Le commerce de cannabis médicinal opérait dans l’illégalité, selon la GRC

La GRC a mis fin, vendredi, aux activités du dispensaire de marijuana thérapeutique Dr Greenthumb qui venait d’ouvrir ses portes à Campbellton.

L’aventure restigouchoise aura été de courte durée pour ce dispensaire. Qu’à cela ne tienne, le commerce aura été fonctionnel pendant une semaine complète avant que les forces de l’ordre n’interviennent. Pendant ce temps, le commerce aura vendu des échantillons de marijuana sans trop de tracas.

«Nous avons commencé notre enquête dès l’ouverture du commerce, le 30 décembre. Mais ça prend quand même plusieurs étapes avant d’arriver à l’obtention d’un mandat de perquisition. Et dès que nous l’avons eu, le 6 janvier, nous l’avons appliqué», explique le sergent René Labbé du détachement de la GRC de Campbellton.

Selon le policier, l’intervention policière découle de plaintes du public comme quoi un commerce vendait de la drogue – de la marijuana – à son comptoir.

«On ne peut pas légalement faire la vente de marijuana comme ça au Canada. Pour le moment, on peut s’en procurer auprès de producteurs autorisés, mais seulement pour des fins médicinales. Et pour ce faire, on doit avoir une prescription d’un docteur. Pour le reste, l’importation, l’exportation, et la vente de marijuana, tout ça demeure illégal. Le dispensaire de Campbellton fonctionnait donc dans l’illégalité», indique le policier, laissant ainsi planer que la drogue sur place au moment de l’intervention ne provenait pas de producteurs autorisés.

Suite à la perquisition, deux personnes – dont le propriétaire Matt Melanson – ont été mises en état d’arrestation. Ils ont été détenus au détachement de Campbellton une dizaine d’heures avant d’être remis en liberté sous promesse de comparaître. Ils devront revenir en Cour le 5 juin afin de faire face à des accusations de possessions trafic de stupéfiant. Le sergent Labbé confirme que de la drogue – fort probablement de la marijuana – ainsi que de l’argent ont été saisis lors de l’intervention, sans toutefois en préciser les quantités.

Ce dernier confirme aussi ne pas avoir discuté de l’intervention à venir avec les autres détachements de la GRC de la province. Car il faut préciser qu’il existe des dispensaires similaires ailleurs dans la province.

«Nous n’avons pas consulté ni coordonné une opération avec les autres détachements où il y aurait possiblement des dispensaires similaires à celui que nous avions. Ce qui importait d’abord, c’était de s’occuper de ce qui se passait ici. Je ne sais pas pourquoi ils n’interviennent pas. Ils doivent avoir leurs raisons. Mais nous, on a basé nos actions sur les lois contenues dans le Code criminel du Canada. Et nous ne sommes pas les premiers au pays à perquisitionner un dispensaire du genre. Ça se voit régulièrement», indique M. Labbé.

Celui-ci espère d’ailleurs que l’avertissement lancé au propriétaire aura été suffisamment convaincant.

«Ce que je peux dire, c’est que tant et aussi longtemps qu’on va nous rapporter des opérations qui nous semblent illégales, on va enquêter et agir. Ainsi, si d’autres établissements du même genre ouvrent et que nous pouvons déterminer que c’est illégal, nous interviendrons», promet-il.

Il semble que le dispensaire de Campbellton ait été le seul frappé par la GRC en ce début d’année au Nouveau-Brunswick. Interrogé à ce sujet, le département des communications de la GRC provinciale a refusé de commenter le dossier, notamment les raisons justifiant qu’on semble tolérer la présence de dispensaires similaires à l’intérieur d’autres régions. «Nous ne révélons pas les tactiques policières», a répété à plusieurs reprises la porte-parole Isabelle Beaulieu.

De son côté, le propriétaire de Dr Greenthumb Dispensary, Matt Melanson, n’a pas retourné notre demande d’entrevue. Toutefois, un message a été publié sur le site Facebook du dispensaire lundi en soirée. S’adressant aux usagers, les administrateurs soutiennent ne pas être en mesure pour le moment de donner de détail sur l’avenir du commerce de Campbellton. On y confirme également que le dispensaire ne rouvrira pas ses portes d’ici les prochains jours tel qu’anticipé par plusieurs.

«Nous sommes toujours à nous demander ce que nous allons faire», peut-on lire.

Soulagement

La GRC n’est pas la seule à avoir reçu des plaintes du public. La Ville de Campbellton a également reçu plusieurs coups de fil de citoyens inquiets de voir un commerce de vente de marijuana pousser dans leur quartier.

Et pour une rare fois, la mairesse de l’endroit, Stéphanie Anglehart-Paulin n’est pas triste de voir un commerce fermer ses portes au cœur de son centre-ville.

«Je n’ai pas de problème avec l’idée d’avoir un dispensaire de marijuana dans la ville. Toutefois, je veux que ce soit fait de la bonne façon, que ce soit 100% légal. Et dans ce cas-ci, ça ne semblait pas être le cas. Si ce l’était, la GRC ne serait pas intervenue», explique-t-elle, surprise – comme plusieurs – par les événements.

«Avoir un dispensaire de marijuana ici ce n’est pas une mauvaise idée en soi. Il y a beaucoup de gens malades qui ont besoin de cette substance. Mais comme pour toute autre chose, il y a des règles à suivre. Lorsque tout sera en ordre et légal, ça me fera plaisir d’accueillir un commerce de ce type dans le centre-ville s’il y a lieu. Je ne suis pas du tout fermée à l’idée», dit-elle.

Le sergent René Labbé avoue également avoir été surpris de voir un dispensaire de la sorte ouvrir ses portes à Campbellton.

«Ce qui m’a surtout surpris, c’est l’emplacement du commerce (au coin de l’artère la plus achalandée de Campbellton) et les entrevues données par le propriétaire. C’était pratiquement impossible de ne pas savoir qu’il y avait ça en ville. Est-ce que je suis surpris que le phénomène s’amène à Campbellton? Oui et non. Oui parce que nous sommes une petite ville, mais non puisque c’est une tendance que l’on voit ailleurs au pays», concède-t-il.