière n’est plus ce qu’elle a déjà été dans le Nord, avec la fin de la mine Brunswick, après presque un demi-siècle d’activités, M. Gallant croit que d’autres projets du domaine pourront éclore dans la province, en plus des étudiants d’ailleurs qu’un tel centre pourra attirer.

«Un centre amène des gens autour du monde, de l’Est du Canada, de la province, à étudier ici. C’est très positif pour l’économie. Nous avons des mines comme Trevali (mine Caribou), et comme Sisson qui pourrait créer des emplois. Nous aurons besoin d’une main-d’œuvre très qualifiée qui sera capable d’être compétitive. À long terme, selon mon point de vue, ça va convaincre les entreprises à investir dans la province si elles savent qu’elles pourront obtenir une main-d’œuvre compétente», avance le premier ministre.

Le campus de Bathurst offre depuis deux ans un programme régulier dans la technologie minière. La nouvelle initiative, qui devrait être offerte ce printemps, sera flexible et mobile.

«Nous serons les seuls dans les provinces de l’Est du Canada à avoir des simulateurs. La formation sera donnée dans la langue du client. Elle ne se retrouvera pas dans notre calendrier régulier, mais dans celui à contrat parce que nous voulons être capables de répondre très rapidement aux besoins de l’industrie. Certains des équipements seront mobiles, donc si la mine veut avoir la formation sur son site, nous pourrons nous déplacer», assure Liane Roy, la présidente-directrice générale du CCNB.

La mine Caribou, qui a commencé sa production l’an dernier, pressent les avantages de ce genre de programmes.

«Les bénéfices sont d’avoir des employés entraînés et qualifiés grâce à des simulateurs, plutôt que sur un équipement du site qui vaut un million de dollars. La main-d’œuvre minière date, donc beaucoup de travailleurs prennent leur retraite. Le centre va aussi montrer aux jeunes que l’exploitation n’est plus de planter un marteau dans un gisement. C’est plus mécanique qu’auparavant», a souligné Barbara Rose, directrice générale adjointe de la mine Caribou.

Même son de cloche du côté de la compagnie Discovery Drill Manufacturer, de Beresford, qui fabrique des foreuses.

«La formation des employés est très importante. Nous ne pouvons pas juste prendre quelqu’un et le faire travailler dans notre usine. Nous avons également une vision pour de l’expansion dans d’autres pays, alors nous pourrons embaucher des jeunes formés par le centre», explique le copropriétaire, John Labonville.

On estime que l’industrie minière aura besoin de 84 000 à 126 000 travailleurs d’ici neuf ans.